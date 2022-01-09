لا تحدثيني عن الزهراء دعيني أراها فيك

احترام المُشرّف ||

وفي ذكرى ولادة سيدة النساء وزوج الوصي المرتضى وأم القمرين النيرين أبا محمد الحسن وابا عبدالله الحسين والعقيلة زينب وفي ذكرى ولادة الزهراء ابنة محمد المصطفى وخديجة الكبرى عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أفضل الصلوات وأزكى السلام ماتعاقبت الليالي والايام

يكون لنا لقاء مع البتول الطاهرة ومهما قلنا في الزهراء وكتبنا عنها فحقها وقدرها فوق مانقول ومناقبها فوق مانصف فهي الموصوفة في كتاب الله بالكوثر

( *بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

*إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)*

وهي من اختارها الله ورسوله هي وزوجها وبنيها في آية المباهلة ( *فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْـمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ*)

من سورة آل عمران- آية (61)

الزهراء معروفة معروف قدرها والجميع يتكلم عنها من علماء وادباء وكتاب وعلينا نحن معشر النساء أن لانكتفي بالكلام والكتابة عن الزهراء علينا أن نجعل العالم يرى الزهراء فينا متجسدة علينا أن نجعلهم عندما يقرأون عنها وعن صفاتها يجدون ذلك متجسدا فينا في فتيات الاسلام في بنات المسلمين في لبساهن واخلاقهن وإيمانهن لنكن زهراوات لنتكلم عن الزهراء في افعالنا

اختي المسلمة المحمدية انا اكلمك واكلم نفسي اولا دعيني أرى الزهراء فيك ولاتكلمينا عنها دعينا نسال أنفسنا هل نحن مقتديات فعلا بالزهراء مثلما نكتب عنها..هل نواضب على الادعية المنسوبة للزهراء عليها السلام.. هل نحن ملتزمات بالتسبيح الفاطمي كل ليلة قبل أن نأوي للفراش كما كانت الزهراء تفعل.. هل نحن ملتزمات باللباس الساتر المحتشم في اعراسنا وحفلاتنا هل نحضر تلك الحفلات والزهراء بين جوانحنا ماثلة كى لانخالفها..هل نمتلك ثوب او أثنين كما كانت البتول أم أننا نرتدي لكل مناسبة ثوبا جديدا دون أن نتصدق بالذي قبله حتى ملأنا خزائن ملابسنا بالوان الثياب.. هل نؤثر على أولادنا المساكين واليتامي وأبناء السبيل كما كانت الزهراء ( *وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا*)

من سورة الإنسان- آية (8)

هل نمتلك أخلاق الزهراء وصبر الزهراء هل نحن صادقات عندما نحيي ذكرى الزهراء ولانجعل منها مناسبة سنوية تأتي في ال20من شهر جماد الاخرة وتنتهي بانتهائه

السيدة فاطمة الزهراء وابنتها العقيلة زينب نموذج ومدرسة متكاملة لمن ارادت منا أن تلحق بركب النساء الماجدات الصالحات ولن يكون لنا ذلك بالاقوال بل الافعال هي من تبرهن إن كنتِ فاطمية زينبية بحق فالله لايحب الذين يقولون مالا يفعلون( *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِـمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ*)

من سورة الصف- آية (2)و(3)

علينا نحن النساء أن نقف مع أنفسنا وقفة حق ومحاسبة ومسألة دقيقة لـٍهآ هل انتي ملتزمة قولا وفعلا بماكانت عليه الزهراء والعقيلة،

عندما نرى الرجال وهم يتحدثون عن الأمام علي والامام الحسن والامام الحسين عليهما السلام نراهم يقتدون اثارهم ويحذون حذوهم ويبذلون في ذلك مهجهم. ولاننكر أن هناك من النساء من بذلن فلذات اكبادهن في سبيل الله ومقامهن على رؤسنا من فوق حديثي ليس لمن عرفت وجهتها فهي اكبر مِڼـّي وقد بذلت ولدها في سبيل اعلاء كلمة الحق،

حديثي هو لمن تنبري امام النساء وترفع صوتها وتتكلم عن الزهراء ومأثرها ومحاسنها وتنسى تلك المتحدثه أن عليها لكي تقنع مِْن تتحدث إليهن عن الزهراء أن يرين ذلك فيها. اما أن تنتهي من القاء محاضرة عن الزهراء كيف عاشت وكيف كانت وكيف توفيت ونلقاها في بقية الايام وهي تلبس مالايليق وتتحجج بانه موضة

اختي اثبتي واحتشمي ولاعليك أن يقال عنك لاتعرفين الموضة اسكتيهم وقولي انا اعرف الزهراء لاتتلفظين بكلمات غير لائقة بحجة تغير الجو بالمرح امرحي ولا تخرجين عن دائرة الادب لاتنظري للنساء من حولك شزراء فلسن مِْن عاج ولستي من ذهب

لم تكن الزهراء متكبرة ولامتفاخرة وهي مـِْن هي ومن مثلها ومن مثل ابيها ومن مثل زوجها ومن مثل بنيها

علينا نحن النساء مسؤلية أمام الله وأمام الزهراء بايصال رسالة للاخرين محتواها أن لدينا نماذج من النساء هن سيدات النساء لنقتدي بهن ونتمثلهن بيننا لكي نجبر من يرانا أن يتساءل من هن هؤلاء النساء وبمن يقتدين وبذلك تكون نساء ٱمة محمد كلهن فاطميات

أسال الله ليـّۓ ولكن الثبات واختم بما بدأت به دعيني ارى الزهراء فْيَگ.

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