التحول للطاقات البديلة والنظيفة..واقع أم حلم..! 

سامي التميمي || في سنوات الحرب والحصار على العراق . كان أحد سكان مدينتنا ( سائق شاحنة ) وهو شاطر في كهرباء البيوت والسيارات . فكان هو الوحيد بيته ينعم بالكهرباء في فترة أطفاء الكهرباء . فدفعني الفضول بأن أسأله . فقال لي : بأنني أغذي كهرباء البيت من خلال بطاريات السيارة . قبل 6 سنوات أستوقفنا بعض العاملين في معرض البيع المباشر من ( شركة تيسلا العالمية ) وأسهبوا في شرح مواصفات السيارة والخطط والبرامج العالمية للتحول للطاقة البديلة والتظيفة في العالم . وأقنعونا بالجلوس والأستمتاع بالقيادة وألتقاط الصور . والأشتراك بالمسابقة للحصول على سيارة هدية. لم أعطي الأمر أهتمام . لعلمي بطاقة الكهرباء وردائتها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعلية للمنازل في أغلب دول العالم . ولكن أستنتجت من فكرة خطاب ( باراك أوباما ) حينما وجهه للساسة العرب ، وبعض زعماء ( أوبك ) حينما قال لهم عليكم التفكير الجدي بأيجاد بدائل للطاقة النظيفة التي يسعى لها دول العالم المتقدم . وعدم التركيزعلى البترول ، الذي تؤكد الأبحاث الدولية على نفاذه في السنوات المقبلة ، ولأنه من الطاقات الملوثة والخطرة على الصحة والبيئة . ومن خلال متابعتنا للدراسات والبحوث والأخبار حول العالم . وجدت فعلا بأن هناك تسارع في الأنتاج والتطوير ورغبة الناس ، في أمتلاك السيارات والأجهزة ووسائل النقل الأخرى ( الكهربائية ) . لما تمتلكه من مميزات عملية وصحية وبيئية وتكنلوجيا رائعة ومصاريف قليلة . ومن المزايا المهمة والبسيطة والعملية ، بأنك سوف تشحن ( وسيلة النقل ) من بيتك أو مكان عملك أو التسوق أو سفرك ، وفي أي مكان تتواجد فيه . بدايات تطوير السيارات الكهربائية عام 1997 أنتجت أول سيارة هجينة من شركة تويوتا، وبعدها هوندا في 1999 الى أن أنتجت شركة ( تيسلا ) سيارة كهربائية حقيقية تعتمد على بطاريات ( الليثيوم أيون ) وبنمو يصل إلى 3,7 ثانية أكبر من السيارات ( البنزين والديزل والغاز ) وتم تطويرالسيارات الكهربائية مؤخراً بأنها قادرة على إنارة ملايين المنازل في العالم خلال السنوات المقبلة ، عن طريق استخدام الطاقة المخزنة في بطارياتها لتوصيل الكهرباء إلى الشبكة المنزلية ، وهي تكنلوجيا حديثة ورائدة وقد بدأت اليابان بتجربتها . أنتجت الكثير من السيارات الكهربائية (EVs) مع خاصية جديدة ، هي القدرة على استخدام بطاريات السيارات لإعادة إرسال الطاقة مرة أخرى إلى مصدر الكهرباء ، الذي تم توصيلها به من أجل شحنها. من المنزل أو أي شبكة أخرى للكهرباء العامة، من أجل تحقيق التوازن بين عمليات الشحن والاستهلاك، بصورة متبادلة وليس باتجاه واحد . فأصبح من الضروري التفكير الجدي بمواكبة التطور والحداثة في العالم والأسراع بتأسيس وأنشاء مشاريع مهمة وحيوية للكهرباء وللطاقات الأخرى البديلة والنظيفة . وأن نشجع نظريات وعمليات البحث في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا في هذا المجال والمجالات الأخرى .



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام