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التحول للطاقات البديلة والنظيفة..واقع أم حلم..! 


  سامي التميمي ||   في سنوات الحرب والحصار على العراق . كان أحد سكان مدينتنا  ( سائق شاحنة ) وهو شاطر في كهرباء البيوت والسيارات  . فكان هو الوحيد بيته ينعم بالكهرباء  في فترة أطفاء الكهرباء . فدفعني الفضول بأن أسأله . فقال لي : بأنني أغذي كهرباء البيت من خلال بطاريات السيارة .  قبل 6 سنوات أستوقفنا بعض العاملين في معرض البيع المباشر من ( شركة تيسلا العالمية ) وأسهبوا  في شرح مواصفات السيارة والخطط والبرامج العالمية للتحول  للطاقة البديلة والتظيفة في العالم . وأقنعونا بالجلوس والأستمتاع بالقيادة وألتقاط الصور . والأشتراك بالمسابقة للحصول على سيارة هدية.  لم أعطي الأمر أهتمام  . لعلمي بطاقة الكهرباء وردائتها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعلية للمنازل  في أغلب دول  العالم .  ولكن أستنتجت من فكرة خطاب ( باراك أوباما )  حينما وجهه للساسة العرب  ، وبعض زعماء ( أوبك ) حينما قال لهم عليكم التفكير الجدي بأيجاد  بدائل للطاقة النظيفة التي يسعى لها دول العالم المتقدم  . وعدم التركيزعلى البترول ،  الذي تؤكد الأبحاث الدولية على نفاذه في السنوات المقبلة  ، ولأنه من الطاقات الملوثة والخطرة على الصحة والبيئة  .  ومن خلال متابعتنا للدراسات والبحوث والأخبار حول العالم . وجدت فعلا بأن هناك تسارع في الأنتاج والتطوير ورغبة الناس  ، في أمتلاك السيارات والأجهزة ووسائل النقل الأخرى ( الكهربائية   )  . لما تمتلكه من مميزات عملية وصحية وبيئية وتكنلوجيا رائعة ومصاريف قليلة .  ومن المزايا المهمة والبسيطة والعملية  ، بأنك سوف تشحن ( وسيلة النقل )  من بيتك أو مكان عملك أو  التسوق أو سفرك   ، وفي أي مكان تتواجد فيه .  بدايات تطوير السيارات الكهربائية عام 1997 أنتجت  أول سيارة هجينة من شركة تويوتا، وبعدها هوندا في 1999 الى أن أنتجت  شركة ( تيسلا ) سيارة كهربائية حقيقية تعتمد على بطاريات ( الليثيوم أيون ) وبنمو  يصل إلى 3,7 ثانية أكبر من السيارات ( البنزين والديزل والغاز )  وتم تطويرالسيارات الكهربائية مؤخراً بأنها قادرة على  إنارة ملايين المنازل في العالم خلال السنوات المقبلة ،   عن طريق استخدام الطاقة المخزنة في بطارياتها لتوصيل الكهرباء إلى الشبكة المنزلية ، وهي تكنلوجيا حديثة ورائدة وقد بدأت اليابان بتجربتها .   أنتجت الكثير  من السيارات الكهربائية (EVs) مع خاصية جديدة ،  هي القدرة على استخدام بطاريات السيارات  لإعادة إرسال الطاقة مرة أخرى إلى مصدر الكهرباء  ،  الذي تم توصيلها به من أجل شحنها. من المنزل أو  أي شبكة أخرى للكهرباء  العامة، من أجل تحقيق التوازن بين عمليات الشحن والاستهلاك، بصورة متبادلة وليس باتجاه واحد  .  فأصبح  من الضروري التفكير الجدي بمواكبة التطور والحداثة في العالم والأسراع بتأسيس وأنشاء مشاريع مهمة وحيوية للكهرباء وللطاقات الأخرى البديلة والنظيفة . وأن نشجع نظريات وعمليات البحث في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا في هذا المجال والمجالات الأخرى . 

 

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