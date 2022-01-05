المقالات

عندما يصبح الإنسان فارغاً يميل مع كل ريح


قضية تجهيل المجتمعات مع تغذيتهم بالأفكار التي يريد نشرها الموجهل سلاح فتاك ويعطي نتائج لا يمكن لأي سلاح تحقيقها نوعاً وكماً وسرعةً ، فالسلاح التقليدي ترافقه خسائر وغير مضمون النتائج وأما سلاح التجهيل فلا ترافقه الخسائر ويعطيك الحرث والنسل بأقصر زمن وبأسهل الطرق ، وهذا ما تقوم به الدوائر الغربية فبعدما تخلت عن الاستعمار العسكري توجهت الى الاستعمار الفكري والثقافي من خلال التوجه الى الشباب وتغير ثقافاتهم وقناعاتهم وأفكارهم بطرق ذكية ومدروسة يرافقها الإغراء المادي والجنسي أي غسل العقول بشكل كامل وجعله مجرداً من جميع الأفكار والمعتقدات الدينية والتقاليد والأصول وجميع المبادئ الأخلاقية التي يؤمن بها المجتمع وجعله شخص فارغ من اي ارتباط بالمجتمع الذي يعيش فيه بل ارتباطه الكامل بالمؤسسات والجهات التي قامت بعملية الغسيل وهذه أفضل وأسهل الطرق للسيطرة على المجتمعات عن بعد وبدون أي تكاليف تذكر ، وهذا ما نلاحظه اليوم في التحركات الشبابية في أغلب المجتمعات الشرقية وخصوصاً ما يسمى بالربيع العربي والتحركات الأخرى مثل التحرك التشريني في العراق ، وجميع هذه التحركات كان مصدرها الدوائر الغربية لتحقيق أهداف كبرى لم تستطع الحكومات السابقة أن تحققها كالتطبيع مع الكيان الصهيونية وغيرها من الأهداف المعلنة والغير معلنة .

ومن أدوات غسل الأدمغة :

1-دفع المرأة للعمل وجعلها تعيش في مصطلح المرأة نصف المجتمع وهي متساوية مع الرجل في الواجبات والحقوق ، مما جعلوا توازن الأسرة يختل وقيادته تهتز وتربية الأولاد تضعف مما أثر ذلك سلباً على المجتمع نتيجة تمزق الأسرة بعد أن تركت ام الاسرة وظيفتها الحقيقية في التربية والإدارة وشغلت نفسها بقضايا ليست من طبيعتها الأنثوية لأن الخروج الى العمل يحتاج الكثير من الأدوات التي تبعد المرأة عن التربية والدين والتقاليد والأصول (الأم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعباً طيب الأعراق )

2- تغير جميع العناوين التي تربط الفرد بالدين : كتغير التقويم الهجري الى ميلادي حتى يبعد الشباب المسلم عن تذكر مناسباته الدينية ونسيانها تدريجا حتى لا يتأثر بإلهامات هذه المناسبات وقادتها ويتجه الى إقامة المناسبات التي يحيها التقويم الميلادي كيوم الحب ( فلنتاين دي) ، يوم ميلاد المسيح وليلة راس السنة الميلادية وغيرها من مناسبات التقويم الميلادي .

تغير المناهج الدراسية ذات الثقافة الإسلامية الى غير الإسلامية كتغير أمثلة اللغة العربية التي كانت أغلبها عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وشعر الى أقوال الفلاسفة والعلماء العلمانيين.

وغيرها كثير

3- نشر الثقافات الغير دينية التي تبعد الشباب عن دينهم كالمثلية والصداقات ( مابين الشباب والشابات) وزنا المحارم وإبعاد المرأة عن الحجاب و الحشمة والحياء وربطهما بضعف الشخصية والثقة المهزوزة.

4- نشر ثقافة المودة ( الإستايل او الموديل) بشكل قوي في المجتمعات مما يجعل الشاب والشابة أسارى وعبد لأفكار المؤسسات الغربية والصهيونية بالملبس والمأكل وحتى العادات .

5- نشر المسلسلات والأفلام والمواضيع الثقافية التي تحتوي على جميع العناوين أعلاه عبر الفضائيات ومجاميع التواصل الإجتماعي مما يجعل الشباب والشابات يعتادون عليها ومن ثم يقومون بتنفيذها بشكل طبيعي وعادي .

6- تضعيّف الخطاب الديني وتشويه سمعت رجال الدين حتى ينفر الشباب من الدين وقياداته بل يصبح الشاب عدوهم لأنهم يقفون أمام تحقيق أحلامه الموهمة التي قام بالتخطيط لها وزرعها في عقله المؤسسات الغربية والصهيونية.

عند تنفيذ هذا المخطط على أي مجتمع بعد فترة قصيرة يصبح الشباب فارغي العقول من أي محتوى عندها يصبح من السهل ملؤه بأفكارهم الشيطانية التي من خلالها يتم السيطرة على اي دولة أو مجتمع وهذا تحدي لجميع مكونات المجتمع السياسية والدينية والاقتصادية فمن يريد أن يجعل مجتمعه محصناً من هذه الحرب الفكرية الهمجية عليه بالتوجه للشباب وتحصينه بشكل كامل وتام وهذا يجب أن تقوم به جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية والاجتماعية مع تثبيت صمام الأمان والقوة الكبرى للدفاع والسيطرة وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نخلق إنساناً يحمل وعياً وثقافةً لكي يصبح كيّس فطن لا تلبس عليه اللوابس ولا يمكن لأي جهة معادية ان تقوم بخدعه والسيطرة عليه من أجل تحقيق أهدافها العدوانية الخبيثة لأن الشباب المملوء بالثقافة والوعي وتعاليم الدين لا يمكن لأي ريح ان تحركه .

خضير العواد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طائفية متجددة وصحوة عراقية مرتقبة
اذكروا مثالب الفطيس مولاكم
طيبة الاغلبية العراقية وخبث الفئة الهجينة
من انتم ؟؟!! رسالة الى رغد دوحي بن ابيه
الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة الاولى) (العقل)
عندما يصبح الإنسان فارغاً يميل مع كل ريح
عندما يموت الضمير ويغيّب العقل عندها تحكم الغرائز الحيوانية
موقف عبيد الله بن الحر الجعفي يتجدد بذكرى الشهداء
التحالف التركي الإسرائيلي ينسف الأمن المائي في العراق والشام.
الدولة كانت طرفا في الجريمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك