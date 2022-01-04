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جيفارا عميل أم ماذا؟!


 

حسين القاصد ||

 

جمعتني علاقة طيبة بجيفارا.. والتقيته ثلاث مرات في حياته.. جيفارا لا وقت لديه ليسمع أي مطرب وديع.. وكان يصلي وفق عقيدته.. وانا لا أصلي حتى الآن رغم أني مهدد بالذبح على عقيدتي.. حتى لو جمعني أنا وخصمي ( مرقص) أو حفلة غناء.. إذ بمجرد أن يشي أحدهم لخصوم جيفارا العظيم بأني على دين جيفارا.. سيذبحونني ويسبون بناتي ويذبحون عشيرتي.. لا لشيء سوى أني رثيت جيفارا بعد استشهاده ( قدس شأنه).. جيفارا  ليس عراقيا.. لذلك فأنا عميل له.. لكن كيف لي أن أقول لهم أن جيفاراي مثل جيفاراكم.. فإذا كنت ذيلا وأنا الحر الأكيد بينكم بدليل استغنائي عن أموال السفارات..؟

هااا؟ لستم أحراراً..؟ ألم يرسل لكم جيفارا القديم رسوله ( مسلم بن عقيل) ليقول لكم كونوا أحراراً ولا يخدعكم أي صبي ( وديع)؟

الآن.. لنا أن نصعقكم وكل منشوراتكم ضد (جيفراننا) مصورة لدينا.. فطالبوا ممولكم الموشك على الرحيل براتب تقاعدي ( وانجبوا واكلوا خ...) كفى لعبا على الحبال.. فكبيركم ادعاه ولم نر حبلا مع أن الافاعي مستشاروه..

لا تلوثوا المهندس ولا تجعلوه تذكرةً للمرحلة القادمة.. فهو صديق جيفارا الذي تكرهون.. بمعنى أنه عميل للخارج.. وهو الذي استشهد هو وجيفاراه في رمز سيادة العراق ( مطار بغداد) لذلك نطالب الحكومة بتعويضات دمار المطار.. ودم جيفارا ومسلمه بن عقيل.. أنصارهما أولى به.

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