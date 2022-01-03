انا شيعية جعفرية وافتخر فمن هم الشيعة؟!

رجاء اليمني ||

الشيعه هم:

طائفة مسلمة من أتباع نبي الإسلام محمد ابن عبدالله. يؤمنون بخلافة صهر النبي وابن عمه علي بن أبي طالب سلام الله عليه من بعده، كما يؤمنون بالعصمة والإمامة في مختلف الشؤون واستمرار هذه الإمامة لأولاده.

*قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي في حجة الوداع : " . . . من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيثما دار ، اللهم هل بلغت "* .

يقول ابن تيمية ، مع شدة معارضته للشيعة : " وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بغدير يدعى " خم " بين مكة والمدينة . . . "

ابن تيمية : حقوق آل البيت ص 13 .

ويقول ابن حجر : " إن حديث الغدير صحيح لا مرية فيه . . . ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده . . .

ويقول كذلك " إن حديث الغدير صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه

التسمية في اللغة جاءت من كلمة الشياع أو المشايعة والتي تعني المباعية أو المتابعة والمطاوعة. أما دينياً فهي تأتي نسبةً إلى مبايعة علي عليه السلام في ”غدير خم“ حيث نصّب النبي صلوات ربي عليه وعلى آله عليّاً عليه السلام خلفاً له وولياً من بعده.

كما إن كلمة شيعة ذُكرت بالقرآن

– تنقسم الطائفة الشيعية لعدة فروع أكبرها الإثنا عشرية، التي تؤمن بعصمة وإمامة إثني عشر نفراً من ذرية محمد صلوات ربي عليه وعلى آله عن طريق ابنته فاطمة عليها السلام.

– يؤمن الشيعة بالله الإله الواحد الأحد وبأنّ القرآن هو كلام الله المنزل.

– يؤمنون بعصمة النبي صلوات ربي عليه وعلى آله وفاطمة ابنته عليها السلام والائمة عليهم سلام الله. ويؤمنون بالشفاعة من قبل المعصومين عند الله.

– يؤمنون أيضاً بالمعاد واليوم الآخر، وبسائر الأركان والفروع الدينية كالصلاة والصوم والحج والجهاد والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتولّي والتبرّي.

– يؤمنون أيضاً بالولاية أي تولية الأكثر علماً بالدين والحُكم ولياً على المسلمين، نيابةً عن الأئمة في المسائل الدينية والسياسية حتى ظهور المهدي الذي سيكون وليّ الله المباشر على الارض.

– أمّا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والتشريعية فهم يؤمنون بمبدأ التقليد، أي أنه على كل شيعي أن يقلّد (يتّبع) مرجعاً دينياً في الأحكام الفقهية، سواء من الأحياء أو الأموات.

يُعتبر النبي محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الشخصية الأبرز والأهم عند الشيعة كما هو الحال عند باقي الفرق الاسلامية، ثم يتلوه سائر الأئمة من ولد فاطمة ابنته، والتي يولّونها أهمية وقداسة بالغة وعلوّاً في الشأن،أمّا الأئمة فأوّلهم عليّ عليه السلام وهو بمثابة هارون من موسى للرسول ويلقبونه بأمير المؤمنين. أمّا الباقون؛ وهم من ذرية علي عليه السلام وهم ائمه لكل مؤمن

هؤلاء هم الشيعه هنا اطرح سؤال لمن يرفض كلمه إيران او يرفض كلمه شيعه

هل الشيعه يطلبون دنيا او يريدون ظلم وهم في الاصل يرفضون ظلم الناس لآل البيت بعد وفاه النبي صل الله عليه وعلى آله

فمن ترون إنه يستغل حب محمد وال محمد من اجل شهوه فهو يمثل نفسه وهو اقرب للكفر منه للإسلام

ومن ترون بانه يستغل حب محمد وآل محمد من اجل مال او منصب فهو خاسر دنيا وآخره وخابت تجارته وهذا موجود عندنا مملوس وامثاله الفئتين كثير بالاسم والصفه

ثم إن الشيعه ليس دين غريب اويدعو لشئ خارج عن حدود الله وانما يدعون الى عباده الله وطاعته وطاعه سفينه النجاه التي قال فيها النبي صلوات ربي عليه وعلى آله

*إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح (عليه السلام)، من دخلها نجا، ومن تخلف عنها غرق. "مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، فمن قوم نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل*.

هؤلاء هم الشيعه يسيرون على نهج سيدنا محمد وآل محمد فخرج من الشيعه قوما ارعبوا امريكا وإسرائيل وكانت ثقافتهم ومصدرها سيدنا محمد وآل محمد

قوما جعلت العالم يضع تحت كلمه شيعه عدة خطوط تحت هذه الفئه رفضت التطبيع من حلفاء الشر خرج منها مراجع كثير وإعلام نور وقاده منهجهم خطوات سيدنامحمد وآل محمد تعلقوا بسفينه النجاه

لهذا فانا في مقالي اقول للكل. وبصوت مرتفع للغبي والجاهل الذي يريد ان يفعل صدع في جسد هذه الامه الذي لايعرف من هم الشيعه حقا نعم نحن شيعة عليا ونموت ونحييا في حب على وسفينه النجاه هم محمد وآل محمد

وتصرخ باعلي الصوت نحن نمشي علي هدي الله وكتاب الله وسنه نبيه وعترته آل بيته

نحن شيعه علويه حيدريه حسينيه جعفريه وبذلك فليفرح المؤمنين وليموت بغيظهم كل منافق كافر متسلق

*والعاقبة للمتقين*

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