المقالات

أسباب الإلحاد في المجتمعات الإسلامية والغربية..


 

خالد جاسم الفرطوسي ||

 

حيث أن الحديث عن أسباب انتشار الإلحاد حديث عميق وطويل، أرى أن لا أسهب فيه، فأبدأ بذكر أسباب انتشاره في المجتمعات الإسلامية لأعرج منها إلى أسباب انتشاره في المجتمعات الغربية.

يمكن تقسيم أسباب وقوع الشباب المسلم في الإلحاد إلى أسباب محورية وشخصية واجتماعية ومعرفية، وكما يلي:

 الأسباب المحورية:

1- الثورات العربية.

2- صعود الإلحاد في الغرب.

3- الطبيعة الحدية للمجتمع.

4- ثنائية القابلية والتأزم: وأقصد بها أنه إذا طرأت أزمة أو ابتلاء على الشخص الذي لديه قابلية للإلحاد، سوف تتحول هذه القابلية إلى إلحاد بالفعل، وهذا لأن الأزمة أو المحنة تؤدي إلى مسار من مسارين: أما اللجوء إلى الله أو اليأس من روح الله، فهذا هو المقصود بثنائية القابلية والتأزم.

·        الأسباب الشخصية:

1- الثقة الزائدة بالنفس والغرور المعرفي.

2- الجفاف الروحي.

3- السطحية الفكرية.

4- الاندفاع والعجلة.

5- سطوة الشهوات ومحاولة الهروب من وخز الضمير.

6- الاضطرابات النفسية.

الأسباب الاجتماعية:

يمكن تلخيص هذه الأسباب بما يأتي:

1- الجمود الديني وضعف المناعة المجتمعية.

2- كبتُ الأسئلة.

3- اضطهاد المرأة.

4- تخلف الأمة.

5- تمزق الأمة وتفرقها.

·        الأسباب المعرفية:

وهي المتعلقة بالعلم والمعرفة والشبهات، وعند ذكر الأسباب المعرفية يمكن إيجازها بالآتي:

1- وفرة المواد الإلحادية كتابية و فيديوية بشكل يجعل المعادلة تميل لصالح الإلحاد.

2- اعتماد العلماء المسلمين على صياغات كلامية وفلسفية صعبة لا يفهمها عوامُّ الشباب، بينما مفاهيم ونظريات الإلحاد معروضة بصياغات يسيرة قريبة للفهم.

3- رفض بعض العلماء التصنيف في الرد على شبهات مهمة وكثيرة، أو أن الرد ليس بالمستوى المطلوب.

4- المتاجرة بالعلم لترويج الإلحاد، حيث يتم الترويج لنظرية التطور مثلاً، كما يتم الترويج للنظريات الحديثة في نشأة الكون خصوصاً على يد العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج، فإذا تعارضت هذه النظريات مع الدين كان هذا دليلاً عند القوم على بطلان الدين.

أسباب انتشار الإلحاد في الغرب:

1- شمل التناقض فكرة الألوهية نفسها، فبينما يوصف الإله بأنه هو الخالق، ينسب إليه الولد !!وبينما يقال إن عيسى ابن الله، يقال إنه صٌلب !!

وبينما يقال إن الإله واحد، يقال إنه مكوَّن من ثلاث أقانيم هي الأب والابن وروح القدس وهكذا!!

2- لم يكن الخلاف علمياً مع الدين فحسب، بل كان أيضاً خلافاً أخلاقياً وسياسياً مع الكنيسة التي تتحدث باسم هذا الدين.

3- من المسائل التي يتكرر ذكرها في كتابات الغربيين تعليلاً لنفورهم من الدين كثرة الحروب والمآسي التي حدثت في تاريخهم بسبب الخلافات الدينية.

4- ومن  انتشار الإلحاد هو أنهم  وضعوا الدين في مقابل العلم الطبيعي، ثم بدأوا بالكلام عن المزايا التي يمتاز بها المنهج العلمي، وعن الثمار التي جناها الناس من المخترعات التي قامت على أساسه، وعن توسيعه لدائرة معارف الناس بالكون، وقضائه بذلك على كثير من المعتقدات الدينية المتعلقة بطبيعة الكون أو طبيعة الأسباب الفاعلة فيه، وهكذا.

ثم يقولون:  إنه لهذا كله ينبغي أن يكون الاعتماد على العلم الطبيعي لا الدين في معرفة الحقائق.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قاعدة الصعود الوهمي و نزول الحقيقي
في ذكرى  2020 / 1 / 3 لن تتكرر مشاهد مقتل الحسين والصدر
مدرسة سليماني والمهندس هي مدرسة الإسلام الأصيل
هل حققت أمريكا أهدافها باستهداف قادة النصر؟
انا شيعية جعفرية وافتخر فمن هم الشيعة؟!
أسباب الإلحاد في المجتمعات الإسلامية والغربية..
ادامة الطريق..شهداء ومشاعل في طريق الجهاد
نقد الوهابية للشيعة نقد اسكافي..
ميناء الفاو . قضية شرف ومستقبل وطن .
استاذ عدي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك