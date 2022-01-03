نقد الوهابية للشيعة نقد اسكافي..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يفترض بالكاتب والصحفي والمثقف والشيخ والخطيب الذي يدعي انه اصلاحي عندما ينتقد الموروث الديني لطائفته أو ينتقد من يختلف معهم مذهبيا و عقائديا ودينيا يكون نقده لمعرفة الحقيقة وإزالة ترسبات الماضي والعمل على إشاعة روح التعايش السلمي والإخاء، الله عز وجل بالقرآن حاور إبليس عندما عصاه، فلا يعقل من يدعي الإسلام يتخلى عن كل القيم والأخلاق ويعمل على أتباع أساليب الكذب والتدليس وتزوير الحقائق.

الإعلام العربي مبني على الكذب وتزوير الحقائق، في حرب إسقاط نظام صدام جرذ العوجة الهالك لم تكن هناك قنوات فضائية كثيرة مثل اليوم، كنت بوقتها اتابع قناة الجزيرة، أحضرت مجموعة من جنرالات مصرين لهم تاريخ كبير في تسطير أكبر الهزائم بتاريخ الحروب مثل هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ كانوا يصرون أن صدام سوف يقاوم أشهر وسنوات، بيوم سقوط صنم صدام جرذ العوجة اعترف هؤلاء ومنهم المقبور صلاح الدين اسماعيل انه كان يكذب ويحلل بشكل غير صحيح ويعرف النتيجة بهزيمة صدام لكنه بكذب وغايته رفع المعنويات.

كل من كتب ضد الشيعة من الوهابية أو الكتاب والصحفيين العرب الذين يكتبون ضد الشيعة يكتبون بطريقة أكاذيب ويسمى في النقد الإسكافي، وقضية النقد الاسكافي فقد قرأت قصة جميلة إلى فنان فرنسي، يقال أن رسام شهير في فرنسا.. آمن بجدوى النقد ونفعه، فكان كلما رسم لوحة من لوحاته كان يضعها خارج مرسمه عند الباب أو في الشانزليزيه، ثم يجلس خلفها في وضع منظور، مصغيا لآراء المارة، وذات يوم مر إسكافي من أمام اللوحة ، وقد عرفه الرسام من صوته وبدأ هذا الاسكافي يتأمل اللوحة، وأبدى بصوت مسموع ملاحظته عنها فأردف قائلاً، ما أبدع هذا الرسم، لولا عنق الحذاء ، فهو أطول مما ينبغي بالواقع، لامست هذه الجملة شجون الرسام و أعملت في مخيلته ارتياحا وقبولا، وحين استرجع الرسام لوحته إلى المرسم ، أصلح عنق الحذاء، وفي اليوم التالي أعاد الرسام اللوحة إلى مكانها خارج المرسم لاستطلاع رأي المارة من جديد لاستدراك الملاحظات التي يبديها المارة وجلس في مكانه، ومر الإسكافي كعادته وهو في طريقه إلى منزله من أمام اللوحة .. وكم كان عجبه، إذ رأى عنق الحذاء قد تقاصر كما كان يريد،هنالك أخذه الزهو، ومضى يبحث عن عيوب أخرى وسمعه الرسام يهمهم قائلا، والصدر ايضا .. إنه بارز أكثر مما ينبغي، وعندئذ انتفض الرسام وقال له. اسمع ياصديقي .. أسمح لي أن أشكرك أولا على ملحوظة الأمس، واسمح لي ثانيا أن أقول لك، إن نقد الإسكافي يجب أن لا يتجاوز عنق الحذاء، إنتهى.

حينما قرأت هذه القصة وجدتها تنطبق على غالبية الكتاب والصحفيين العرب وممن يدعون الثقافة وجدتها تنطبق عليهم بشكل جدا كبير، فهم تجاوزوا مرحلة النقد الاسكافي إلى النقد التضللي وصناعة الكذب للتغطية على الحقائق، في الأمم الحية التي انا عشت بها بحياتي النقد يكون في حدود والغاية تصحيح وليس للكذب وتشويه السمعة،مشكلة الكتاب من الاخوان المتوهبين بداوها في مصر في مهاجمة الكاتب والمثقف المفكر المصري طه حسين كان ناقدهم له نقداً إسكافياً في امتياز، نسبوا إليه أقوال هو لم يقلها، شيخ الأزهر الغزالي ومعه قطعان الإخوان من الجهاد والتكفير كفروا المفكر اليساري فرج فودة و اصدروا فتوى في قتله وفعلا قتله شاب مصري وعندما سيق إلى المحكمة القاضي سأله انت لماذا قتلت فرج فودة، كان جوابه كافر، هل قرأت كتبه، جوابه لا، القاضي سأله من قال لك فرج فودة كافر، قال الناس بتقول فرج فودة كافر،احد الكتاب من الاخوان المتوهبين في مصر لقب الكاتب الجندي واسم كتابه المحتسب ذكر في [ ص 39: إن محمد عبده ولطفي السيد وطه حسين هم نعل للأرجل البريطانية. ويقول في مكان آخر ص 45:... إني أعترف بصراحة بعجزي عن وصف واقع لطفي السيد في مواقفه، وماذا أقول فيه: مجرم، نذل، نفعي، منافق]

ربما الماكنة الإعلامية لدى بعض المستكتبين من بدو الخليج والذين يدعون الإصلاح والوسطية ينفون وجود النقد الاسكافي لدى الإسلاميين السنة وأحد هؤلاء يدعي[ أن النقد الاسكافي الذي وصل للإخوان المسلمين فهو نقد اقتبسوه من الأدب اليساري المفرط في احتدامه وحدته النضالية].

أقول إلى هذا وأمثاله أن الأكاذيب لدى سلفكم الطالح تفوق النقد الإسكافي في ملايين المرات، أسلوب الكذب والخديعة بدأ من يوم السقيفة واصبح التدليس والكذب والافتراء بعصره الذهبي بزمن معاوية بن أبي سفيان بالعلن كان يعطي الأموال لمن ينسب منقبة لبعض الصحابة مقابل كل منقبة إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

وحتى مصطلح الاسكافي منبعه من أرض العراق ولا فضيلة إلى بدو الجزيرة، لذلك النقد الإسكافي تعريفاً، منسوب إلى الإسكافية، والإسكافية ذات أصل سومري وأكدي تليد، انتقلت إلى العربية من اللغة الآرامية.

هناك فرق مابين الاسكافي السومري الذي عمل صناعة للبشر علمهم كيف يلبسون أحذية ويعمل لهم من جلود الحيوانات ملابس تستر عوراتهم، وبين النقد الإسكافي البدوي العرباني في استخدام أساليب القندرة والنعال لننظر قبل أيام حدثت معركة بالاحذية بين نواب البرلمان الأردني فكان نقدا اسكافيا في امتياز، وقبل ذلك ايضا حدثت معركة اسكافية في البرلمان التركي وتكررت عدة مرات.

يمتاز الوهابية في أسلوب الكذب والتدليس نقل الصديق المفكر المصري الاستاذ سامح عسكر هذه القصة[ ‏ممثل مصري من الطراز الثقيل اسمه "حمزة العيلي" كانت بداية معرفتي به مسلسل "مأمون وشركاه" بدور السلفي المتطرف..

تقريبا هو الوحيد الذي أقنعني بسلفيته وتطرفه، وحيث أنني دارس لسيكولوجيا التطرف والمذهب السلفي فالرجل لم يكن يمثل بل كان معبرا عن مذهب ونفسية وطريقة تفكير السلفي بشكل مذهل].

نعم هذه هي حقيقة المتطرفين أتباع المذهب الوهابي المتستر في اسم السلفية، لأن سمعة الوهابية سيئة في اوساط غالبية المسلمين لذلك يتسترون خلف السلفية وهم بالحقيقة حسب قول الشيخ حسن بن فرحان المالكي الوهابية ليسوا خوارج وإنما سفيانيين أتباع معاوية بن أبي سفيان ويأخذون سنته.

نضع لكم نموذج إلى النقد الاسكافي العربي إلى أشهر اعلامي عربي كذاب ومنافق يعمل بقناة الجزيرة المتصهينة المرتزق فيصل القاسم [ ‏كم داعش في سوريا ولمن يتبع كل فصيل؟ اليوم أحد الفصائل الداعشية قتل خمسة جنود للنظام السوري في البادية السورية. كيف هذا ونحن نعرف أن المخابرات السورية من أكبر متعهدي الدواعش في سوريا. يبدو أن لكل جهة على الأرض السورية دواعشها. باختصار].

رغم داعش هو يعلم جيدا تم انشأها في قطر والسعودية بضوء أخضر أمريكي حسب اعتراف وزير الخارجية الأمريكية بوقتها هيلاري كلينتون.

في الختام كل فيالق و ماكينات الإعلام العرباني عندما يتطرق للعراق فهو ينقل صورة كاذبة سوداوية مضخمة تستهدف بشكل خاص المكون الشيعي والكردي والمسيحي وكذلك الحال في سوريا ولبنان واليمن والبحرين وأفغانستان، نعم هذا قدرنا اننا نقاتل أعداء يفتقرون إلى الشرف والمروءة، هذا قدرنا أعدائنا من الشاذين جنسيا واخلاقيا يعتبرون كل شريف سيء ويعتبرون كل سيء ومنحط ومخنث شريف ومفكر ومثقف ومعتدل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل

3/1/2022