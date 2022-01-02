المقالات

علمني سليماني..!


  مازن البعيجي ||   في فضاءٍ رحب كفضاء مَن يتنافس في طاعة الله "سبحانه وتعالى"، تجد من جدّ السير وصبر على مشاق الطريق، والتعب، والألم، وصار في مقدمة مارثون كثر الراكضون به. حتى يتسرب منا الكثير لظروف شتى! وأسباب عديدة، ومن يتصدرون القائمة قطعًا ممن كانت أبدانهم الجسمانية قوية وتحمل لياقة يقطع بها كل من سيعرف الفائز في هذا السباق الطويل والمضني. إلا أن في سباق أهل القرب والمعنى الذين تختلف أدوات سباقهم نوعا ما، فهم قد تكون الأرواح النورانية هي تلك التي تمثل عنصر الفوز والظفر بالمقام الأول، والحاج سليماني أروع مظهر عصري لمن يتسابقون بالأرواح مع كثير علل في الجسد، الجسد الذي سخره لينفّذ مهام تتطلبها تكاليف الروح وهي القائد حينئذ وليس غيرها. فعلمني سليماني.. كيف أكون أبعد من الجغرافيا وأكفر بالحدود المصطنعة، وكيف اكون بروح تستوعب حتى أعدائها بعد أن علمني أن قلب المؤمن لا مكان للحقد فيه ولا للغدر ولا للظلم ولا لأي ما ينافي طبائع المؤمن الواقعي والحقيقي. علمني سليماني.. كيف أن كل شيء نقابله بالرضا لغياب حكمته وما يريد به في آية سكبها من بودقة التجارب والتوكل "يقينا كله خير" خارطة طريق العارفين، والموقنين، والروحانيين، علمني سليماني.. ما معنى الولي الفقيه وكيف يكون ارتباطي به وعمق إحساسي والشعور تجاهه؟!  كثيرا علمني ولازال يعلمني ..   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علمني سليماني..!
لماذا تصر امريكا على فضح عملاءها واذلالهم؟!
ما الذي يجب ان نفعله تجاه اللعبة الأمريكية القذرة؟!
فاتورة الكهرباء الف دولار في اوربا! العراق الى اين!
عباس ـ غانتس..!
عشق الظهور..!
شهداء النصر أساس النصر!
هل لديك تفسير ياسعادة السفير!؟
الحشود المليونية..والوفاء لدماء الشهداء 
مقارنة انتخابية رئاسية..السنوات العجاف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك