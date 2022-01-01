للأمل  بقية..وحبنا وأنتمائنا للوطن وأهله أفضل من كل هدية

سامي التميمي ||

حبنا للوطن وأهله وعالمنا الأنساني في كل مكان . شعورجميل و كبير . ربما جمعتنا الصدفة مع أصدقاء وأحباء عن قرب أو من خلال مراكز التواصل الأجتماعي ذلك العالم الأفتراضي الجميل الذي ألغى الكثير من الحواجز والممنوعات ( جواز السفر والفيزا وطلب الدعوة والحدود والمطارات والتحقيق المزعج وأضافة لذلك فحص الكرونا والتلقيح )

هؤلاء الأصدقاء كان لهم بصمة في حياتنا . وأثراء لمعرفتنا وثقافتنا ، شاركونا همومنا وأفراحنا ومشاعرنا وهواجسنا . تعلمنا منهم الكثير والكبير والمهم . بعضهم مرض وبعضهم شفي وبعضهم فارقنا بسفر أو بموت . وبعضهم أختار لنفسه العزلة وهو حرُ بتصرفاته وأفكاره وميوله وذلك حزن أضاف لحزننا . ولكن ذكرياتهم وتاريخهم وضحكاتهم وكل تفاصيلهم كانت شموع نورت حياتنا في يوم ما .

تلك هي الحياة . مشينا دروب فيها الذل والمهانة . ودروب فيها العز والحب والصدق والأمانة .

بكائنا لم يدم طويلا . وفرحنا لم يدم طويلا . ومرضنا وخوفنا لم يدم طويلا وأنتكاساتنا وعثراتنا لم تدم طويلا ً .

مادام هناك في الأفق بصيص أمل وضوء وأن كان بعيدا وقليلاً .

فهو يعطيك شعوراً جميلا ً وألهاماً بأن الله موجود والخيرون هم كثيرون جدا ً.

والحاقدون والأشرار والمتربصون . هم قلة قليلة . مثل الفقاعات التي تظهر فوق سطح المياه وهم كشجرة الصفصاف ( تعوي) في البساتين لأنها لاتحمل سوى الأوراق . ولم تكن مثمرة يوماً .

لنعطي قلوبنا ونفوسنا فسحة من الأمل والحب والحياة والتفاهم و الحوار والشعور بالمسؤولية والأنسانية .

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