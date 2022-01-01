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للأمل  بقية..وحبنا وأنتمائنا للوطن وأهله أفضل من كل هدية


 

سامي التميمي ||

 

حبنا للوطن وأهله وعالمنا الأنساني في كل مكان . شعورجميل و كبير  . ربما  جمعتنا الصدفة مع أصدقاء  وأحباء  عن قرب  أو من خلال مراكز التواصل الأجتماعي  ذلك العالم الأفتراضي الجميل الذي ألغى الكثير من الحواجز والممنوعات  ( جواز السفر والفيزا وطلب الدعوة والحدود والمطارات والتحقيق المزعج وأضافة لذلك فحص الكرونا  والتلقيح  )

هؤلاء الأصدقاء كان  لهم بصمة في حياتنا . وأثراء لمعرفتنا وثقافتنا   ، شاركونا همومنا وأفراحنا ومشاعرنا وهواجسنا  . تعلمنا منهم  الكثير والكبير والمهم   . بعضهم مرض وبعضهم شفي وبعضهم فارقنا بسفر أو بموت .  وبعضهم أختار لنفسه العزلة وهو حرُ  بتصرفاته وأفكاره  وميوله وذلك حزن أضاف لحزننا  . ولكن ذكرياتهم وتاريخهم وضحكاتهم وكل تفاصيلهم كانت شموع نورت حياتنا في يوم ما .

تلك هي الحياة . مشينا دروب فيها الذل والمهانة . ودروب فيها العز والحب والصدق والأمانة .

بكائنا لم يدم طويلا . وفرحنا لم يدم طويلا .  ومرضنا وخوفنا لم يدم طويلا وأنتكاساتنا  وعثراتنا لم تدم طويلا ً .

مادام هناك في الأفق بصيص أمل  وضوء وأن كان بعيدا وقليلاً .

فهو يعطيك شعوراً جميلا ً وألهاماً بأن الله موجود والخيرون  هم كثيرون جدا ً. 

والحاقدون والأشرار والمتربصون . هم قلة قليلة . مثل الفقاعات التي تظهر فوق سطح المياه  وهم كشجرة الصفصاف ( تعوي)  في البساتين لأنها لاتحمل سوى الأوراق . ولم تكن مثمرة يوماً .

لنعطي قلوبنا ونفوسنا  فسحة من الأمل والحب  والحياة والتفاهم و الحوار والشعور بالمسؤولية والأنسانية  .

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