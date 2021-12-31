ليس كل العالم وهابية مثلكم تكفر الشيعة

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الاختلافات المذهبية حالة طبيعية ما بين العقلاء وحالة تدميرية مع المتخلفين أصحاب الثقافة وفقه البداوة الذي ليس له أي رابط بالإسلام كشريعة سمحاء، رب العالمين حاور إبليس وأعطاه مهلة إلى يوم القيامة ولم يقم بقتله فورا بسبب معصية إبليس إلى الله عز وجل وعدم اطاعة اوامره، الإسلام كدين لا يجوز قتل المسلم ولا غير المسلم، وجود آيات يفهم منها القتل تقابلها أيضا آيات قرآنية تحرم قتل أي انسان، مشكلة المتطرفين الوهابي يكفر كل من لايدين في دين ابن تيمية وابن عبدالوهاب، أيضا العلمانيين واليساريين العرب يعتبرون كل مسلم هو داعشي وهابي مجرم قاتل….الخ، والحقيقة عامة البشرية ضحية للقتل والكراهية بسبب هذا الفهم المتطرف لدى الوهابية لمن يخالفهم و الفهم الشمولي للعلمانيين واليساريين العرب بغالبيتهم تجاه كل من هو مسلم متدين.

الوهابية بكل مسمياتهم وحتى حالقي اللحى من حريم السلطان من مستكتبين وصحفيين ورغم أنهم يدعون أنهم معتدلين لكن نظرتهم التكفيرية ضد الشيعة لاتختلف عن الذباحين والقتلة لأنهم نتاج المدارس الوهابية والبيئة البدوية التكفيرية التي تكفر كل من هو شيعي.

أحد الوجوه الصفراء مستكتب منذ أكثر من ثلاثين سنة يشتم بالشيعة ويحرض عليهم في كل يوم، آخر هراء كتبه أن العالم يتساهل مع الشيعة ولم يقوم بقتلهم مثل ماقاتل التنظيمات التكفيرية السنية، أقول إلى هذا السفيه لو فعلا العالم يحارب الإرهاب لقام في غلق المدارس الوهابية وحضر تدريس الوهابية في مملكتكم منبع الإرهاب بالعالم.

نعم عندما أقام داعش ما سمي في الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، من صنع داعش حسب قول السيدة هيلاري كلينتون وهي ليست بائعة خضرة وإنما وزير خارجية أمريكا قالت من أسس داعش السعودية وقطر والإمارات وتمت بالتنسيق معنا اي بضوء أخضر، وكانت الغاية منها يستهدف المكون الشيعي بالعراق بوقتها، وتمت العملية بتعاون ما بين أدوات فلول البعث بالعراق ودول الخليج، اشترك قبائل المكون البعثي وضباطهم وجنودهم وحكوماتهم المحلية وتم تسليم محافظات واسلحة آلاف الضباط والجنود بدون قتال من شركاءنا بالوطن، لواء ركن محمد خلف الدليمي قائد الفرقة ١٤ خلع ملابسه بالصورة والصوت وعبر قناة حارث الضاري ومعه آلاف الضباط والجنود وتركوا اسلحتهم بدون قتال وذهبوا لبيوتهم، عميد ركن معتصم الخزرجي أيضا ترك سلاح فرقته وذهب إلى أهله في تكريت لكن عشيرة صدام الجرذ البوناصر قاموا بقتله في قرية العوجة، بينما اللواء ابو الوليد معه ٤٥٠ مقاتل صمد ٢٣ يوما في تلعفر، وصمد العقيد الركن علي القريشي في مصفى بيجي ١٥٨ يوما ومعه سبعون ضابط وجندي ومعهم ١٣٠ مجاهد من العصائب استطاعوا قتل ٢٥٠٠ إرهابي على أسوار مصفى بيجي، بينما مائة ألف ضابط وجندي وشرطي سني بعثي هرب أمام ٣٥٠ إرهابي دخلوا الموصل، بل نفسه مشعان الجبوري قال دخلن سبع عجلات إلى تكريت أطلقن أبواق اي هورنات هرب المحافظ ومدير الشرطة والجيش، بل نفسه العميد ركن علي الفريجي تحدث حول مجزرة سبايكر قال هناك سبع ضباط من تكريت ومعهم جنود سنة هم اشاعوا خبر ان ثوار العشائر اعطوا امان للجنود والنتيجة تم اعتقال ٢٥٠٠ جندي الشيعة عددهم حسب بيان داعش ١٨٠٠ تم قتلهم وتم العفو عن ٧٠٠ ضابط وجندي سني، المرجعية الشيعية هي التي قلبت الهزيمة نصر وافشلت مؤامرة تسليم الموصل وتكريت…..الخ.

عندما لاح النصر للقوات الأمنية من الجيش والحشد هنا تدخل ما يسمى في اسم المجتمع الدولي وتم تشكيل تحالف مهمته المعلنة هزيمة ذلك التنظيم الإرهابي، لكن بالحقيقة هذا التحالف قصف طيرانه مواقع القوات الأمنية العراقية والسورية عشرات المرات بحجة الخطأ…...الخ.

الإعلام البدوي الطائفي يعتبر وجود غالبية شيعية بالعراق أو وجود شيعة في سوريا أو في اليمن تمدد إلى حزب الله … ...الخ، عقليات بدوية متخلفة، نعم التنظيمات الوهابية التكفيرية القاعدة والنصرة ومشتقاتها وداعش رفعت شعار ذبح الشيعة والمسيح والايزيديين فمن حق الشيعة بالدول المستهدفة الدفاع عن النفس وهذا حق مشروع تقره كل الأديان والقيم الاخلاقية الإنسانية.

كل العالم الغربي يعرفون أن التنظيمات الوهابية التكفيرية من القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام عاثوا فساداً في الناس وأبادوا الأكثريات والأقليات.

يقول هذا البدوي المتخلف ميزة الشيعة الوحيدة بالنسبة للغرب أنهم لم يختطفوا غربيين، كـ«داعش» و«القاعدة»، ولا يقومون بعمليات انتحارية تستهدف قوات التحالف الدولية، وعلى طريقة «داعش» و«القاعدة.

اقول إلى هذا السفيه مفهوم الشيعة للاسلام يختلف عن الوهابية دين أهل الدين روح الإسلام لم يسمح بقتل الأطفال والنساء بل حتى عندما حاصرت قوات الحشد مدن الإرهاب خرج الإرهابيين مع الأطفال والنساء ولم يتعرض لهم أحد على عكس سيطرة التنظيمات الوهابية على مدن الشيعة والايزبديون حيث يتم سبي الأطفال والنساء وقتل الرجال والنساء الكبيرات السن، التنظيمات الشيعية

بالعراق لم تتورط بخطف صحفيين وموظفين وجنود غربيين ويتم قتلهم مثل ما فعلت التنظيمات الوهابية البعثية بقطع رؤوس من يقع في اياديهم.

اغرب نكتة يقول هذا السفيه البدوي أن الميزة الأهم التي تجبر الغرب على السكوت عن التنظيمات الشيعية لكونهم ينتمون لحزب إيراني.

ايضا هذا البدوي منزعج من مفاوضات فيينا ويصرخ أن هناك بوادر عودة للاتفاق النووي، بالحقيقة ابتلينا بوجود جار وهابي يفكر بعقلية بدوية يرفض القبول بالعيش المشترك.

‏الإعلام السعودي ليل نهار يقولون إيران احتلت العالم العربي وأحتلت بلدان عربية بها شيعة، والعجيب أن من سوريا والعراق هم الانتحاريون السعوديون بل معظم من تزعم العصابات الإرهابية بالعراق وسوريا هم مشايخ وهابية يحملون الجنسية السعودية، فندق الحوت يضم مئات الإرهابيين السعوديين، المحيسني من حرق حلب هو شيخ وهابي سعودي، مزقوا لبنان واعتقلوا سعد الحريري عندما كان رئيسا للحكومة، ,قتلوا أطفال اليمن و شيوخه في كذبة أيران، و في المغرب العربي للتكفيريين الوهابية صولات و جولات في أحداث الجزائر تم قتل وذبح ٢٠٠ الف مواطن جزائري،هذه عنجهيتهم كانت السبب في تدمير الشعوب العربية المستهدفة لإضعاف العرب لأجل التطبيع، أمس وزير خارجية السعودية في لقاء أخوي مع الوزير الصهيوني ولو كان فعلا أن التطبيع لخدمة الفلسطينيين لطلب منهم الوزير السعودي إطلاق سراح سجين فلسطيني مضرب عن الطعام منذ ١٣٧ يوما.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

31/12/2021