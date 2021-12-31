المقالات

هل أنهى إعدام الطاغية حقبة البعث اللعينة؟!

81 2021-12-31

 

محمد العيسى ||

 

بعد ١٧ عام على إعدام صدام ،علينا أن نتسائل...هل انهت قضية إعدامه حقبة البعث الدموية ،؟وهل انتهى البعثيون اوالصداميون بعبارة أدق؟

لاشك ان هذا التساؤل يستبطن أجوبة عديدة تخلص  جميعها ان اتباع النهج الصدامي ازدادوا عددا ،وعويلا وتأثيرها في الرأي العام وخاصة عند الاجيال التي لم تشهد جرائم صدام ودمويته المفزعة،هذا التاثير الذي تحول احيانا كثيرة الى سلوك انتخابي .

نعم شرع مجلس النواب قوانين تجرم التمجيد بالبعث اوالترويج له ولكنها لاتعدو الاكلمات كتبت على ورق واهملت فلم تفعل تلك القوانين ولم تاخذ السلطات التنفيذية دورها في متابعة ومحاسبة الناشطين الذي يروحون لحقبة صدام وبطولاته الكارتونية.

بعد هذا السنوات على إعدام صدام يجب ان نعزي أنفسنا اولا لأننا فقدنا بوصلة السيطرة على عقول الشباب التي نخرتها افكار صدام وزمرته التي ماتزال تخطط وتمول وتروج لحقبة كانت من أسوأ حقب التاريخ المعاصر .

فقدنا السيطرة لأننا لانمتلك برامج لتأهيل الشباب تاهيلا صحيحا  لفهم تلك الحقبة فهما موضوعيا ،فاستغل الاخر الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة  فأخذيروج لحقبة صورها للشباب انها حقبة وردية تفوح منها رائحة المسك والعنبر.

هم استطاعوا ان يصوروا تلك الحقبة بالجميلة بل اعتبروا ذلك الزمن جميلا بكل تفاصيله ولكننا لم نستطع ان نصور ذلك الزمن مأساويا، دمويا .

كما أن الحكومات المتعاقبة بعد إعدام صدام ،لم تستطع ان تحد من نشاط البعثيين الاعلامي،واكتفت بالمشاهدة وكانها احد رواد التواصل الاجتماعي  .

نطالب في ذكرى إعدام الطاغية الجهات المعنية بتطبيق القوانين التي تجرم الترويج لصدام وحقبته البائدة والا سنفقد السيطرة على الأوضاع الى الحد الذي

 يتمكن فيه الآخرون من  الغاء جميع القوانين التي تجرم البعث  ولو بعد حين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفك المناسب وانتهاء النفط يوما ما الى..مع التحية
هل أنهى إعدام الطاغية حقبة البعث اللعينة؟!
طريق الحرير ومدن العراق الجديدة!
بين المؤامرة وسوء الإدارة ..!
في ذكرى شهادة قادة النصر
استشهاد قادة النصر العظيم..
خالدون في قلب الامة ...
إستعارة أقوال المشاهير وإصولها
هل من (جدلية ) في  قضية  محبة الشهيدين سليماني والمهندس ؟
حالة التوازن في احياء المناسبات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك