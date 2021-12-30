المقالات

إستعارة أقوال المشاهير وإصولها


 

مالك العظماوي ||

 

لا إشكال فيما لو أننا إستخدمنا أقوال الفلاسفة والمفكرين وإستشهدنا بها في أحاديثنا لنعضد فيها ما نقول، ولكي تكون مصدر قوة لأقوالنا وآرائنا.

فمن المندوب والمستحسن أن يختار المتحدث أو الكاتب آياتٍ من كتاب الله العزيز، أو أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأنبياء والصالحين، أو آراءً وأقوالاً لمفكرين ومشاهير معروفين، بشرط أن لا ننسبها لأنفسنا ونعدها جزءاً من حديثنا أو كتاباتنا من دون الإشارة لمصدرها أو لقائلها. ولا بأس من ذكر المصدر كقولنا: [كما قال الشاعر أو الأديب أو الفيلسوف... الخ]، لأن هذا يُعد سرقة وتجاوزاً على حقوق الآخرين، فقد نضطر إلى إخضاع ما يقال وما يكتب لجهاز الإستلال المتبع في رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ليتبين ما سُرق من أقوال وأفكار وكتابات لتتم عملية قبول ما يطرح او رفضه ليعلم الناس حقوقهم المشروعة.

وقد دأب رئيس النظام الديكتاتوري ـ آنذاك ـ على سرقة أقوال قادة الحزب الشيوعي وينسبها لنفسه دون خجل أو وجل، فيقوم بنسخها او يقوم بتحويرها ويدعي انها من بنات أفكاره، مثل: [من لا ينتج لا يأكل] وغيرها من شعارات الحزب.

واليوم نرى من يستخدم شعار [لا شرقية ولا غربية] من دون الإشارة إلى قائله، ليوهم المتلقي بأنه شعاره وينسبه لنفسه زوراً، والحقيقة ان أول من أطلق شعار [لا شرقية ولا غربية] هو الإمام القائد روح الله الخميني العظيم (قدس سره) أبان إنتصار الثورة الإسلامية المباركة. ومن المعلوم، إن جميع القوى الغربية والشرقية وقفت بالضد من هذه الثورة الفتية، وحرضت عملاءها للنيل من عظمة الثورة وقادتها. فبادر (رضوان الله تعالى عليه) بإطلاق هذا الشعار العظيم الذي أعطى للجمهورية الإسلامية قوتها وعظمتها واستقلال قرارها.

فيتمسك بهذا الشعار الخالد، ومقصوده هو الإبتعاد عن بلد مطلق الشعار! فإما أنك تحترم قائله ولابد أن تحترم بلده، أو على أقل تقدير أن يُشار إلى مطلق الشعار لا أن يترفع عن ذكر إسمه وبنفس الوقت ينسب أقواله إليه!

فمن الأمانة وحسن السلوك وصدق الحديث أن يُذكر قائل هذا الشعار العظيم، بقولنا مثلاً: [كما قال الخميني العظيم] أو [كما رفعه الإمام الخميني]، ليتسنى المتلقي أن يعرف مصدر القول أولاً، وتجنباً لبخس حقوق الآخرين ثانياً، ولكسب ثقة المتلقي ثالثاً.

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استشهاد قادة النصر العظيم..
خالدون في قلب الامة ...
إستعارة أقوال المشاهير وإصولها
هل من (جدلية ) في  قضية  محبة الشهيدين سليماني والمهندس ؟
هلك صدام ولم يهلك الصداميون
لا شرقية ولا غربية اغلبية وطنية ؟ 
اجتماع الحنانة ومخاوف الإعلام السعودي
اين ضمائركم يا قادة الاصلاح ؟
الحرية ثمنها الشهادة..رموزنا مثلا.
جحوش صدام أكثر حقارة وخسة من عبيده
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك