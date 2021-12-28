وزراء عربان وجه قبيح للقاعدة..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || دول العالم المتطورة يكون بها الوزراء وبالذات وزراء الخارجية الوجه الحسن لسياسة دولهم الخارجية، خلال وجودي في المنفى وبالذات بالغرب رأينا رؤساء حكومات ووزراء يتحولون مع مواطنيهم بدون حمايات وبدون كلمات تبجيل في القول سيادة رئيس الحكومة أو سيادة الوزير وإنما يتم مخاطبتهم من قبل الناس في أسمائهم العادية، الكثير من وزراء خارجية تلك الدول تتطابق تماماً مع حقيقتها، قبل عشرين عاما رأيت موقف من مواطن مع رئيس حكومة لو كان هذا الأمر في الدول العربية ليتم إعدامه واعدام عائلته وعشيرته وكل من له صلة وصداقة معه. مراكز الدراسات الغربية مبنية على أسس رصينة، هذه المواضع تضع توصيات إلى رؤساء حكوماتهم للسير وفق رؤية توضع من قبل علماء متخصصين وليس على طريقة حكام العرب يسير شعبه وفق آرائه الشخصية والساذجة، مركز دراسات أمريكي في عام ٢٠١٥ وصف عبد اللهيان وحسب التقييم الأميركي اسموه في الجناح «المعتدل» الإيراني،تقرير معهد الشرق الأوسط المهتم في دراسة الشخصيات السياسية في الدول الشرق اوسطية والذي صدر عام 2015، ومقره واشنطن، وصفه الوجه الناعم لإيران في المنطقة ، وأنه يتمتع بدعم سياسي عميق قوي يتجاوز جدران وزارة الخارجية أو البرلمان الإيراني. اللهيان لم يكن ابن عاىلة مالكة ولد وزير وأمير وإنما درس سنوات وتألق في دراساته ودخل كلية متخصصة في العلوم السياسية. انا لست ايرانيا وربما متضرر من النظام في إيران على المستوى الشخصي لكن للحق أن السيد عبداللهيان سياسي بارع ومعتدل كان ولازال يدعوا إلى حل المشاكل عبر الحوار بعيدا عن لغة الحرب والكذب والافتراء، رأينا كيف التحالف البدوي ضد اليمن الذي يقتل بالشعب اليمني بشكل يومي منع خروج السفير الإيراني من صنعاء وعندما سمح له بالخروج وصل متأخرا ومات، أثناء جنازة السيد حسن إيرلو سفيرهم في اليمن، قال عبداللهيان إننا ظلمنا، ولن ننسى الظلم الذي تعرض له سفيرنا من قبل من يحاصر اليمن. الدول العربية يكثر بها رؤساء وقادة ووزراء يغلب عليهم السفاهة ولايتحرجون أن يعترفون إنهم لا يستطيعون قول كلمة لا لاسيادهم وعليهم تنفيذ كل ما يطلبه منهم حلابيهم، وزير خارجية ورئيس وزراء دولة خليجية قال يحلقون رؤوسنا…...؟. وزير خارجية مملكة الارهاب في يوم تحرير القوات العراقية مدينة تكريت من الفصائل البعثية الوهابية الداعشية بكب وقاحة خرج بمؤتمر صحفي كان ماحدث في تكريت هزيمة إلى أهل السنة والجماعة…...الخ. فبركة الأخبار الكاذبة عند الدول العربية أمر طبيعي وعادي، ترامب يهين ملوك الخليج ويسخر منهم بالصورة والصوت ويحلبهم في مئات مليارات الدولارات أمر طبيعي وعادي ولايجرأ أحد منهم أن يرد على الإساءات والسخرية من قادتهم …. الخ. مستكتبين عرب كتبوا عن خروج سفير إيران السابق من صنعاء بالقول بداية خلاف ما بين صنعاء وطهران وبعد يوم توفي السفير بسبب فيروس كرونا، نفس هؤلاء المستكتبين قالوا حسن إيرلو هو ضابط في الحرس الثوري الإيراني ومن معاوني سليماني …...الخ. أقول إلى الشرفاء من الأمة من كتاب وصحفيين ومدراء مواقع إلكترونية وصحف أيها الإخوة ‏حافظوا على الشرفاء ولو كانوا خصومكم، ولا تفرحوا بالسفهاء، ولو وقفوا معكم، الشريف لن تجده الا في مواقف الكرامة شهما، يأبى ان يدنس مقامه بفعل قبيح أو قول مشين، والسفيه لا تفرح به ولا تركن عليه فهو اليوم معك وغدا عليك. ‏من المؤلم كم تشعر بالقرف عندما تجد عوائل عميلة فاسدة زرعهم الاستعمار في بلادنا وسلطهم على شعوبنا وهم يرفعون علم فلسطين ويتاجرون بها، هل يمكن للنظام العميل الذي يمول حروب الغرب الباردة والساخنة ويستهدف الشرفاء من شعبه ويقتلهم منذ عقود بأوامر مغتصبي فلسطين أن يدافع عن فلسطين؟. هل يعقل أن من طبع بالمجان فعلا تهمه قضية شعب فلسطين، هؤلاء العملاء قتلوا من شعوب العرب والمسلمين ملايين البشر خدمة إلى المستعمرين. بكل الأحوال وزراء الدول التي دعمها الاستعمار يعكسون حقيقة واقعهم الخياني الذليل وأصبح هؤلاء يحاربون كل القوى الشريفة التي ترفض الذل والانبطاح والتطبيع. نختم مقالنا بقول ‏إلى الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام [ سيأتي عليكم من بَعدي زمان ليس فيه شيٌ أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ،ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله]. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل.