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اين موازنة محافظات الوسط والجنوب ؟ 


  عبد الرحمن المالكي ||    الموازنة في اقليم كوردستان قد استلمت مقدماً من خلال النفط الموجود هنا وايرادات المطارات والمنافذ يضاف الى ذلك 200 مليار شهرياً خلال العام يستلموه من الحكومة الاتحادية .  اما موازنة الوسط والجنوب الحكومة العراقية لم تصرفها حيث بلغت 40 % من الموازنة العامة و 60 % من الموازنة الاستثمارية لم تسلمها حكومة الكاظمي الى محافظات الوسط والجنوب , لم تبنى مستشفى او يكتمل جسر او مدرسة فلم تزال المدارس طينية الى الان او جامعة او مجاري ونحن في فصل الشتاء .  الحكومة العراقية عمدت الى حجز اموال تلك المحافظات المحرومة في المصارف ولم تمنحها الى المحافظين كي يؤدوا واجباتهم , على المحافظين من الوسط والجنوب التحرك لأخذ هذا الاستحقاق و اداء واجبكم تجاه سكان محافظاتكم , فلا تزال ال53 ترليون فائض موجودة , اما الموازنة الاستثمارية التي قدرها 29 ترليون دولار والتي صرفت منها خلال العام 9 ترليون فقط , اي ما يقارب 19 ترليون دولار موجود حالياً فائض من الموازنة والمحافظات الجنوبية تعاني الحرمان .
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