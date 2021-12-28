اين موازنة محافظات الوسط والجنوب ؟ 

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عبد الرحمن المالكي || الموازنة في اقليم كوردستان قد استلمت مقدماً من خلال النفط الموجود هنا وايرادات المطارات والمنافذ يضاف الى ذلك 200 مليار شهرياً خلال العام يستلموه من الحكومة الاتحادية . اما موازنة الوسط والجنوب الحكومة العراقية لم تصرفها حيث بلغت 40 % من الموازنة العامة و 60 % من الموازنة الاستثمارية لم تسلمها حكومة الكاظمي الى محافظات الوسط والجنوب , لم تبنى مستشفى او يكتمل جسر او مدرسة فلم تزال المدارس طينية الى الان او جامعة او مجاري ونحن في فصل الشتاء . الحكومة العراقية عمدت الى حجز اموال تلك المحافظات المحرومة في المصارف ولم تمنحها الى المحافظين كي يؤدوا واجباتهم , على المحافظين من الوسط والجنوب التحرك لأخذ هذا الاستحقاق و اداء واجبكم تجاه سكان محافظاتكم , فلا تزال ال53 ترليون فائض موجودة , اما الموازنة الاستثمارية التي قدرها 29 ترليون دولار والتي صرفت منها خلال العام 9 ترليون فقط , اي ما يقارب 19 ترليون دولار موجود حالياً فائض من الموازنة والمحافظات الجنوبية تعاني الحرمان .