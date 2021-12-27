عاجل : الشيخ قيس الخزعلي: هناك تسريبات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ستصادق يوم غد على نتائج الانتخابات
المقالات

لقاء وحوار بعض الساسة مع غير عراقيين خيانة للعراقيين

48 2021-12-27

 

مهدي المولى ||

 

نعم ان الحوارات  واللقاءات التي أجراها بعض الساسة مع غير العراقيين في شمال العراق خيانة للعراق والعراقيين.

سؤال موجه الى كل الساسة العراقيين بسنتهم وشيعتهم  وأكرادهم  كيف تلتقون تتحاورون مع شخص يقول إنا لست عراقي لكن الواقع فرض علي ذلك  وهدفي  القضاء على هذا الواقع  أي القضاء على العراق  كما إنه يرى  في العراق دولة محتلة وجيش العراق جيش احتلال  وعلم العراق علم احتلال وهدفه الأول  ومهمته الأولى  تدمير العراق وذبح العرقيين لأنها الوسيلة الوحيدة  التي  يحقق بها أمنياته  ورغباته في تأسيس إمارة  تحكمها عائلته بالوراثة وتحت حماية إسرائيل ومدعومة وممولة من قبل بقر إسرائيل  آل سعود وكلابهم  الوهابية  داعش القاعدة.

وأنه على استعداد كامل ان يفصل شمال العراق ويضمها الى تركيا الى إسرائيل  ومستعد ان يكون عبدا ذليلا لأردوغان تركيا  لآل سعود  لإسرائيل  لكنه يرفض ان يكون إنسان حر من ضمن العراق  المفروض على كل عراقي حر يعتز ويفتخر بعراقيته ان يدعوا الى طرده من العراق واذا رفض يتطلب القضاء عليه وعلى شره.

الحقيقة لا يهمنا أمره لأنه عاش  عبدا ذليلا لشاه إيران  وقرر تنفيذ  أوامره في تدمير العراق  ولما  أفل وضع الشاه  قرر ان يكون جحش لصدام حسين وقال إنه الضمانة الوحيدة  لأبناء الشمال في العراق وقرر إعلان الحرب على أبناء شمال العراق  لكن أبناء الشمال قرروا سحقه والقضاء عليه لكنه أسرع الى الاستعانة بسيده صدام وفعلا استجاب له الطاغية فأرسل حرسه الخاص  وذبح الكثير من أبناء أربيل وأسر واغتصب نسائها وتمكن من احتلالها وعينه وعائلته شيخا على أربيل ولما أفل وضع صدام قرر أن يكون عبدا لأردوغان وقال اردوغان هو الضمانة  الوحيدة  لأبناء شمال العراق.

  المفروض الحوار يجري مع عراقي  يعتز ويفتخر بالعراق ومنطلق من مصلحة العراق والعراقيين من وحدة العراق والعراقيين  أما الحوار مع شخص عدو للعراق والعراقيين فهذا لا يجوز بل خيانة للعراق والعراقيين   وعلى استعداد ان يتحالف ويتعاون مع أعداء العراق وكل من يريد شرا بالعراق ابتداء  بأردوغان تركيا  مرورا  بإسرائيل وبقرها آل سعود وآل نهيان وآل خليفة وانتهاء بكلابهم  الوهابية القاعدة داعش  حتى إنه تعاون مع داعش الوهابية في غزوها للعراق    مما مهد لها احتلال الموصل  وسنجار وكادت تحتل أربيل  وتفعل بها ما فعلت بسنجار  لولا تصدي القوات الإسلامية  بقيادة الشهيد قاسم سلماني وتمكن من إنقاذ مدينة أربيل  أرضا وبشرا.

حقا لا  أدري هل هؤلاء الذين يذهبون لزيارته في شمال العراق  ويقبلون يديه وربما يقبلون قدميه من أجل الحصول على كرسي رئاسة الحكومة   هل يحترم العراق والعراقيين هل يقول إنا عراقي   هل شاهدتم من أثر للعلم العراقي  لا شك ستتنازلون عن العراق عن العراقيين عن شرفكم عن عراقيتكم عن إنسانيتكم  ستزرعون ألغاما مدمرة   ومن الطبيعي ستنفجر لقتل العراقيين جميعا عند أي هزة وستتحملون المسئولية  من طاح حظكم جميعا هل تدرون  إنه أخطر من داعش الوهابية  ولولاه لما تمكن داعش من الاستمرار في ذبح العراقيين.

لماذا لا تخجلون تستحون تتنازلون عن كرامتكم عن عراقيتك عن عراقيتكم  مقابل كرسي  تدمرون به العراق وتذبحون  العراقيين .

لا شك أنكم أخطأتم عندما أقررتم بوجود إقليم في شمال العراق وأخطأتم أكبر عندما أقررتم بوجود مناطق متنازع عليها وهكذا خلقتم  قنابل ذرية من السهولة لأعداء العراق   دواعش السياسة أي جحوش وعبيد صدام  إسرائيل وبقرها آل سعود وآل نهيان وكلابهم  القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية الوهابية التي تدين بالدين الوهابي دين آل سعود ان تفجرها في الوقت الذي تراه مناسبا   إنها وسائل  لخلق الفوضى في العراق والحروب الأهلية العنصرية والعشائرية والطائفية.

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التقريب يبدا بخطوة لا تتحدثوا عن التاريخ
سليماني..ذو الفقار..!
لقاء وحوار بعض الساسة مع غير عراقيين خيانة للعراقيين
كيف نرى مستقبل العملية السياسية في العراق بعد أنسحاب القوات الأجنبية نهاية العام ؟؟ 
قوى الاطار تقبل بقرار المحكمة الاتحادية
مهمة الأعداد وبيئة الجهاد..
تركيا تدخل الأسلام 
شتان ما بين الثرى والثريا 
الثقافة والجهل في الدول المتقدمة والدول النامية 
حسبك أن تستسهل الطريق!؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك