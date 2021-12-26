المواجهة الإعلامية.. 

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محمد شرف الدين || *طالب الساعدي أن الحدث الأخير الذي أحدثته يد الشيطان الأكبر في العراق ، والذي هو عبارة عن محاولة لرفع صورة للشهيد القائد الكبير مهندس الإنتصار على داعش ، يحمل بين طياته عدة رسائل : ١ - صورة الشهيد بحد ذاتها رسالة إلى أتباعه ومحبيه بأنه لا بد من الحفاظ على الهدف الذي من أجله بُذلت الدماء والأنفس، وهو رفع راية الإسلام في سماء المعمورة ، راية المدافعين عن المظلومين،.... ٢ - صورة الشهيد بحد ذاتها رسالة إلى العدو الغاشم ، بأن اتباع الحق ورافعي راية الإسلام مستعدون للتضحية، بل في شهادتهم حياة ونصر . ٣ - صورة جنود العدو وهم يحملون قتلاهم، ففيها رسالة واضحة إلى أن نهاية العدو هي الهزيمة والخذلان، وهم في نفس الوقت مخيرون بين الخروج من هذه الأرض أما أفقيا أو عموديا. ٤ - ثم عبارة " لن يكون لهم امان .... والله لن نبقيهم " يعرف العدو مدى صدق قائلها، وعليه بدأت المواجهة بين العدو الخائف المستتر خلف جدران ورقية أو شاشات إلكترونية، وايادي تترقب تحركاتهم وتحسب عدد انفاسهم ، حيث أمر العدو عميلهم..... بالتصدي لهذه الرسائل من خلال حجب صور الشهداء ورفعها من أمام أنظار الناس محاولين حجب أشعة شمس الشهادة وروح المقاومة . فينبغي علينا جميعا نشر وعي هكذا صور لأنها سلاح الساعة ، بل هي صورايخ المعركة الخفية ، بل هي رسالة الشهداء إلى كافة الأجيال .