محلل سياسي مصري من واشنطن..اسلحة ايران خردة..!

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باقر الجبوري || هذا ( الحسيس ) من كلام هذا ( المحلحل ) ذكرني بصواريخ ايران عندما قصفت قاعدة عين الاسد وقتلت اكثر من 200 جندي امريكي ودمرت طائرات واسلحة وورادارات وتجهيزات بمليارات الدولارات ودون ان يعترضها الباتريوت الامريكي الموجود في القاعدة التي خرجت عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها !! وهذا الكلام ( التحشيش ) ذكرني بالصاروخ الايراني الذي انطلق من ايران وعبر فوق الاجواء العراقية وصولا الى منطقة البوكمال في سوريا لتدمر منزل كان يعقد فيه اجتماع لقيادات الجواحش وتطيح برؤوسهم !! يذكرني بحديث القادة الامريكين العسكريين والسياسيين وتخوفهم من برنامج تطوير الطائرات المسيرة الايرانية !! هذا الكلام يذكرني بالرادار الايراني المطور والمصنع في ايران ( خرداد 15 ) والذي استطاع اسقاط الطائرة الدرون الامريكية ذات التقنية الالكترونية والعالية!! وهنا اقول !! فعلى سبيل الفرض ان السلاح الايراني هو مجرد حديد خردة فلماذا تقوم السعودية باتهام ايران بانها هي من تقوم بتطوير الصواريخ اليمنية او انها هي تمد الحوثيون بصواريخ متطورة تستطيع الوصول الى اهدافها في السعودية دون ان تعترضها الصواريخ الباتريوت الامريكية التي اشترتها السعودية بملايين الدولارات !! حقيقة نقول ( شني الفلم ) !! فهؤلاء (( المحلحلين )) يكذبون ويكذبون ويكذبون ثم يكذبون ثم يعودون لتصديق كذبتهم ! اليوم ايران استطاعات الوصول الى تقنية تصنيع قذائف المدفعية الموجهة بالليزر والوصول الى تصنيع طائرات مسيرة أو مقاتلة واستطاعت بناء غواصة عملاقة واستطاعت تطوير برنامجها الصاروخي واستطاعت تصنيع منظومات رادار متطورة هذولة وين عايشين !! قل موتوا بغيظكم !! ايران باقية وتتمدد !! تحياتي ...