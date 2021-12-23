المقالات

اطلاقة من بندقية التيك توك!


  مازن البعيجي ||   في التيك توك الوحش المرعب للأخلاق والقيم! ينشر فيه منشور افتراضي "مقصود الهدف" ومدروس التأثير!  وهو على سبيل المثال؛ "كم مرة ختني زوجك؟" مع الاعتذار لكم لكن لنفهم ما يجري! فتبدأ التعليقات بالعشرات بل المئات أو حتى الألاف من صفحات مجهولة حقيقية وغير حقيقية بأجوبة متعددة تخلق قناعة - تلك التعليقات - وحث لدى المتابع وخاصة من النساء مادام هي صفحة مجهولة ولا أحد يعرفها وما دام الأمر مجرد قول! سوف تدلي تحت تأثير الكثرة وتعدد التعليقات حد التصديق أنها حقيقية وشبه لا أشكال فيها "وهو الهدف" فتقول قناعتها ولو كذبا حتى تعطى الآلاف اللايكات الشعور الذي تعيشه أو يعيشه صاحب الصفحة وهو من تسويل الشيطان، فترى واحدة تجيب كل عمري اخونه لأنه كذا وكذا! وأخرى تقول مرتين بالشهر! وأخرى تقول هو لا يستحق إلا أن أخونه وغيرها من الاجوبة المخجلة! ولا تجد جواب شاذ عن هدف المنشور وكسر حاج الصمت ولو النفسي عند المتابعات والمتابعين وهو ما حذر منه القرآن يوم قال: ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) الإسراء ٣٢ . قال لا تقربوا وليس لا تفعلوا، أو كما يقول: السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف إياك ومخيلة الزنا فأنها قد تنتج يوما شيء سلبي! بالمعنى..  هذا النوع من النشر هو لهدف تعليم المتابعين بصمت وخفية على التفاعل مما يولد موج عارم من التفكير باصل موضوع الخيانة والعياذ بالله تعالى، وعلى من يشاهد هذا الطوفان من الأجوبة "بنعم" لموضوع الخيانة ينكسر عنده حاجز الممنوع خاصة للبعض الذي لا موجه له ولا تربية تعينه على تجاوز مصائد الحرب الناعمة!  عذرا لمثل هذا المنشور لكنه هو من صميم التصدي لفنون الحرب والتنبيه عليها والله من وراء القصد..   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حظر للاقلام الحرة..! 
اطلاقة من بندقية التيك توك!
اليمن تحت القصف والحرب الكونية.. من ارباب الشرك ...
هذا هو الجار..أين حقوق الجيرة يا شعب الاردن؟!
الحَرب ومخلفاتها ..!
الصين ليست دولة عربية مصطنعة..
أميكرون يغلق أوربا والعرب يتشوقون للكارثة..!
أتاوات رغم انف العراق
الاصلاح الحقيقي بين تحديات المرحلة ونقطة البداية
زيارة طحنون لإيران أبعاد ومقاربات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك