المقالات

الشهيد  في كتاب الله

97 2021-12-22

   رجاء اليمني ||   الشهيد أكرمه الله بعدة أمور لا يعرفها إلا الذي يتفكر في آيات الله. وسوف يتم استعراض بعض هذه الامور ولكن اودأن ألفت نظر  قيادتنا الموقرة  إن إرتباط الأمة  بالمنهج القرآني والأحداث الذي وقعت على آل البيت وبالأخص على سيد الشهداء يوم العاشر من محرم فذلك عودة صحيحة للأمة الإسلامية  التي حاول الوهابيون أن يطمسوا تلك الحقيقه التي أدمعت عين النبي منها وابكت فاطمه عليهم صلوات ربي عليهم أجمعين. فاتمنى أن يكون الإحتفال باسبوع الشهيد في العاشر من محرم وبذلك نغيظ اعداء الإسلام بأننا أمة واحدة مرتبطة بالدين وبعترة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله.  فالحديث عن الشهاده هو حديث الروح؛ لأن النفس البشريه عقدت صفقة مع خالقها وباعت الدنيا. والشهادة  هي ذوبان الروح في حب الله بل وتفاني الجسد حتى تحقيق الهدف وهو رضا الله ونيل جنانه.  والشهادة هي ذروة الرقي والتكامل. هي الشمعة التي تحترق لتضي للآخرين طريقهم.   هم من تحتاج إليهم البشريه في حين أنهم لا يحتاجون إلى احد  ومن الأمور التي تميز الشهيد  في الغسل والكفن.   الميت لا بد له من تغسيل وكفن لانه جسده غير طاهر. بينما الشهيد  يسقط عنه الغسل والكفن. فما الحكمه في ذلك؟  اكتشف العلم الحديث أن الميت تخرج كل المكروبات على جسده بعد الموت وتفسيرها أن هذا الجسد يحتاج إلى غسل وايضا كفن جديد؛  وأما  الشهيد فقد وجد أن  الدم من جسده طاهر،   والسبب في ذلك طهارة روحه التي تركت أثرًا على جسده فأصبح  طاهرًا. واكتسب جسده ولبسه الطاهر من طهارة روحه. وزاد بذلك الجسد شرفًا ورفعة وكذلك انطبق ذلك على اللباس.  وذلك من الأمور التي تميز جسد الشهيد.  وللحديث بقية   والعاقبة للمتقين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشهيد  في كتاب الله
في امريكا حرية القلم والبندقية
الفارابي يعزف في سوق الصفافير   
ضبط شحنة مخدرات ثالثة قادمة من الإمارات إلى العراق!
يا رسول الله 
علاقة الشباب فيما بينهم
مفهومُ الدّولةِ المدنيّةِ في الفكرِ الإسلاميّ الشّيعيّ 
الزواج أروع مساحات الشريعة
شارع المتنبي بوجهه الجديد 
خُلقوا لزمان غيرَ زمانكم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك