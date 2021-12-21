رعاية ام إهانة ؟!

حيدر الموسوي || راتب الرعاية ١٢٥ الف دينار عراقي ، هذه الايام جرد سنوي وعلى الجميع ان يأتي بمستمسمكاته الجديدة بحسب وزارة العمل لربما تبدل حال المستفيد او المستفيدة المطلقة مثلا تزوجت والعاطل صار موظف وغيرها الازدحام الموجود حدث ولا حرج منظر يدعو للاسى تدافع النسوة الكبيرات في السن رغم ان الجدول حسب الحروف وهذا لا يحدث فقط في العراق ولا اعلم من العبقري المخترع لهذا الحل لتخفيف الزخم ، طبعا عدد ليس بالقليل من المستفيدين من هذه النافذة هم غير محتاجين من الاصل والمتضرر والمتعب من الارامل وغيرهن المحتاجات فالمبلغ مخزي للغاية قرابة ٣ الاف دينار وربع الدينار باليوم وكأنهم شحاذين أحدى المستفيدات تقول منذ شهرين اراجع واستدنت ٢٥٠ الف دينار كلها انفقتها على اجور التنقل من والى ، اما الفساد الاداري وحتى الاخلاقي موجود ايضا هناك معقبين يطلبون مبلغ مليون دينار من اجل اكمال معاملة جديدة لاحداهن او امور اخرى مرتبطة بممارسة الرذيلة في استغلال لحال بعضهن انها الرعاية البائسة التي تقدمها الحكومات للمحتاجين



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