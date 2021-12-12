المقالات

أخ للبيع..!


الشيخ خير الدين الهادي الشبكي||

 

مما لا شك فيه أن رابطة الأخوة من أقوى ما يمكن أن يكتنزه الانسان؛ فالأخ هو السند الذي يغني عن كل ما سواه, ولطالما أكدت الشريعة السمحاء بقرآنها ورواياتها الشريفة وأقوال الميامين على أهمية هذه العلاقة وأبعادها الايجابية على المستوى الفردي والمجتمعي؛ إذ يمكن اعتبار الأخ من وسائل التفاؤل في الحياة ومن أسباب السعادة التي قد لا يستشعرها إلا من كان له أخ وفقده .

ولمّا كان الايمان مِيزة معتبرة بين الاديان والملل فقد نص الاسلام على أثره وبيان أهميَّته في الوسط الاسلامي, ولبيان قيمة الايمان بين المؤمنين أكد القرآن على أن المؤمنين أخوة, فقال تعالى: ((إنما المؤمنون إخوة)) وفي ذلك اشارة إلى مكانة الاخوة الايمانية التي تجاوزت النَّسب والدَّم, فالتجارب أثبتت أن النسب لا قيمة له حينما يكون الدين هو الفيصل, وكم من موقف للمواجهة بين الآباء والأبناء أو بين الأخوة عند اختلافهم في الدين والعقيدة حتى أصبحوا غرباء؛ بل وأعداء, وهذا ما تجسد في معركة بدر الكبرى, إذ واجه الولد والده والأخ أخوه فلم ينفعهما رابطة النسب والدَّم.

والأخوة على ما فيها من الكرامة المعتبرة بين المؤمنين فتشدهم إلى بعضهم مع اختلافهم في الثقافة واللون والقوميَّة فجغرافية الاسلام لا تحُدُّها أرض ولا لونٌ ولا ثقافة؛ بل تجد النفوس مستأنسة بإخوّتها حتى من دون التعرف عليها وكأنها تقول بلغة أبلغ من الكلام أننا من تربة واحدة وإن انقسمت وتفرَّعت بين الامم والشعوب؛ لذلك تجدها مستعدَّة ومن دون دعوة إلى التلاقح والتلاحم للوقوف في صفِّ واحدٍ في مواجهة التحديات والمحن.

إن ما يقلق الناموس الأكبر والارواح الايمانية أن رابطة الأخوة باتت في خطر, فبعد أن كانت وساماً للمؤمنين يتزينون بها صارت في مهب الريح تحدوها المخاطر وتهددنا حماقة القوم الذين نالت منهم عصبيتهم فلم يفرِّقوا بين المصالح الفردية والمصالح المجتمعية؛ بل وصلوا إلى مرحلة الاعلان بشكل أو بآخر عن بيع إخوتهم الذين قاسموهم لقمة الصمود في أودية المحن حتى لاح بواكير النصر وانكسار الأعداء؛ فكانت زهرة الانتصار شامخة مشرقة مزيَّنة بدماء الشهداء ودموع الثكالى وأدعية الصالحين.

إن ما تشهدها الأيام من ذكرى الانتصار التاريخي يدعوا الى مزيد من التأمل بين الأخوة الذين كانوا أدوات النصر ولطالما ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والوقوف في وجه اعتى عتاد الدنيا في العصر الحديث؛ فانكشف للعدو قوتهم المستندة إلى المرجعية الدينية والأخوة الايمانية فبادرت برسم مبادئ جديدة للحد من قوة المؤمنين بتقسيمهم واعلان بعضهم على بعض حتى ظنوا أنهم لم يكونوا أخوة في يومٍ من الأيام, وهذا يُنبؤ بمزيد من الخوف والقلق والخشية على مستقبل علاقات الأخوة فقد يصير الأمر إلى تمزيقهم وكسر شوكتهم فيكون المآل إلى انتصار الاعداء على الجزء ثم الجزء ؛ ليقول لسان حالنا أكلت يوم أكل الثور الاسود ولات حين مندب.   

 

  

       

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن أي احتفال بالنصر تتحدثون؟!
مشيجيخة..!
الهوية العراقية أشمخ من أن يرسمها التائهون
ذكرى يوم النصر
يوما كان هنا الحياء..!
أخ للبيع..!
تطويع النص الديني لخدمة السياسة  ،،!
اضواء على كلمة سماحة الشيخ أكرم الكعبي..التوقيت؛ التحليل
مؤسسة الشيطان!
 استقرار دول الرجعية لايعني انها وطنية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك