المقالات

سورة ابراهيم‌ في تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله


 

محمد شرف الدين ||

 

‏مكّيّة و عدد آياتها اثنان و خمسون آية سورة ابراهيم تحتوي علی (٥٢) آية، السورة مكّية باستثناء الآيات (٢٨) و (٢٩) طبقا لما قاله كثير من المفسّرين انّها نزلت بالمدينة في قتلی المشركين في بدر.

·        ‏محتوی السورة

‏المعلوم من اسم السورة انّ قسما منها نازل بشأن بطل التوحيد و محطّم الأصنام سيّدنا ابراهيم عليه السّلام (قسم من ادعيته).

‏و القسم الآخر من هذه السورة يشير الی تاريخ الأنبياء السابقين أمثال نوح و موسی، و قوم عاد و ثمود، و ما تحتوي من دروس و عبر فيها.

‏و تكمل هذه المجموعة من البحوث في السورة آيات الموعظة و النصيحة و البشارة و الإنذار.

‏كما نقرا في اغلب السور المكّية انّ قسما كبيرا منها ايضا يبحث مواضيع «المبدإ» و «المعاد» و التي تعمّق الايمان في قلب الإنسان و في روحه و نفسه ثمّ في قوله و فعله، فيظهر له نور آخر في مسيرة الحقّ و الدعوة الی اللّه.

‏و خلاصة هذه السورة انّها تبيّن عقائد و نصائح و مواعظ سيرة الأقوام الماضية، و الهدف من رسالة الأنبياء و نزول الكتب السّماوية.

·        ‏فضيلة السورة

‏روي عن النّبي الأكرم صلّی اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من قرا سورة ابراهيم و الحجر اعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام و بعدد من لم يعبدها»١.

‏و كما أسلفنا مرارا فإنّ ما ورد من الثواب حول قراءة السور القرآنية يلازمه التفكّر و من ثمّ العمل، و لمّا كانت هذه السورة و سورة الحجر تبحثان موضوع التوحيد و الشرك و أصولهما و فروعهما، فإنّ من البديهي انّ العمل بمضمونهما له نفس الفضيلة، أي انّهما تصيغان الإنسان بصياغتهما حتّی توصلاه الی مثل هذا الثواب

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أحجي لو ما أحجي؟!
أنعم وأكرم بالشيخ أكرم الكعبي..
عقدة تكريم المبدع قبل موته
الخال الحبيب ابو فدك أنت تاج على الراس..
ثقافة الصلح بين الناس
سورة ابراهيم‌ في تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله
أنسبونا الى الخميني، بهِ نفتخر..!
لماذا البصرة الان؟!
متى نتظاهر لإخراج بلاسخارت من العراق؟!
الكتل الاكبر بين الحقيقية والسراب 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك