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لماذا العداء يركض عكس عقارب الساعة 


  عبد الرحمن المالكي ||

 

قد لا يخطر لبعض الناس التساؤل حول جري العدائين في مضمار العاب الساحة والميدان عكس عقارب الساعة , ولمحاولة فهم هذا الامر نذكر بداية ان الجري في المضمار كان قبل اكثر من 100 عام في اتجاه عقارب الساعة حيث كانت جميع السباقات (200م) و (400م) و (800م) . ضمن دورة العاب اثينا في عام 1869م تم كان الركض باتجاه عقارب الساعة , والغريب ان العدائين اعربوا عن ضيقهم واحساسهم بالألم عند الجري بهذا الاتجاه نحو اليمين حيث قامت الهيئات الدولية في بداية سنة 1913 باعتماد الجري بعكس عقارب الساعة . السبب هو الاحساس بالضيق عند الجري الى اليمين حيث ان الانسان يحبذ فطرياً الاتجاه نحو اليسرى عند الجري لان مصدر هذه الظاهرة عصبي , كون النصف الايمن من الدماغ هو الذي يتحكم في ادراك الفضاء , وايضاً يتحكم في الشطر الايسر من الجسم وان الرؤية والابصار افضل من الجهة اليسرى . اثبت دراسة اجريت على بعض السجناء الهاربين وتبين ان 80 %من المجرمين يتجهون نحو اليسار عندما يهربون من السجن . ايضا, اجريت تجربة على 4 رياضيين جامعيين طلب منهم الباحث الجري 400 م في الاتجاهين مرة واحدة في اليمين ومرة في اليسار , وكانت النتيجة مذهلة حيث سجل الرياضيون معدل فرق ثانيتين اقل عند جريهم عكس عقارب الساعة . ايضا , حلبات سباق الخيول تركض في عكس اتجاه عقارب الساعة . ايضاً , ان الكلاب تجري في اغلب الاحيان عكس اتجاه عقارب الساعة وانا اعتبر ان الحجج الاخيرتين غير صحيحة وغير منطقية من الناحية العلمية . الجواب الحقيقي والعلة تكمن من خلال الطواف حول الكعبة المشرفة حيث اثبت العلم الحديث اشياء تؤكد اهمية الطواف عكس عقارب الساعة لان الدم داخل جسم الانسان يبدأ دورته عكس عقارب الساعة والالكترونات والنوى تدور عكس عقارب الساعة , كما انهُ لو خرجنا عن نطاق الارض لوجدنا القمر يدور حول الارض عكس عقارب الساعة . ايضاً , الارض تدور حول الشمس عكس عقارب الساعة والقمر يدور حول الارض عكس عقارب الساعة والكواكب تدور حول الشمس عكس عقارب الساعة والمجموعة الشمسية تدور حول المجرة عكس عقارب الساعة .
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