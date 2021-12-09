ترامب من أنهى الخلاف الخليجي..!

نعيم الهاشمي الخفاجي || محميات دول الخليج لا تملك استقلالية في بناء علاقات اقتصادية أو سياسية مع أي دولة من دول العالم بدون موافقة المالك الحقيقي لتلك المحميات المتمثل في أمريكا، فهي تملكهم مثل ماتملك أي حاجة منزلية في بيت صاحب القرار، حمد بن جاسم ال ثاني وزير خارجية قطر ورئيس وزرائهم السابق قالها عبر قناة الجزيرة وبشكل مباشر نحن نعرف حجمنا وننفذ ما يطلبه منا الامريكان، عندما تولى ترامب إدارة البيت الأبيض أتبع أسلوب جميل ولطيف في التعامل مع محمياتهم الخليجية ووصف كبيرتهم في البقرة الحلوب وسخر منهم أمام انصاره وقال عندما يجف اللبن نقوم بذبح البقرة هههههه اللبن هو البترول، افتعل الحلاب ترامب أزمة تدهور العلاقات ما بين السعودية وقطر وعجز ترامب من إيجاد مصالحة ما بين السعودية وقطر مدة أربع سنوات، وكان يصرح بالقول لا أظن الخلاف ينتهي في الخريف وعندما يحل فصل الخريف يصرح الحلاب ترامب بتصريح جديد لا اظن المشكلة ما بين قطر والسعودية تنتهي بفصل الربيع وهكذا، في آخر أيام إدارته أرسل زوج إيفانكا الجميل كوشنر إلى الخليج ونظم الاجتماع وكان من حسن الحظ رئيس مجلس دورة دول الخليج بوقتها الشيخ صباح السالم أمير الكويت في الاجتماع سلم رئاسة مجلس التعاون للسعودية وقال نشكر إدارة المستر ترامب الذي أرسل كوشنر لإنهاء الخلاف السعودي القطري، لذلك بعد ان أصدر ترامب اوامره إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عمل المصالحة، عقدت الدول العربية الخليجية الخمس اجتماع في مدينة العلا بطلب من ابن سلمان، ومن السخرية في اجتماع العلا طرح عليهم مشروع المصالحة واعتبر ابن سلمان ذلك مشروع له للمصالحة الجماعية. عندما تم توقيع «اتفاق العلا»، كانت هناك وفود ممثلي إلى حكومتي مصر والولايات المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. قبل تلك الفترة كان المستكتبين بالصحف السعودية أمثال عبدالرحمن الراشد ومشاري والحميد وووو…...الخ يشتمون ليل نهار بقطر وانهم يسقطون النظام في قطر وإن قطر أصبحت فارسية لأنها بنت علاقات مع إيران…...الخ. أنا لا ألوم هؤلاء المستكتبين لأنهم ليسوا أصحاب كلمة حرة وإنما أدوات عند حاكم السعودية هو يأمرهم أن يكتبون ما هو يريده. لايوجد خلاف قطري سعودي فهم يتبعون الدين الوهابي الذي صنعه المستر همفر، بل حسب قول ال ثاني أنهم من أحفاد الشيخ محمد عبدالوهاب عميل وزير المستعمرات البريطانية المستر همفر مؤسس الوهابية، الروابط الدينية والقبلية ما بين ال سعود وال ثاني علاقة دينية ونسبية ولا يوجد أي خلاف وإنما الخلاف افتعله الحلاب ترامب لكي يقوم بحلب دول الخليج وهذا ماهو حصل. تم توريط السعودية وبقية دول الخليج للوقوع في المستنقع اليمني لكي يمكن حلبهم بطريقة أصولية، بعد أن عجزت السعودية من المستنقع اليمني قام محمد بن سلمان أمس بجولة خليجية بدأها من مسقط لان سلطنة عمان لم تتورط بحروب السعودية المذهبية وتملك سلطنة عمان علاقة طيبة مع شعب اليمن الشمالي والجنوبي، زيارة ابن سلمان تشمل العواصم الخليجية الخمس، وهناك توجه لوقف حرب اليمن لأنها طالت وباتت مطلب عالمي أحرج دول الغرب وأمريكا بجديتها لوقف الحروب. أكثر المستفيدين من محميات الخليج بعد أمريكا وبني صهيون تركيا الإردوغانية فقد أبدى أردوغان رغبته في توسيع دائرة المصالحة مع السعودية برعاية أمير قطر لها، وزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة قبل أسبوعين. يضاف لذلك هناك نشاط لساسة العراق رغم مساوئهم التي جعلت غالبية الكتاب والصحفيين العراقيين الشرفاء ينأون بأنفسهم من ذكر أسماء هؤلاء الساسة لسوء أفعالهم بنا كشعب العراق في إيجاد مصالحة ما بين إيران ودول الخليج بعد جدية أمريكا في ترك الخليج وعدم الاهتمام به كأولوية، ايضا لاحظنا زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران أول من أمس، ولقائه الرئيس الإيراني، مضاف لذلك خلال الأشهر الماضية عُقدت اجتماعات سعودية إيرانية في العاصمة العراقية.



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نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 8/12/2021