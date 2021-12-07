قليل من الدنيا كثير من الانحراف..!

مازن البعيجي

عندما يفرغ قلب الإنسان وروحه من الأهداف العليا الإلهية التي هي محل تكليفه وما مطلوب منه في الدنيا وفاءً للشرعِ الحنيف ، لا شيء يبقى عنده يمكن أن يلوي عنقه الشيطان من أن يقتحم قلاعنا وهدم أسوار حصانة أرواحنا، فتفتح له المسارح على مصراعيها بكل ألوان الإغراء والاغواء والتبرير لكل محرّم يزيّن له أنه شرعي صرف، بل يصبح مفتيه ومرجعه ليس العالِم بالحلال والحرام وإنما نفسه الأمارة بالسوء!

(وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يوسف ٥٣ .

ومن هنا تعاملَ أمامنا الخُميني العظيم بشكل حذر جدا من أن تخدعه المناصب والمغريات والأموال والحاشية، بل وحذر كثيرا من التعلق بها وطالما نبّهَ إبنه رفيق دربه والإشارة ايضا والكلام ونحن من نرفع الشعارات اليوم ونُثقّف على الالتزام وتطبيق الأحكام الشرعية في كل مِفصل من مفاصل الحياة والغاية من مضمونها - الشعارات - أخذ الناس إلى جمال الآخرة والاكتفاء من الدنيا بما يسدّ الحاجة والرمق من حلال طيب ذلك الذي كان عليه الأنبياء والمرسلين وآل محمد الأوصياء "عليهم السلام"

يقول الإمام(قده): «إلى ابن يتمتع بنعمة الشباب، متاحة أمامه فرصة لتهذيب النفس، وللقيام بخدمة خلقه ..أتحدث أليك الآن وأنت ما زلتَ شابًا، عليك أن تنتبه إلى أن التوبة أسهل على الشبان، كما أن إصلاح النفس وتربيتها يتم بسرعة أكبر عندهم، في حين (أنَّ) الأهواء النفسانية، والسعي للجاه، وحب المال، والغرور أكثر وأشد بكثير لدى الشيوخ منه لدى الشبان. أرواح الشبان رقيقة شفافة سهلة القيادة».‏

ويقول الإمام: «فاسمع يا ولدي العزيز الذي أسأل الله أن يجعل قلبك مطمئناً بذكره لنصيحة أبٍ قلقٍ محتار، ولا تتعب نفسك بالانتقال بطرق هذا الباب أو ذاك الباب، للوصول إلى المنصب، أو الشهرة التي تشتهيها النفس، فأنت مهما بلغت من مقام فإنك سوف تتألم وتشتد حسرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك... ولا تسع أبداً أثر طلب تحصيل الدنيا حتى الحلال منها؛ فإن حب الدنيا حتى حلالها رأس جميع الخطايا؛ لأنها حجاب كبير، وتشد الإنسان مرغماً إلى الدنيا الحرام».‏

فعلامَ تكذبون وعلى مَن؟!! وأيّ أمة تخدعون وانتم في قلب اختبار شديد لا ينجوا منه إلا المخلصون الصادقون!

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.

آل عمران١٤

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

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