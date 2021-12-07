المقالات

قليل من الدنيا كثير من الانحراف..!


 

مازن البعيجي

 

عندما يفرغ قلب الإنسان وروحه من الأهداف العليا الإلهية التي هي محل تكليفه وما مطلوب منه في الدنيا وفاءً للشرعِ الحنيف ، لا شيء يبقى عنده يمكن أن يلوي عنقه الشيطان من أن يقتحم قلاعنا وهدم أسوار حصانة أرواحنا، فتفتح له المسارح على مصراعيها بكل ألوان الإغراء والاغواء والتبرير لكل محرّم يزيّن له أنه شرعي صرف، بل يصبح مفتيه ومرجعه ليس العالِم بالحلال والحرام وإنما نفسه الأمارة بالسوء!

(وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يوسف ٥٣ .

ومن هنا تعاملَ أمامنا الخُميني العظيم بشكل حذر جدا من أن تخدعه المناصب والمغريات والأموال والحاشية، بل وحذر كثيرا من التعلق بها وطالما نبّهَ إبنه رفيق دربه والإشارة ايضا والكلام ونحن من نرفع الشعارات اليوم ونُثقّف على الالتزام وتطبيق الأحكام الشرعية في كل مِفصل من مفاصل الحياة والغاية من مضمونها - الشعارات - أخذ الناس إلى جمال الآخرة والاكتفاء من الدنيا بما يسدّ الحاجة والرمق من حلال طيب ذلك الذي كان عليه الأنبياء والمرسلين وآل محمد الأوصياء "عليهم السلام"

يقول الإمام(قده): «إلى ابن يتمتع بنعمة الشباب، متاحة أمامه فرصة لتهذيب النفس، وللقيام بخدمة خلقه ..أتحدث أليك الآن وأنت ما زلتَ شابًا، عليك أن تنتبه إلى أن التوبة أسهل على الشبان، كما أن إصلاح النفس وتربيتها يتم بسرعة أكبر عندهم، في حين (أنَّ) الأهواء النفسانية، والسعي للجاه، وحب المال، والغرور أكثر وأشد بكثير لدى الشيوخ منه لدى الشبان. أرواح الشبان رقيقة شفافة سهلة القيادة».‏

ويقول الإمام: «فاسمع يا ولدي العزيز الذي أسأل الله أن يجعل قلبك مطمئناً بذكره لنصيحة أبٍ قلقٍ محتار، ولا تتعب نفسك بالانتقال بطرق هذا الباب أو ذاك الباب، للوصول إلى المنصب، أو الشهرة التي تشتهيها النفس، فأنت مهما بلغت من مقام فإنك سوف تتألم وتشتد حسرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك... ولا تسع أبداً أثر طلب تحصيل الدنيا حتى الحلال منها؛ فإن حب الدنيا حتى حلالها رأس جميع الخطايا؛ لأنها حجاب كبير، وتشد الإنسان مرغماً إلى الدنيا الحرام».‏

فعلامَ تكذبون وعلى مَن؟!! وأيّ أمة تخدعون وانتم في قلب اختبار شديد لا ينجوا منه إلا المخلصون الصادقون!

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.

آل عمران١٤

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قليل من الدنيا كثير من الانحراف..!
التلوث البيئي في اقليم كوردستان 
السطو على القانون 
اجلدوهم قبل فوات الآوان..!
الشهيد احمد المهنا عدسة الثورة الحية
ما اهمية الاجتماعات بين الاطار التنسيقي والسيد الصدر؟!
(62)  رئاسة الوزراء وقيادة الدولة وحقيقة المفاهيم السائدة
استعباد المجتمع..!
البصرة ثغر العراق الباسم لكن احذروا أنيابها
المنهج الاصلاحي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك