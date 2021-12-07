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المنهج الاصلاحي


 

محمد عبد الجبار الشبوط ||

 

يبدأ الانسان في التفكير في الاصلاح حين يعي ويدرك ان واقعه المعاش يعاني من اختلالات وعيوب تؤثر بالسلب على سعيه وحركته نحو السعادة والتكامل. وهذا امر مشهود على مستوى الفرد، والمجتمع بمختلف منظوماته الفرعية، والدولة. ويعتمد الاسلوب الذي يتبناه الانسان في اصلاح هذه العيوب على نوعية ومستوى وعيه لاسبابها وعواملها. وبسبب اختلاف هذا الوعي وجدنا تنوعا وتدرجا  في الاساليب. فهناك الاسلوب الكلي وهناك الاسلوب التجزيئي، وهناك الاسلوب السطحي والاسلوب العميق وغير ذلك. ولكل من هذه الاساليب مداه في العمل الاصلاحي. وتدل الحياة على انه كلما تناول الاصلاح العوامل الاساسية والجذرية للخلل كلما كان الاصلاح اجدى وانفع، وانه مضيعة للوقت والجهد ان ينشغل الاصلاح بالظواهر الخارجية والعوامل الجزئية فقط، تاركا العوامل العميقة والاسباب الكلية.

ولما كان الانسان هو العامل الاعمق والاول في الفساد، كما نفهم من قوله تعالى:"ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ"، فاننا نقول ان الاصلاح يجب ان يتوجه نحو الانسان، فاصلاح الانسان، واصلاح علاقاته مع عناصر المركب الحضاري الاربعة الاخرى، اي الارض والزمن والعلم والعمل، هو جوهر العملية الاصلاحية. فاصلاح الارض من اجل زيادة انتاجية المجتمع مثلا تتوقف بالدرجة الاولى على اصلاح الانسان. وكذا الامر في معالجة بقية المشكلات التي يعاني منها المجتمع مثل البطالة، وهدر المال العام، و غير ذلك.

الانسان هو العنصر المحوري في المركب الحضاري، ولكي تشتغل بقية العناصر بشكل صحيح وسليم يجب اصلاح الانسان اولا. واصلاح الانسان يتم عن طريق اصلاح منظومة القيم العليا التي تتحكم بسلوكه وعلاقاته بالعناصر الاربعة الاخرى. وما لم يتم الاخذ بمنظومة القيم الحضارية الصالحة، وبناء او اصلاح الانسان في ضوئها فان الفشل هو مصير الجهود الاصلاحية التي تبذلها الدولة او المجتمع او الافراد. وخير مثال نضربه على ذلك هو المحاولات الاصلاحية التي بذلتها الدولة العثمانية في العقود الاخيرة من حياتها. فشلت تلك الجهود لاسباب كثيرة، في مقدمتها انها لم تتناول اصلاح الانسان، ولم تتناول اصلاح القيم العليا التي تتحكم بالانسان.

تتألف منظومة القيم العليا من عدة مفردات قد يختلف المفكرون والمصلحون في تحديدها وتشخيصها. ونجد ذلك فيما كتبه المفكرون الكبار مثل روسو ولوك وماركس والنائيني والصدر وصولا الى راولز. ويشير هؤلاء الى قيم مركزية مثل الحرية والعدالة والمساواة وغيرها. ولو تأملنا عميقا في هذه المفردات او القيم العليا لوجدناها تنتهي الى قيمة عليا مركزية واحدة هي استخلاف الانسان في الارض من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره القران الكريم في قوله تعالى:"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً". وبالتأمل سوف نجد ان الحرية والعقل والعلم من مستلزمات هذه الخلافة. وان المساواة والعدالة واعمار الارض والاستمتاع بخيراتها من نتائجها. وهكذا بقية القيم العليا الرئيسية والفرعية التي تضبط مختلف جوانب حياة الانسان، فكلها متفرعة من قيمة الاستخلاف في الارض.

 (نقول ان الله استخلف الانسان في الارض، فماذا لو لم يكن هذا الانسان الفرد مؤمنا بالله؟ حسنا، سوف اطالبه بان يقيم حياته على اساس منظومة القيم المتعلقة بالاستخلاف بغض النظر عن المتسبب الاول للاستخلاف بمعنى ان يؤمن الانسان المنكر لله بانه السيد في الارض، الحر، المتساوي من حيث الكرامة والمنزلة مع غيره من البشر.)

وعليه، فان المبدأ الاول في المنهج الاصلاحي هو ان يعي الانسان موقعه ومركزه في الارض، بكل ما يتفرع عن هذا المركز من كرامة وسيادة وحرية وعدالة ومساواة وتسامح وعلم وعمل وسعي مستمر نحو تجسيد مفهوم الخلافة في انسان فعّال و مجتمع صالح ودولة حضارية. فليس من الاصلاح ان تطعم الناس خبزا ثم تتخذهم خولا، اي "خدما وعبيدا"، كما فعل بنو العاص، او بنو امية في رواية اخرى، حيث "اتَّخذوا دِينَ اللهِ دَخَلًا ، و عبادَ اللهِ خَولًا ، و مالَ اللهِ عزَّ وجلَّ دُوَلًا"، كما في حديث صحيح.

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