الخنجر الوهابي..!

نعيم الهاشمي

الغربيين عندما يخططون فهم يخططون إلى المستقبل لمابعد مائة عام على عكس الحاكم والسياسي العربي يفكر كيف يقضي يومه و يستنزف ثروات الأجيال القادمة من خلال الإساءة في استخراج الثروات الطبيعية وبيعها بدون أن يخصص صندوق للاموال المستحصلة من الثروات للأجيال القادمة أسوة بما فعلته النرويج فقد جعلت أموال عائدات البترول المستخرج في صندوق للاستثمار وجزء من الأموال خصص للأجيال اللاحقة.

بريطانيا كان عدد نفوسها عشرة ملايين استعمرت الهند وجنوب شرق آسيا والجزيرة العربية والمستعمرات في الأمريكيتين من خلال استخدام العقل في تجنيد الأمم التي احتلتها للقتال تحت إمرة الجنرالات والضباط الانجليز.

المستر همفر وزير المستعمرات البريطاني ذكر بمذكراته أنه هو من قام في تأسيس الحركة الوهابية من خلال جمع زعيم قبلي مع مفتي ديني يفهم الدين وفق العقلية البدوية، حيث جمع ابن سعود مع البدوي محمد عبدالوهاب وانتج لنا الوهابية لتكون خنجر مسموم في قلب الأمة العربية والإسلامية ومصدر خطر يهدد كل البشرية، تاريخ الانكيليز حافل في صناعة أديان ومذاهب نحو الوهابية والبهائية والاحمدية والقادرية بل حتى بعد سقوط صنم صدام جرذ العوجة القوات البريطانية صنعت حركة الصرخي وانا لم اتهم الرجل بل كتبت مقال حذرت منه عام ٢٠٠٤ جائني اتصال من شخص من العمارة قال لي القوات البريطانية هي من دعمت الصرخي لانه مع العملية السياسية الجارية في العراق الجديد.

بريطانيا عندما صنعت الوهابية تعي إن هؤلاء سوف يدمرون العالم الإسلامي وينشرون الكراهية والقتل وهذا يصب بمصلحتهم، بل عبدالعزيز سعود بريطانيا عندما أسقطت الدولة العثمانية مكنته وسلمته نجد والحجاز ووقع على وعد بلفور بالقول لا مانع لدي إن اعطي كل فلسطين دولة لليهود المساكين، هذا الكلام تم نشره بوثيقة.

بلا شك منطقتنا بالشرق الأوسط تشهد صراع بسبب عمل بريطانيا إلى الوهابية وكذلك تسليم أرض فلسطين لبني صهيون، أكيد نسمع اتهامات يطلقها مسؤولين انكليز يشغلون مناصب مثل

رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية …..، في إطلاق حملات دعائية في اسم خلافهم مع طهران يتم مهاجمة كل القوى اللبنانية بشكل خاص الرافضين للخنوع والذل من قوى المقاومة أنهم تابعين إلى إيران…...الخ من الاتهامات.

لبنان دولة يحكمها دستور صنعه الفرنسيين يضمن مشاركة كل الطوائف بدون تهميش احد وكل من يقول أن قوى المقاومة محتلة لبنان هذه كذبة كبرى، رئيس الجمهورية لبناني مسيحي وبشرط إلا ماروني ورئيس الحكومة سني والبرلمان شيعي ولم نشاهد إن هناك تغير في هذا العرف المتعارف عليه في تشكيل الحكومات اللبنانية.

شيء طبيعي كل دول العالم تدعم دول وجماعات وهذا ليس حكرا على أحد، بعد دخول السلاح النووي انتهت الحروب المباشرة بين الدول النووية الكبرى وبقي حرب نفوذ من خلال دعم دول وفصائل مسلحة بل هناك من دعم العصابات التكفيرية مثل القاعدة وداعش لتحقيق مصالح استعمارية على حساب شعب العراق وسوريا ولبنان واليمن.

تصريحات المسؤولين الانكيليز يتلاقفها المستكتبين من الدول الناشرة للوهابية والقتل حيث أحدهم كتب(

من الذي لا يعلم بأن أول عملية انتحارية بتاريخ منطقتنا الحديث نفذها تابع لحزب ….).

اقول لهذا السفيه هناك فرق مابين يستهدف قوات محتلة وما بين قطعان الوهابية المفخخون الذين يستهدفون الأطفال والنساء وخطف الطائرات المدنية والانتحار بها مثل مافعله الوهابية في جريمة ١١ سبتمبر تصوروا ١٩ ارهابي من منفذي الجريمة منهم ١٧ انتحاري يحمل الجنسية السعودية.

دول الغرب كانت تعترف بوجود جناح سياسي للجيش الايرلندي السري وهذا ليس جديد بوجود جناح سياسي لحركات مقاومة في دول معينة مثل لبنان وغزة بل حتى حركة طالبان كان لها جناحين سياسي وعسكري إرهابي فلماذا حلال على طالبان وحرام على غيرها.

كتاب «وسط الجزيرة العربية وشرقها» لوليم جيفورد بالجريف، المستشرق الذي

نحو مناطق شمال الجزيرة العربية في بعثة تبشيرية مدعومة من الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث الذي اقنعه بلجريف بأن المعرفة الجيدة بأحوال الجزيرة العربية ستفيد الأطماع الامبريالية لفرنسا في أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأ رحلته عن طريق القاهرة ثم نحو بيروت ثم نحو الجزيرة العربية، متنكرا فيها بشخصية طبيب سوري يرافقه خادم له، وزار فيها معان والجوف وحائل وبريدة والرياض والهفوف والقطيف والبحرين وقطر وعمان في رحلة استغرقت منه حوالي عام كامل، هذا المستشرق جاء بمهمة استخبارية وليس رحالة وكلامه يؤخذ أن الرجل كان جندي استخبارات مهمته نصر أمته فقد ذكر في كتابه صمود أمة الفرس تجيز القتل في الخنجر، نعم بسبب صمودهم وليس بسبب خيانتهم مثل ما فعل الوهابية.

حال العرب وابواقهم الإعلامية الموافقة يتم سوقهم بالقوة‎ للتطبيع المجاني ويتم سوقهم ا لشن الحروب ودفع فواتير حروب الناتو الباردة والساخنة ويتم سوقهم للتآمر وبيع قضايا العرب ولدفع فواتير مشاريع أمريكا في المنطقة.

يتم سوقهم للعداء ، للتشاتم، فيما بينهم مثل مهزلة خلاف السعودية وقطر الذي استمر طيلة إدارة ترامب وانتهى الخلاف حال خروج ترامب من البيت الأبيض،

أمة عربية تحكمها دول البدو الوهابية ستصبح مسخرة العالم غصباً عنها.

من يعيش على بيع الوطن يموت على يد المشتري، كل الأشياء تباع وتشترى بنفس العملة، إلا الوطن فإنه يشترى بالدم ويباع بالخيانة.

لانعتب على المستكتبين والمرتزقة من فيالق الإعلاميين لأراذل البعثيين والوهابيين، سئل الخوارزمي عالم الرياضيات عن الإنسان فأجاب إذا كان الإنسان ذو أخلاق فهو =١، ‏وإذا كان الإنسان ذو جمال فأضف إلى الواحد صفراً =١٠، وإذا كان ذو مال فأضف صفراً =١٠٠، ‏وإذا كان ذو حسب فأضف صفراً =١٠٠٠ ‏فإذا ذهب العدد واحد وهو الأخلاق ذهبت قيمة الإنسان وبقيت الأصفار التي لا قيمة لها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

6/12/2021

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