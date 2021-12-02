المقالات

حكاية المرشح المستقل


  محمد عبد الجبار الشبوط ||

 

اتاح قانون الانتخابات الاخير للمواطنين غير المنتمين الى احزاب، وهم من يطلق عليهم اسم المستقلين، ان يرشحوا باسمائهم المباشرة في الانتخابات. وبسبب ان شريحة كبيرة من الناخبين اصبح لها موقف سلبي من الاحزاب، فقد توجه هؤلاء الناخبون الى المستقلين واعطوهم اصواتهم. وهكذا فاز ٣٩ مرشحا مستقلا، اي غير حزبيين.  لكن لوحظ في الاونة الاخيرة امران هما: الامر الاول تجمع عدد من المرشحين المستقلين الفائزين ضمن اطار تنظيمي معين مثل "تحالف النواب المستقلين". ووجود عدد من الاشخاص ضمن صيغة تنظيمية معينة، مهما كان اسمها، يعني انهم تحولوا الى حزب، حتى وان كان بشكل بدائي. وبهذه الخطوة فان المرشح المستقل لا يبقى مستقلا، انما اصبح عضوا في صيغة تنظيمية محددة. الامر الثاني، ان بعض المرشحين المستقلين يلتحق بحزب معين، تحت اي عنوان. وبهذه الخطوة يفقد المرشح المستقل هذه الصفة. ويغدو حزبيا.  كلا الحالتين غير صحيحة سياسيا واخلاقيا. بل هي تنصل من الصفة التي قدم بها المرشح نفسه للجمهور. بل هي خيانة للعقد المبرم بين المرشح المستقل والناخبين. ان الانتخاب عقد بين الناخبين وبين المرشح المنتخب. وفي حالة المرشح المسقل، فان هذا العقد الانتخابي يشترط ان يكون المرشح مستقلا وليس منتميا الى حزب ما. والناخب اعطى صوته للمرشح المستقل بصفته مستقلا، والسبب الذي دعا الناخب الى انتخاب المرشح المستقل لانه، اي الناخب، لم يعد يثق بالاحزاب ومرشحيها. وانضمام المرشح الفائز  الى حزب ما بعد الانتخابات خيانة لهذا العقد او التعهد بين الناخب والمرشح. وبالتالي فليس من الصحيح تشكيل اطار تنظيمي سياسي من النواب "المستقلين" او انضمام المرشح المستقل الى حزب موجود بعد فوزه في الانتخابات اذا اراد ان يبقى مستقلا، واذا اراد ان يحافظ على العقد الانتخابي والاخلاقي بينه وبين الناخبين الذين انتخبوه بصفته مستقلا وليس حزبيا. بغض النظر عن سماح القانون او عدم سماحه لمثل هذا الامر، فان الالتزام الاخلاقي يفرض على المرشح المستقل الفائز ان يحافظ على صفته كمستقل.  ليس لهذا علاقة بالموقف النظري من دور الاحزاب في الحياة السياسية الديمقراطية. فهذا دور اساسي، والاصل هنا ان تقوم الحياة السياسية الديمقراطية على التنافس السلمي بين عدد قليل من الاحزاب الكبيرة على خدمة المواطنين والفوز باصوات الناخبين منهم. والعزوف الظاهر لدى شريحة كبيرة من المواطنين عن العمل الحزبي تشوّه او سوء فهم لدور الاحزاب في الحياة السياسية الديمقراطية سببه من جهة الاداء السيء للاحزاب التي تولت السلطة بعد عام ٢٠٠٣، وسببه من جهة اخرى تدني مستوى الثقافة السياسية الديمقراطية في المجتمع العراقي. والرد الصحيح على هذا هو توجه المجتمع العراقي الى تأسيس حركة وطنية واسعة النطاق على هدي القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري، ولا تعيد انتاج سلبيات ونقاط ضعف الاحزاب السياسية الموجودة حالياً. وهذا ما ننتظر تحققه في وقت قريب.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يَقِينَاََ كُلُ خَير
التوافقات السياسية تنهي مفهوم الكتلة الأكبر
حكاية المرشح المستقل
الفوضى الخلاقة الصهيوأمريكية
جائزة الدولة للكتابة والتأليف
اقامة الدولة بالعراق بين الممكن والمستحيل/2
خنفشار السياسة..!
 السعودية ترعى مؤتمر حقوق إنسان لطالبان|!
أنا كردي..أنا كردي وليس عراقي..!
اطفئ محرك السيارة يا اندرشون !؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك