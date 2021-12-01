 السعودية ترعى مؤتمر حقوق إنسان لطالبان|!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

صدق قول الإمام علي بن أبي طالب ع الذي تحدث كثيرا عن تصرفات بني البشر وطباعهم، لذلك كلام الامام علي ع يحتوي على حقوق الانسان والاقليات، كلام الامام علي ع يصلح كلماته تكون قواعد للباحثين في مجالات علم الاجتماع والأخلاق والاتصال ما بين المجتمعات البشرية، يقول الامام علي ع

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ وَزَمَنٍ كَنُودٍ يُعَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئاً وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً لا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَلَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا.

الامام علي ع قال يأتي زمان يقرب به الفاجر ويكذب به المؤمن، أيضا قال علي ع القابض على دينه كالقابض على الجمر، في هذا الزمن تغير الأحوال وتغير كل شيء جميل تربينا عليه بالفطرة، خسرنا الكثير، خسرنا التربية واحترام الأخ لأخيه ولعمه ولجاره ولأبناء المنطقة، والتعليم أصبح مجرد شكل روتيني للحصول على شهادة، خسرنا السنين التي قضوها اهلنا يعلمونا بها الأخلاق والأدب والصدق، تسممت أفكار الكثير بسبب نفاق من يثقون بعدالته وتقواه، فلم يعد للأخلاق والتربية لها وجود في زمن اصبح الكذب فضيلة والصدق رذيلة ولربما شذوذ، في زمن اصبحت الاخلاق عملة نادرة كالذهب الموروث من حقبة البابليون, واصبح وضع الضمير جانبا حتى تعيش وتعمل، أصبح الكذاب والمنافق وجيه ونزيه وبطل يجلس في المقدمة والوجيه والمناضل الحقيقي ليس له مكان.

من سخرية القدر السعودية ناشرة الفكر الوهابي التكفيري ترعى حقوق الإنسان، وسبق إلى رسول الله محمد ص قد حذر المسلمين من خطر فرقة تخرج من نجد تستحل دماء المسلمين والغير مسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري

وحدثاء الأسنان أي أنهم ليسوا من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل نبتة ستظهر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم

وحديث ثاني، في آخر الزمان يوضح بدلالة قطعية أن عصرهم بعيد عن عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم فالنبي صلى الله عليه واله سلم قال في آخر الزمان ؟؟

أي تنطبق على من جاء بعد عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم

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2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ويقرأون الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ رواه البخاري، وزاد عند مسلم (يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ)

والمشرق من المدينة هي نجد الحجاز ولا مكان لما يدلسه الوهابية ويلبسونه على الناس أنها العراق وما المشرق إلا نجد لصريح الحديث فيها.

توجد عشرات المصادر حول فتنة الوهابية التي حذر منها رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم وتوجد عشرات الأحاديث عن أئمة آل بيت ع تحدثت عن جرائم الوهابية وقساوتهم.

قبل أيام دعت الولايات المتحدة إلى قمة افتراضية، عن بُعد، خاصة بالديمقراطية، وتم دعوة طالبان وإبعاد الصين وروسيا من حضور المؤتمر.

بالمقابل السعودية دعت إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان.

والغاية من هذا الاجتماع تقديم مساعدات إلى حكومة طالبان واليوم تم فتح السفارة السعودية في كابل، ومن المعلوم عندما سيطرت طالبان في كابل منتصف تسعينيات القرن الماضي العالم كله رفض التعامل مع طالبان ماعدى السعودية والإمارات وقطر اعترفوا اعتراف رسمي بحكومة طالبان وفتحوا سفارات لأن هناك رابط روحي وهابي يجمع الدول الثلاث مع طالبان أفغانستان، الانسحاب الأميركي وتسليم أفغانستان إلى طالبان يكشف كذب نشر الديمقراطية من قبل الإدارات الأمريكية، مؤتمر السعودية في دعم أفغانستان إنسانيا كذبة كبرى ما تقوم به السعودية في دعم لطالبان الغاية إعادة طالبان إلى بيت الطاعة الوهابي لتنفيذ مشاريع أمريكا ومنع الصين وروسيا من دعم حكومة طالبان أفغانستان، التصرف السعودي لم يكن أمر عادي وإنما لتنفيذ أوامر أمريكية صدرت إلى السعودية في محاولة كسب طالبان مرة ثانية، هناك حقيقة وبعد الانسحاب الأمريكي قال الرئيس بايدن إن بلاده لم تذهب لأفغانستان من أجل بناء دولة، ورأينا الأفغان يتساقطون من الطائرات الأميركية في صور لن تُمحى من الذاكرة.

لو كانت السلطات السعودية تعير أهمية لحقوق الإنسان لاحترمت حقوق أبناء شعبها من المواطنين السعوديين الشيعة في الأحساء وفي عسير ونجران واحترام حقوق الإسماعيلية والسنة المتصوفون….الخ.

بل أمير سعودي اسمه خالد بن سلطان كتب تغريدة على تويتر قال يجب أن نخير المواطنين السعودين الشيعة وغيرهم أما الأخذ بمذهب الدولة يعني الوهابية أو مغادرة المملكة؟؟.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1/12/2021