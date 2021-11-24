المقالات

العراق: قيمر أم كاظم..!؟!

84 2021-11-24

 

قاسم العجرش ||

 

ابتداءً إن الأمور تجري حلحلتها ببطء شديد، وهو بطء مندوب، لأن الاستعجال سيخلف وراءه أخطاءً لا يمكن إصلاحها، فيما إذا مضت باتجاه الاستحقاقات الدستورية.

سيجري العمل على حد تعبير أحد القادة السياسيين المخضرمين؛ بالمسطرة والخيط والشاقول، والقصة ليست بيد أي من القوى السياسية؛ حتى لو امتلك النصف زائدًا واحد..

نحن شعب معبأ بالاختلاف، والنظام السياسي لا يُبنى بالاستحقاق الانتخابي، لأن ديمقراطيتنا حديثة ولم تترسخ بعد، وثمة قوى لا تمتلك مقاعد في مجلس النواب نهائيا، لكن لا يمكن تجاهلها..

هذه هي قواعد العملية السياسية في العراق، بعضهم يسميه نظام المحاصصة، وبعضهم يسميه نظام التوافق، لكنه بالنهاية نظام الاستحقاقات السياسية وليس الانتخابية، فعلى سبيل المثال أن الشيوعيين لا يمتلكون مقعدا نيابيا، لكن لا يمكن تجاهلهم أبدا، وهكذا بالنسبة لسائر القوى السياسية..ا

إذا أردنا أن نبني عراقا مستقرا، فيتعين أن نبني نظاما يجد الحميع مكانا لهم فيه، والحقيقة التي يجب أن نقر بها جميعا، هو أن الشراكة السياسية نظام أثبت فاعليته في إدارة الدولة العراقية، والبديل عنه هو الفوضى الناتجة عن الشعور بالغبن..

لا يمكن لأي كتلة سياسية؛ حتى لو امتلكت 100 نائب، وتحالف معها الكرد كلهم، والسنة كلهم، فلن تستطيع أن تمضي قدما في تشكيل حكومة، لأن القوى الأخرى (الإطار التنسيقي والقوى المجتمعية الأخرى) عرفت الطريق الى الشارع، ومثلما أسقط الشارع حكومة عبد المهدي، التي كان وراءها تحالف سياسي عريض، فأن الشارع قادر على إسقاط أي حكومة قادمة، ولا خشية من التوترات الأمنية، لأنها أصبحت مقبلات العمل السياسي العراقي..

العراق يُبنى بالشراكة؛ وَلْيسمِّها من يشاء بأي اسم يختار، محاصصة ..توافق..فساد,,هي بالأخير طريقة للحكم مناسبة لوضع العراقيين المعقد..

نحن هند مصغرة..أديان متعددة، ومذاهب متعددة، وقوميات وإثنيات وعِرْقيات وتبعيات متعددة..وعشائر كثيرة وقبائل؛ بات رؤساؤها يطلق عليهم لقب أمير.. والدولة حدها الشارع العام والباقي للقوى المجتمعية، تماما مثلما كنا في العمل الجهادي…

في العمارة كان الشارع العام بيد الفيلق الرابع، وعشرة أمتار عنه بيد المجاهدين..فلا يَحْلُمَنَّ أحد من العراقيين بدولة مدنية عصرية..نحن شعب تكويننا لا ينسجم مع هذا الحلم. لدينا سلطات متعددة تحركنا.. سلطة المال، وسلطة القوة..سلطة رجل الدين، وسلطة المنبر..الوائلي رحمه الله تعالى رغم أنه ميت، لكنه ما يزال مؤثرا فينا..

ثمةمن يمتلك القوة برغم أميته؛ إلا أن الديوان يقف له إجلالا لقوته..الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية؛ أفضل دجاج في العالم وربما في الكون، لأن وراءه سلطة روحية تملك مفاتيح الجنة..

العراق مثل القيمر؛ الذي تبيعه أم كاظم في رأس فرعنا صباح كل يوم، لا يمكن تقطيعه إلا بالدبوس..!

لا تخافوا على العراق؛ حتى لو اجتمعت قوى الإنس والجن؛ ومعهم بلاسخارت وجدُّها وجدُّ جدِّها..

العراق سيعيش كما عاش منذ عهد جدنا أتونابشتم، وهو نفسه سيدنا نوح عليه السلام.. وسيبقى واقفا على قدميه؛ الى أن تقام هنا دولة العدل الإلهي..

كلام قبل السلام: من حظ العراق أن عاش فيه الإمام الخميني لفترة، فتلك هي بركته..ومن حسن طالعه أن استشهد على أرضه الحاج سليماني، والحاج المهندس لتنبت في موضع استشهادهما؛ الشجرة المقدسة التي أكل من ثمرها أبناء العراق؛ فأضحوا مدرسة في الجهاد..

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشروگيه والدولة
إن القول ما قالت بلاسخارت !!
العراق: قيمر أم كاظم..!؟!
بلاء سخارت والمثلية وتمثيل العراق وتمثيلية الإنتخابات
بحرها يَجرف الكثير أمريكا..!
الخطاب الإلهي وحرية التعبير(3)
فاقد الشيء لا يعطيه
ألحِفاظُ على الهويةِ
تأزيم الوضع والدفع للفتنة لصالح من؟!
الشروط غير متوفرة دائما
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك