الوهابية وحوار الأديان..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

نعيم الهاشمي الخفاجي || فهم الوهابية للنصوص القرآنية فهم بعقلية بدوية متخلفة، ابن تيمية يفكر بعقلية فقه بداوة بعيد كل البعد عن قيم الدين الإسلامي الإنسانية، السعودية تملك الأموال الضخمة أسست مراكز لخداع العالم في اسم مراكز الحوار، لذلك الوهابي الذي يدعي انه معتدل ويحاول خداع الناس عليه أن ينقي معتقداته من أفكار الكراهية والقتل، يوم أمس فقط عصابات وهابية قتلت عشرين جندي ومدني في بوركينا فاسو وايضا قتل خمسة جنود في مالي، قبلها بيوم إبادة قرية كاملة في نيجيريا، ناهيكم عن عمليات القتل بالعراق وسوريا، في اليمن باطرفي مواطن سعودي زعيم تنظيم القاعدة قتل عشرة جنود أسرى في الحديدة وتم التمثيل بجثث القتلى بطرق وحشية. السعودية رصدت ملايين الدولارات إلى مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واوجدت إلى هذا المركز مقرات في دول أوروبية وبحسابات مالية مفتوحة، حوار الأديان حالة حضارية لأن الأنبياء أصحاب الديانات السماوية لا يوجد بينهم خلاف أبدا وإنما الاختلاف أوجده البشر وليس الانبياء، القرآن الكريم أكد على محاورة أهل الكتاب بل الله عز وجل حاور الشيطان وأعطاه كامل الحرية وقبل منه أن يمهله إلى يوم القيامة. أحد الأشخاص الوهابيين الذين يعملون بهذا المركز يقول ( أجدد ما سبق أن طرحته في كتابات سابقة، وأكرر اعترافي بأن محاولة إقناع الناس بجوهر وحقيقة حوار الأديان باءت وتبوء وستبوء بالفشل، ما دام الاسم «حوار الأديان وليس حوار أتباع الأديان). اذا كانت النوايا صادقة لا يمكن أن تكون نتيجة الحوار فاشلة، لكن العقلية الوهابية مبنية على رفض الآخر، في تويتر يوجد حساب سيدة وهابية إخوانية اسمها نجوى دائما تتهجم على الشيعة والمسيح عرضت عليها فكرة أن نتحاور ونترك الحكم للمشاهدين، رفضت، مجرد كتبت تعليق رديت عليها بالدليل في كذب اتهاماتها قامت بحضري، العقلية الوهابية مبنية على رفض الآخر، الإمام علي بن أبي طالب ع قال ما غلبني إلا جاهل، لا يمكن الحوار مع جاهل بعقلية بدوية متخلفة، بلا شك يفترض ان يكون حوار المتحاورين بين أتباع الأديان العالمية من خلال المؤتمرات أو لقاءات زعمائها تصب في رفع المظالم عن الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز قيم التعايش بين أتباع الديانات، ونزع فتيل الصراعات الدينية والطائفية والعرقية، فهذا شيء جميل وهدف نبيل للانسانية. تبني النظام الوهابي السعودية فكرة الحوار هذا يعني أن كل أعضاء المركز السعودي الوهابي للحوار أصبحوا أتقياء أنقياء ملائكيون، وهذا أيضاً غير صحيح، قبل أن تفتح السعودية مراكز للحوار كان عليهم رفع الظلم عن مواطنيهم المسلمين الغير وهابيين، أتذكر في لقاء عبر قناة الجزيرة مع طلال بن عبدالعزيز والمعروف بمواقفه القومية اتهم في تدبير انقلاب ضد ال سعود وهرب لمصر، قال أتعجب أن ابن باز مفتي المملكة يذهب للحوار مع الفاتيكان ولايتحاور مع مواطنينا الشيعة السعوديين في الأحساء، وقال عبر قناة الجزيرة سألت الشيخ ابن باز عن الفرق ما بين الشيعة والسنة فقال لي الفرق ان الشيعة يتبعون آل البيت في فهم الشريعة الاسلامية، يمكن مشاهدة كلام الراحل طلال بن عبدالعزيز في حلقة بلا حدود حول شهادته على العصر التي بثتها قناة الجزيرة عام ٢٠٠٣. الوهابيون يمتطون صهوة الحوار لمآرب سياسية للتغطية على تورط الوهابية في نشر الإرهاب والقتل بكل الكرة الأرضية. إن الحوار بين أتباع الديانات أمر ضروري وغايات نبيلة في رفع الظلم والكف عن احتقار البشر واحترام حقوق الإنسان. واغرب نكته هذا الدكتور مدير المركز السعودي لحوار الأديان يقول( فلا يضر فكرة حوار أتباع الديانات من شوهها ممن لا يقيم لحدود الدين وزناً فيريد أن يجعل الأديان سَلَطَة فواكه، فيصلي بإسلام، ويسبح بمسيحية، ويتعبد بيهودية، ويستغفر بهندوسية، ويسجد لبوذا، ويتنقل في الصلاة بين معابد الديانات كما يتنقل بين غرف بيته). شر البلية مايضحك عقلية متحجرة يفكر بعقلية بدوية متخلفة ترفض وجود الأطراف الأخرى وحقها في العيش، في الختام أقول كلمة عرفتها من خلال تجربتي العملية إذا اضطررتَ للدفاع عن مكونك الاجتماعي الذي تنتمي إليه فتأكد أنك تعيش في مجتمع عنصري أو طائفي لا يحترم الآخر من الناحية العملية، أنا عراقي مسلم شيعي وصلت للدنمارك لاجئا قبل ٢٨ عام عشت بالمجتمع درست وتعلمت ولم اكتفي بذلك بل انتميت لحزب يساري ودخلنا في الانتخابات البلدية كمرشح بغض النظر عن الفوز والخسارة لكن لم يقفون ضدي لأسباب قومية أو دينية أو مذهبية، يبقى حوار الأديان أو حوار الثقافات عامل ومهم في رقي الأمم المتحضرة أما أعراب نجد فلا فائدة من دخولهم في الحوارات لأن عقولهم متحجرة غير مهيئة و قابلة للانفتاح وقبول الرأي والرأي الآخر. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 16/11/2021