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التعليم العالي العراقي والتخبط الإداري

38 2021-11-15

 

 السيد احمد الأعرجي ||

 

يعلم الجميع العراق ساحة صراع من الجانب السياسي والاداري حتى على مستوى التربية والتعليم !!

الحرب الان حرب تسقيط دولي داخل ابناء الشعب العراقي على حساب صراعات سياسية ( قح ) 

قبل ايام نشاهد مايجري في الجامعات اللبنانية اغلبها تم ايقاف شهاداتها للطلبة العراقيين اصحاب النفقة الخاصة !

لذلك الطلبة العراقيين تم العزوف من التقديم على الجامعات اللبنانية والتحويل على الجامعات الإيرانية .

لكن لا يوجد من تكلم او وقف بوجه الأحزاب المعادية لابناء الشعب العراقي على غرر احزابهم المعادية !!

اما يوم ٩ / ١١ / ٢٠٢١ كررها المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية - وكالة  د. حازم باقر طاهر  .

 بعدم اعتراف شهادات ابناء بلده لمن يدرس ( اونلاين  ) بعد هذا التأريخ !!

الكذب واضح وكلامه كان واضح على قناة العراقية عندما يقول الجامعات الغير عراقية بداءت بالدراسة حضورياً بالخصوص لدول الجوار !!!

لبنان مازالت مجازي 

ايران مازالت مجازي لا يوجد اي جامعة حضورياً 

كما ان الدكتور امجد رئيس الملحق الثقافي العراقي في السفارة العراقية - طهران  خاطب وزارة التعليم العالي بكتب رسمية ان جامعة فردوسي ، ازاد ، كذلك اديان مذاهب . 

مازلت هذه الجامعات بعد المخاطبات فيما بين الملحق الثقافي العراقي في طهران والجامعات الايرانية ان الدراسة مازالت مجازي لا حضوري  !! 

لذلك العداء واضح فعلى من هو يهتم في الجانب التعليمي لا العداء والبغض لمحور المقاومة وابناء بلدة ان يتحرك على غرر هذه الاحكام والقرارت المجحفة بحق طلبة ابناء العراق  قبل الفوضى من قبل الجانب الاكاديمي من طلبة العراق في المحافظات ضد التعليم العالي ، وهذا الموضوع له اثار سلبية واضحة .

قبال تلك القرارت المجحفة من وزارة التعليم العالي العراقي 

 وزارة الصحة في العراق  ٧١١٢٠٢١ تخاطب ابناء الشعب العراقي من دخول موجة ٤ وهي اخطر من السابق .

لذلك ماهو المراد من تلك القرارات ؟؟

هل التعليم العراقي هو داخل التصنيف العالمي ؟!؟!

هل ايران ولبنان خارج التصنيف العالمي ؟!؟!

 

ومن الله التوفيق

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