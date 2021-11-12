المقالات

قضية الموز في تركيا..!


 

 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

طبيعة الأمة التركية تتبع إسلوب في احتقار القوميات التي خضعت لسلطتها وخاصة العرب، ينظرون للعرب نظرة ازدراء…الخ.

ثقافة كره العرب متأصلة لدى الأتراك من القومية التركية وليس من أبناء القوميات الغير تركية مثل الأكراد والتتار والعرب والأرمن الذين يشكلون نسبة لابأس بها من الشعب التركي.

أردوغان في اسم الشعارات الاسلامية أراد أن يستعبد العرب ويعيد دولته العثمانية لكنه فشل فشلا ذريعا، وقد سقط حكم الإخوان في العديد من الدول العربية، أردوغان من خلال الإخوان المتوهبون سيطر على كل الجماعات الوهابية الارهابية السورية ومن خلالهم دمر الدولة والشعب السوري واشترى المصانع والمعامل والبترول السوري المسروق في أبخس الاثمان، استعمل الإخوان في سوريا لتدمير وقتل الشعب السوري، منح جناسي لرؤوس الأموال من التجار السوريين والعرب لتوظيف أموالهم لخدمة الاقتصاد التركي.

تورط العرب المقيمين في تركيا  في إفشال الانقلاب العسكري وذلك من خلال نزول عشرات آلاف العرب السوريين والفلسطينيين لمناصرة الشعب التركي ضد الانقلابيين وكان للعرب دور مهم في إفشال الانقلاب العسكري.

بعد أن أكمل أردوغان مبتغاه من اللاجئين السوريين هاهو يتعامل مع السوريين بطريقة وحشية، حيث أفاد تقرير إخباري تركي بأن إجراءات اتخذتها السلطات التركية لترحيل 45 أجنبياً، على خلفية مشاركتهم منشورات استفزازية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب  وكالة الأناضول التركية  عن رئاسة إدارة الهجرة القول إنه تمت إحالة الأشخاص الـ45 إلى مراكز الترحيل إثر اتخاذ الإجراءات القضائية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكالة  الأناضول قالت أن سبب  الترحيل مرتبط بمنشورات حول قضية الموز.

قصة الموز تم نشر مقطع فيديو لطالبة سورية لمقابلة جرت في أحد شوارع اسطنبول في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وانتقد فيها سكان محليون طالبة سورية لأنها تعيش حياة مريحة بينما يكافح الأتراك لتغطية نفقاتهم.

وقال شخص في المقطع: «أنتِ تعيشين براحة أكبر. وأنا لا أستطيع أكل الموز، وأنت تشترين كيلوغرامات من الموز من الأسواق، وردت الطالبة بأنها هربت من الحرب في بلادها ولم يكن لديها مكان آخر للذهاب إليه.

وانضمت سيدة تركية للحديث في المقابلة متهمة السوريين بالاستمتاع بالحياة في تركيا بدلاً من العودة إلى بلادهم للقتال.

وكانت ردة  فعل عادية وطبيعية قام شباب سوريين في نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سوريون يأكلون الموز ويسخرون مما حدث في المقابلة، كان رد المخابرات التركية اعتقلت كل سوري اكل الموز وظهرت صورته في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التصرف من قبل حكومة أردوغان يكشف حقيقة أن الامة التركية وخليفتهم اردوغان ينظرون للعرب نظرة ازدراء وإلا ما هو الضير من نشر مقاطع فيديو لشباب يأكلون الموز؟ وما هو تأثير ذلك على الشعب التركي، ثبت أن أردوغان استغل السوريين وبالذات الإخوان المتوهبين  لتدمير سوريا وها هو يضع من قاتل إلى جانبه في السجون ويحاول طردهم من تركيا، قضية معتقلي الموز يكشف حقيقة أن النظام التركي بطريقه إلى تغيير موقفه من الحكومة السورية بعد أن رأينا ذهاب وزير خارجية الإمارات للإعلان عن عودة علاقات الإمارات مع سوريا، ذهاب وزير خارجية الإمارات تم بأوامر سعودية وليس من فعل الامارات، الأوامر سعودية وجهت إلى وزير خارجية الإمارات لزيارة سوريا لاعتراف دول العرب وبعدهم تركيا في انتصار الحكومة السورية وفي هزيمة المشاريع العدوانية التي نفذت من خلال العصابات الاخوانية الوهابية لاستهداف الشعب العربي السوري البطل.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11/11/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الثورة تتجذر..
في (ضيافة) الحاكمية..قصة إعتقالي وتعذيبي
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
بوادر نهاية الحلم المزعوم للكيان الصهيوني..!
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة ؟!
قضية الموز في تركيا..!
ادولف هتلر نحن بحاجة اليك..!
…. ولم تكن الانتخابات مصيرية
ما هكذا تورد الإبل يا ...
إصرار سعودي، بدعم رسمي عربي على تركيع لبنان!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك