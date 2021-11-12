ادولف هتلر نحن بحاجة اليك..!

حسام الحاج حسين ||

طالما كانت القوة الألمانية في خدمة الأيدلوجية النازية ومن اجل القضاء على اليهود نحن بحاجة الى قوة غاشمة .

اتمنى ان يطل الفوهور الى المشهد السياسي في الشرق الأوسط لترى ماذا صنع الصهاينة واليهود وادواتهم من العرب المتصهينين في الشرق الأوسط .

وكما قلت سابقا انهم لايذخرون جهدا في افساد الشباب ونهب الثروات ،،!

سيدي الفوهرر ان نظرياتك النازية في حق اليهود كانت على صواب ونحن نتجرع مراره المؤامرة من ايديهم الأثمة ،

كنت محقا في حرقهم وقتلهم وهم الذين انتقموا من العالم الحر واغتصبوا المقدسات وقتلوا شعبا مسلما اعزلا ومازالت مؤامراتهم مستمرة في ابادة الشعوب ،،!

كنت قادرا على ابادتهم لكنك تركت ثلة منهم للمستقبل لنعرف خستهم ونذالتهم وصدقت في كل ماقلت ولدينا نماذج كشارون ونتنياهو وكوهين الذين عاثوا في الأرض فسادا واجراما ،،،!

سيدي الفوهرر نحن احوج الناس اليك اليوم لمواجهة الصهيونية العالمية ،،!

نحن بحاجة الى الأيدلوجية النازية لمواجهة اليهودية السوداء التي كانت السبب في اشعال الحرب العالمية الأولى والثانية وهي في طريقها الى اكمال الأنقضاض على العالم من خلال اشعال الحروب بين المسلمين والمسيحيين وكل الشعوب الحره .

وأصبحت القوى العالمية العوبة بيد الصهونية وانت اول من شخص هذا الطاعون الأسود وكنت تصرخ بصوت عالي لا أمان لكم وهم في عقر داركم ويتامرون عليكم وينهبون ثرواتكم،،!

كنت محقا دوما في قلت ونحن نعيش تحت ظلال طغيانهم وفسادهم واجرامهم ،،!

هم الخناجر التي لاتتوقف في طعن الأمم في ظهورهم متى ما سنحت لهم الفرصة ،،!

سيدي الفوهرر ان حسناتك في قبرهم وقتلهم وحرقهم كانت الوسيلة الأنجح لمواجهتهم وتيقنت يقينا قاطعا ان افضل اليهودي هو اليهودي الميت ،،!