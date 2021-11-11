لماذا سميت منطقتهم بالمنطقة الخضراء؟!

د. حسين القاصد ||

لم يكن في العراق مكان اسمه المنطقة الخضراء، وإذا كان الإخضرار زراعيا فالعراق كله منطقة خضراء بحسب قوله تعالى ( مدهامتان) أي شديدتا الإخضرار الذي يصل حد السواد، ومنه سميت بلاد الرافدين بأرض السواد.

الأمر لا علاقة له بالإخضرار والورد وعطره؛ بقدر علاقته بالمصطلحات العسكرية، ذلك لأنه في المفاهيم العسكرية يكون اللون الأخضر يعني المنطقة آمنة جدا، لذلك اقتطعت القوات المحتلة جزءا من الحارثية والكرادة وجعلتها منطقة خضراء آمنة محصنة جدا، وفيها تقع السفارة المعروفة.

أما المنطقة الحمراء عند العسكر فهي المناطق المحتلة التي تتطلب دماء كثيرة، بينما يسمي العسكر المناطق التي قيد التحرير بالمنطقة الصفراء، ولذلك وفق قراءتي غير الجازمة، صارت راية ال ح ش د الشعبي صفراء أيام الحرب على دا١١عش.

والأخضر عند شرطة المرور هو السير الآمن، ويقال دائما إن فلانا حصل على الضوء الأخضر.. أي أنه ضامن ما يريد، والأحمر عند شرطة المرور يعني التعب والتوقف والحرمان والعقوبات، أما الأصفر فهو التهيؤ باتجاه الأخضر..

السؤال الآن هو لماذا مناطقكم خضراء أيها الساسة.. ونحن نعيش بين الحمراء والصفراء وننزف أبناءنا.. ثم تستعرض علينا مدرعاتكم بحجة استهداف اخضراركم.. كفاكم سخرية واستهزاء بعقول المواطنين.