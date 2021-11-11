قتل المتظاهرين ومحاولة اغتيال الكاظمي

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د.هيثم الخزعلي || في موضوع جريمتي قتل المتظاهرين ومحاولة الاغتيال المزعومة للسيد الكاظمي يمكن أن نطرح ما يلي.. ١-الجهة المنفذة للاعتداء على المتظاهرين حكومية بحتة في باب الاعتصام قرب الطابقين مغاوير غرفة العمليات ، وباب التخطيط الرد السريع ومكافحة الشغب ٢-اثارة موضوع الطرف الثالث من قبل جماعة الكاظمي لمحاولة القاء التهمة على بعض اطراف العملية السياسية لخلق فتنة، لايوجد طرف ثالث ٣-هناك انفجار في منزل رئيس الوزراء مجهول المصدر، ولا توجد طائرة مسيرة لعدة قرائن -لاتوجد حطام لأي طائرة مسيرة -تحدثوا عن اسقاط طائرتين في حين التحقيق ينفي ذلك -الحديث عن عودة طائرة ممكن ان يتم رصدها اذا لم يكن بالذهاب فبالاياب - الطائرة التي تم عرضها كارد كابنتر فرنسية أقصى مدى لطيرانها ٥ كم في حين المنطقة التي ذكرتها الحكومة كنقطة انطلاق تبعد اكثر من ١٢ كم - أقصى ما تحمله هذا النوع من الطائرات ٢ كغم، وعصف الانفجار يقدر ب١٠ كغم - أقصى سرعة لهذا النوع من الطائرات ٤٠ كم اي بطيئة و يمكن اسقاطها بسهولة. - توجد منظومتي سيرام في الخضراء، الأول بجوار بيت الكاظمي والثانية في السفارة وكلاهما لم تعمل. -السيرام يعطي إنذار من ٣٠ كم من محيط المنظومة. المقذوف الوحيد الذي ذكر انه تم العثور عليه قامت الحكومة بتفجيره مع انه دليل جرمي.. -كانت تتواجد في سماء العراق اربع طائرات رصد أمريكي احداها تراقب المسار الذي زعمت الحكومة ان الطائرة سارت به. عليه نعتقد ان حادث الطائرة مفبرك والغرض منه خلق دعوى مقابل دعوى قتل المتظاهرين. ١١-١١-٢٠٢١