المقالات

قتل المتظاهرين ومحاولة اغتيال الكاظمي


  د.هيثم الخزعلي ||   في موضوع جريمتي قتل المتظاهرين ومحاولة الاغتيال المزعومة للسيد الكاظمي يمكن أن نطرح ما يلي..  ١-الجهة المنفذة للاعتداء على المتظاهرين حكومية بحتة في باب الاعتصام قرب الطابقين مغاوير غرفة العمليات ، وباب التخطيط الرد السريع ومكافحة الشغب ٢-اثارة موضوع الطرف الثالث من قبل جماعة الكاظمي لمحاولة القاء التهمة على بعض اطراف العملية السياسية لخلق فتنة، لايوجد طرف ثالث ٣-هناك انفجار في منزل رئيس الوزراء مجهول المصدر، ولا توجد طائرة مسيرة لعدة قرائن -لاتوجد حطام لأي طائرة مسيرة -تحدثوا عن اسقاط طائرتين في حين التحقيق ينفي ذلك -الحديث عن عودة طائرة ممكن ان يتم رصدها اذا لم يكن بالذهاب فبالاياب - الطائرة التي تم عرضها كارد كابنتر فرنسية أقصى مدى لطيرانها ٥ كم في حين المنطقة التي ذكرتها الحكومة كنقطة انطلاق تبعد اكثر من ١٢ كم - أقصى ما تحمله هذا النوع من الطائرات ٢ كغم، وعصف الانفجار يقدر ب١٠ كغم  - أقصى سرعة لهذا النوع من الطائرات ٤٠ كم اي بطيئة و يمكن اسقاطها بسهولة.  - توجد منظومتي سيرام في الخضراء، الأول بجوار بيت الكاظمي والثانية في السفارة وكلاهما لم تعمل. -السيرام يعطي إنذار من ٣٠ كم من محيط المنظومة. المقذوف الوحيد الذي ذكر انه تم العثور عليه قامت الحكومة بتفجيره مع انه دليل جرمي.. -كانت تتواجد في سماء العراق اربع طائرات رصد أمريكي احداها تراقب المسار الذي زعمت الحكومة ان الطائرة سارت به. عليه نعتقد ان حادث الطائرة مفبرك والغرض منه خلق دعوى مقابل دعوى قتل المتظاهرين.   ١١-١١-٢٠٢١
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ميناء بغداد البحري..!
المعركة الاعلامية بين الاحتلال والمقاومة 
قتل المتظاهرين ومحاولة اغتيال الكاظمي
الجنرال قاآني يجهض نوايا الامريكان الخبيثة..!
مقبرة العظماء..حين يكون الرمز مفيدا..!
دبلوماسية المسار الثاني وحل الازمات
مقاربة عن التحركات في منطقة غرب آسيا
السّرُّ غير المعروف..!
ابغى اصير ارمي عند ال BTS مرة مرة..!
نحو الهاوية..صدفة أم خطة؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك