السّرُّ غير المعروف..!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

نعيم الهاشمي الخفاجي || ورد حديث عن رسول الله محمد بن عبدالله ص يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، الحديث يؤكد على عدم تكرار الأخطاء، العراق مشاكله ليست جديدة وإنما يعاني من صراع مذهبي قومي ومنذ يوم ولادته المشؤومة. وأحد أعراض المرض المذهبي والقومي المزمن الذي اصاب العراق كثرة تدخل الفاشلين والطائفيين من بدو الخليج من حثالات الوهابية في شؤون العراق، كل متابع ومنصف يعرف أن النظام السعودي ووهابيته يكفرون كل من هو شيعي ولا يميزون بين شيعي وآخر فكلهم روافض كفرة حسب تصنيفات أمام المفخخين أحمد بن تيمية، نظرة فلول البعث وهابي للشيعة الذين حكموا البلد مثل إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدوري وعبد المهدي وكاظمي نظرة متساوية في بغض هؤلاء القادة الشيعة ولا يميزون بينهم وبين السيد الحكيم والصدر والخوئي ومابين الطفل الشيعي المسكين الذين يستهدفوه في بهائمهم الوهابية الانتحارية، نعم جميعهم مستهدفون حسب وجهة نظر شراذم البعثيين والوهابيين، من يقول عكس ذلك فهو جاهل وأحمق. محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها الشهيد الحي رئيس وزراء دول العراق العظمى معالي مارشال السيد مصطفى الكاظمي فتحت شهية كل اراذل العبيد من عبيد ابن سلمان لكتابة مقالات للحديث عن محاولة اغتيال الشهيد الحي مارشال كاظمي ليس حبا به وإنما لمهاجمة شيعة العراق وأماكن القوة لدى شيعة العراق المتمثلة في قوات الحشد بشكل خاص، لايختلف أي عاقل أن ردود الأفعال الداخلية العراقية، وكذلك ردود الأفعال الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حول فشل عملية اغتيال الشهيد الحي كل طرف يريد استثمار تلك الحادثة إن صح وقوعها لتحقيق مآربه ومخططاته…...الخ. هناك دول كثيرة كبرى تحاول زرع الفتن بالساحة العراقية وبالذات الشيعية، تستفيد من كل الخلافات الجانبية، الإعلام الوهابي يقولون الطائرات المسيّرة إيران تصنعها؟ صناعة الطيران المسير تصنعه عشرات الدول بالعالم بما فيها تركيا التي باتت المصدر الأول بالشرق الأوسط لهذا النوع من الطيران الحربي المسير وكذلك اسرائيل المصدر الأول بالعالم لسلاح الدارون المسير، كل دول العالم بما فيهم السعودية تدعم أدواتهم وعملائهم بالعراق وليست معروف إيران هي الوحيدة التي تدعم لها ناس واصدقاء رغم أن الأطراف الأخرى مثل السعودية متورطة بدعم مالي ملياري وإعلامي وفتاوى قتل الشيعة من رجال دين للمؤسسة الوهابية السعودية الحاكمة وايضا قتل آلاف السعوديين واعتقل المئات منهم لازال يقبع الكثير منهم في خان الحوت لتسمين العجول الوهابية البعثية السمينة المفخخة في الناصرية. شعب اليمن اعتمد على نفسه وبات الطيران المسير اليمني المصنع محليا يربك السعودية وتحالفها بسبب أنهم يستخدمون تلك الطائرات المسيّرة باستهدافهم لأراضي دول العدوان بالذات السعودية، وجود طيران مسير لدى القوى المسلحة غير مرتبط في تركيا وإسرائيل وإيران، عشرات الدول بالعالم تصنع الطيران المسير، أما الإعلام السعودي الوهابي يتهم إيران فقط أنها تمتلك سلاح مسير في وقت نفسه أن السعودية اشترت مائة طائرة دارون مسيرة من تركيا في هذا العام. الارهابيين من أتباع الوهابية مثل بوكو حرام والقاعدة وداعش يستخدمون السلاح المسير مثل بقية فصائل المقاومة في العراق، أو سوريا أو القوات اليمنية التي تستهدف السعودية، أو استعمال فصائل المقاومة سلاح الدارون في استهداف القواعد الأجنبية في سوريا بالقرب من الحدود العراقية. الامام علي بن أبي طالب ع قال الحق تقول اني رأيت والباطل تقول إني سمعت، المستكتبين في مملكة الإرهاب الوهابي يتبعون أسلوب الكذب في تغطية خبر استهداف اغتيال الشهيد الحي مصطفى كاظمي حيث كتب أحدهم( وكما سمعت من مصادر عراقية مقربة تتحدث عن إيران، ولكن برواية مختلفة حيث يقال إن هناك خلافاً بين قائد فيلق القدس، وأحد الجنرالات). أساليب مبتذلة مبنية على كتابة أكاذيب الغاية منها الاستفادة من عملية الاغتيال إن وجدت إن كانت صحيحة. يقول هذا المستكتب المهتوك الوهابي( أن فشل عملية اغتيال الكاظمي أسهم في لخبطة الأوراق وقلب الطاولة، وأكثر الخاسرين هي الفصائل التابعة لإيران، وبلا شك أن المنتصر في لخبطة الأوراق هذه هما السيد الكاظمي ومقتدى الصدر). نفس هذا المستكتب يهاجم السيد الصدر طيلة ال١٨ سنة الماضية. عملية الاغتيال تستفيد منها دول كبرى منها دول طامعة في احتلال العراق وإذلال شعبه تدعم فلول البعث وهابي لتحقيق مآربها في سرقة قوت الشعب ولايهمهم وجود نظام ديمقراطي وما تسليم أفغانستان إلى حركة طالبان مصداق حقيقي للنفاق الغربي في أكذوبة دعم الديمقراطية في الكثير من الدول العربية والإسلامية البائسة. شارب بول البعير ملوحة البول الزائدة أثرت على تفكيره يقول( وفي حال قررت بعض الأحزاب الاندفاع تماماً خلف السيد مقتدى الصدر نكايةً في السيد الكاظمي فحينها ستكون إيران وجماعاتها في مأزق. الذهاب إلى تمكين الصدر نكايةً في الكاظمي يعني أن الصدر بات قوة ضاربة، حيث يتولى ترشيح رئيس وزراء جديد، وبالتالي يصبح الصدر فائزاً بالانتخابات). في الختام هراء الإعلام الوهابي السعودي سر هرائهم و دس أنوفهم في العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين الغاية مهاجمة الشيعة هذا الهراء واضح لكل متابع ويعرف عقليات البعثيين والوهابيين لكن هذا السر هناك من لا يعرفه من أبناء المكون الشيعي العراقي بسبب بيئتهم المجتمعية البسيطة التي لم تعلمهم بحقيقة وجود صراع قومي ومذهبي بالعراق وهذا الصراع احد الأمراض المستعصية ومن أعراض هذا المرض تدخل العربان بشؤون العراق الداخلية واستغلال أي حادثة لصالح مخططاتهم الشيطانية بالشأن العراقي. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 10/11/2021