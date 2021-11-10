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الأوراق الحضارية..


  محمد عبد الجبار الشبوط ||   هذه دعوة عامة وشخصية في نفس الوقت الى كل المفكرين و الكتاب  المؤمنين بمضمون هذه الدعوة الى الاتفاق على كتابة سلسلة مستديمة ومترابطة من المقالات هدفها بناء الوعي السياسي اللازم لإقامة الدولة الحضارية/ المدنية/ العصرية/ العادلة/ الحديثة في العراق.  تحاكي هذه المقالات (التي اقترح ان نطلق عليها عنوان "الأوراق الحضارية" ) سلسلةَ المقالات المعروفة باسم "الأوراق الفيدرالية" وهي ٨٥ مقالا كتبها ثلاثة من المفكرين الاميركيين هم الكسندر هاملتون و جيمس ماديسون وجون جاي منذ ٢٧ تشرين الاول من عام 1787 وحتى ٢٨ مايس 1788 وأصبحت قاعدة للدستور الاميركي واساسا لبناء الدولة الاميركية المعاصرة. ادعو هؤلاء المفكرين المبدعين والكتاب المحترمين، وفي ذهني عشرات الأسماء منهم، الى الاتفاق على مجموعة عناوين تأسيسه للكتابة عنها في حملة تثقيف وتوعية وتنوير على مدى زمني معين لتكون احدى رافعات تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي في بلدنا وصولا الى إقامة الدولة التي تبشر بها وتنظر لها "الأوراق الحضارية" المقترحة.  سوف انشر هذا النداء نشرا عاما، وارسله في نفس الوقت الى الاساتذة الكتاب المحترمين بالاسم، املا منهم الاستجابة له بحماس واخلاص. ارجو ممن يقبل هذه الدعوة ان ينسخها copy ويسجل اسمه قبل اسمي.

 

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