ثالوث الوهابية أشد فتكا بالبشرية..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

نعيم الهاشمي الخفاجي || الإنسان نتاج بيئته، تلعب البيئة والعائلة دورا مهما في نشأة الإنسان، إن كانت البيئة المجتمعية ناجحة و مثقفه ومتعلمه تنتج أشخاص مثقفين صالحين، وإن كانت البيئة المجتمعية جاهلة ومتطرفة تنتج لنا أشخاص وإن كانت لديهم شهادات علمية لكنهم أشبه في حيوانات في شكل إنسان. البيئة البدوية في نجد وبسبب سيطرة الحركة الوهابية المتخلفة أنتجت لنا أشخاص كثيرون تجد بعضهم طبيب بشري لكنه بهيمة مفخخة يفجر نفسه على أطفال ونساء ولنا في تفجير طبيب بشري سعودي نفسه في عجلة شحن كبيرة على مركز الأبحاث العلمية في حلب عام ٢٠١٤، طبيب بشري لديه عقل بهيمة مفخخ. استوقني مقال لشخص نجدي يتقدم اسمه حرف الدال رئيس مركز للحوار الاسلامي( الوهابي) المسيحي يقيم في دولة أوروبية غربية على حساب السفارة السعودية تم نشره بصحيفة خليجية يتكلم عن الثالوث، ويحذر البشرية من خطر الثالوث، يقول أحد هذا الثالوث الخطر هو الإلحاد يتمطى صهوة السوشيال ميديا، والثاني أمن الثالوث هو اليمين المتطرف، وثالث الثالوث منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. أن الإلحاد بالعالم الغربي هو عدم الإيمان بالله بسبب سلطة الأنظمة الملكية ودعم الكنيسة و طبقات الاقطاعيين وتسلطهم على رقاب الناس بالقوة في العصور الوسطى في أوروبا هذا التسلط والاضطهاد أوجد بيئة مجتمعية تقف بالضد من سلطة الكنيسة والإقطاعيين لأنهم يمثلون عنصر القوة للنظام الملكي الذي كان مسيطرة بوقتها على القار. الاوروبية، بعد الثورة الفرنسية ظهرت تيارات سياسية علمانية يسارية ليبرالية تقف ضد سلطة الكنيسة والنظام الاقطاع، وتم دعم مفكرين وفلاسفة لمحاربة الكنيسة، هيغل وفورين بارخ صاحب نظرية أصل الكون المادة كانوا الأرضية لفلسفة كارل ماركس صاحب النظرية الاشتراكية، إلحاد العالم الغربي لايعني قتل وابادة وسبي من يخالفهم في المعتقد على عكس مواقف الحركة الوهابية التي أعطت لنفسها حق قتل البشر في اسم الكفر والردة والإلحاد، ماحدث من جرائم في العالم العربي في ما يسمى ثورات الربيع العربي، حيث شاهدت البشرية صور الإرهابيين الوهابيين وهم يقومون في عمليات ذبح وتعذيب وتقطيع وتشريد واسترقاق خصوصاً في العراق وسوريا، هذه الجرائم استقبلها شعوب الجزيرة العربية البدوية في التأييد والمباركة والشكر لله عز وجل بهذه الأفعال القبيحة، هذه الأفعال القبيحة رفضتها قلة من الشباب العربي بظل رضا ومباركة الغالبية من التيارات الإسلامية التي وهبها المال السعودي والخليجي. الإلحاد في الغرب يختلف عن التكفير لدى الوهابية، الإلحاد الغربي صدر من أشخاص يرفضون سلطة الكنيسة المتطرفة في اضطهاد الناس، لذلك ردود القوى الرافضة للكنيسة يكون محدود، ً علاقة الغربيين بالأصل هي ضعيفة بدياناتهم ليست كعلاقة المشرقيين القوية بدياناتهم وخصوصاً المسلمين، سقف الحريات في الغرب يسمح للناس الحديث عن آيدولوجياتهم، هناك تهويل في أعداد الملحدين بالعالم العربي، معظم الملحدين بالعالم العربي هم من أنصار التيارات الماركسية ومعهم من أتباع بعض الديانات الغير اسلامية، وتبقى الأعداد قليلة في أعداد الملحدين بالدول العربية المسلمة مع كثرة المؤمنين، تحقيق أجرته بي بي سي، «الملحدين التونسيين»، الذي يضم أكثر من 10 آلاف متابع، و«الملحدون السودانيون» الذي يضم أكثر من 3000 متابع، وأيضاً «شبكة الملحدين السوريين» التي تضم أكثر من 4000 متابع، وعلى «تويتر»، هناك حساب «أراب أثيست» الإلحاد العربي، ويتابعه ثمانية آلاف شخص. هذه الاحصائية متواضعة بالنسبة لعدد نفوس تلك الدول العربية المسلمة. المستكتب الوهابي يسمي اليمين المتشدد الأوروبي هو ثاني الثالوث الخطر، وهو تعصب عرقي يمتزج أحياناً بالتعصب الديني، وقد كسب هو الآخر مساحات شاسعة في العالم الغربي وأمسى يزاحم الأحزاب التقليدية. التعصب القومي بالغرب لا يمكن مقارنته بالتعصب الوهابي القومي بالوطن العربي لننظر كيف تعاون القوميين البعثيين مع الوهابية بالعراق و تورطوا في ارتكاب مجازر بشعة بحق الشيعة والأكراد، نعم الخطاب القومي يجد له أنصار ولنا بتجربة ترمب، ساسة الغرب بعضهم يستفيد من التيارات القومية للفوز بالانتخابات بل ماكرون أصبح مقرباً لليمين المتشدد في فرنسا بعد مواقفه وتصريحاته المتشددة تجاه دول مسلمة. حسب اعتقاد المستكتب السعودي رئيس لجنة حوار الأديان؟ يقول( أن ثالث الثالوث المتنمر والأشرس فهم من شدة تنمرهم يحسب المسؤول السياسي والأكاديمي والمتحدث والكاتب لكلامه عنهم ألف حساب، وإلا فجيش المحامين لهم بالمرصاد مستخدمين سلاح الملاحقات القانونية، ويعزز لهم أتباعهم المتغلغلون في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، وميزانيات كبيرة، هؤلاء هم منظمات حقوق الإنسان). نظرة لشخص ذباح إرهابي مجرم يكن كل الحقد والكراهية لكل قوى مجتمعية ترفض العنف والقتل، يريد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية الغربية أن تكون نسخة طبق الأصل من التيار الوهابي المدخلي الذي يسلم أموره للحاكم ولي الأمر وإن اضطهدهم وقتلهم وسلب أموالهم واعتى على شرفهم. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 8/11/2021