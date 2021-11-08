محاولة الإغتيال في الإعلام البدوي

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

رحم الله والدتي العزيزة رغم أنها كانت لا تقرأ ولا تكتب لكنها كانت فاهمة عندما عزمت وتوكلت على الرب حسب قول أنفسنا المسيحيين قوم نبي الله عيسى ع لترك العراق والهرب من وطن يقوده أرذل مخلوق مسخ عرفته الإنسانية وهو صدام جرذ العوجة الهالك وعارها أخبرت والدتي وشقيقي الأكبر في نيتي ترك العراق، سألتني والدتي عن الوجهة، قلت لها قوات التحالف على السعودية، قالت لي أسمع أبني إياك والذهاب على السعودية تستطيع تتجه إلى إيران أو تركيا أو سوريا لكن ذهابك للسعودية يعرضك للخطر هؤلاء وهابية يكفرون ويقتلون كل من هو شيعي، وقالت لي المسيحي والغير مسلم يكون أكثر رحمة وإنسانية من هؤلاء، عدو المذهب أشد خطر من عدو الدين، قلت في نفسي كلامها غير صحيح، توكلت على الله وتركت قضاء الحي أوصلني ابن عمي الحاج سالم العطار الخشيمي أحد أحفاد جدنا محمد العامر الخفاجي اتجهت لوحدتي ومنها لقوات التحالف، في معتقل حفر الباطن أول سؤال وجهه لي ضابط سعودي هل انت مسلم لو شيعي؟؟؟ عندها تذكرت كلام والدتي رحمها الله، تم معاملتي معاملة قاسية لأنني سجلت اسمي وانتمائي إلى مذهب ال بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

فشل انتفاضة شعبان وحسب مذكرات الجنرال شوارسكوف بسبب نصيحة الملك فهد إلى بوش لان الانتفاضة شيعية.

السعودية اضطهدت اللاجئين الشيعة، ويوجد في مقبرة رفحاء قبور إلى أكثر من مائة عراقي تم قتلهم بالرصاص في عام ١٩٩١ وفي شهر آذار عام ١٩٩٣ بيوم واحد تم قتل ثلاثين مصلي بالقرب من مركز الإغاثة في معتقل رفحاء بيوم مقتل الشهيد جبار اليتيم من اهالي الديوانية رحمه الله.

من دعم الإرهاب بالعراق هي الدولة السعودية، بل نفسه الملك عبدالله بحضور حسن العلوي قال لقادة سنة العراق طلبتم منا مليارين دولار ودفعنا لكم المبلغ وكل هذا والشيعة فازوا، حسن العلوي كان ضمن وفد القائمة العراقية برئاسة طارق الهاشمي ابو صابرين.

المفكر الصيني سون في كتابه فن الحرب يقول إذا كان لديك عدوين قرب عدو إلى جانبك وتخلص من الاخر وبعد الخلاص من العدو الأول هاجم العدو الثاني يعني أغدر به.

لذلك كل من يرتجى الخير للعراق والعراقيين من السعودية ومعسكرها الوهابي البدوي فهو ساذج، السعودية نظام قبلي لا يؤمن بشيء اسمه انتخابات ولا ديمقراطية ولا حرية ولا ولا ولا….الخ.

مشكلة العراق مذهبية قومية ولدت مع ولادة العراق عام ١٩٢١ لكن المشكلة ان قادة المكون الشيعي ينكرون هذه الحقيقة رغم أن صدام الجرذ استعبدهم واعدم وقتل الملايين وهاجر مئات آلاف المواطنين الشيعة بسبب طائفية وشوفينية نظام صدام الجرذ، منذ سقوط الصنم وليومنا هذا الإرهاب يستهدف أبناء المكون الشيعي بشكل خاص.

ومن المؤسف قادة المكون الشيعي من زعماء الصدفة والوراثة لا يعون ذلك متخاصمين وتسري الأنانية والاحقاد الشخصية في عروقهم بحيث أصبحت فئات شيعية تتحالف مع واجهات العصابات البعثية الإرهابية لتصل للكرسي وتعمل على تهميش اخوهم الشيعي؟؟؟؟.

هناك اخطاء كثيرة اقترفها قادة المكون الشيعي العراقي بصفتهم المكون الاكبر، منها حصول الساسة ونواب البرلمان والمسؤولين على رواتب فوق المعقول وفاقت رواتب الساسة والنواب في أوروبا بأضعاف، كانت أحد الأسباب الأساسية والرئيسية للعزوف عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة، يضاف لها حصر التوظيف في اقاربهم واحزابهم وحواشيهم، تصوروا مسؤول يعبد طريق يصل الى أقاربه فقط كان يفترض بالقليل يكمل تعبيد الطريق لحدود بلدية القضاء، لكن يترك الآخرين يفتح المجال للكلام والنقد للأسف، وكلامي هذا ليس اتهامات بل رأيت ذلك في ام عيوني، فهل هذه عدالة؟ اقسم بالله لولا وجود دين عند الكثير من الفقراء لأعلنوا إلحادهم والعياذ بالله، بدون تحديد أسماء ولم نستهدف أحد وإنما نذكر اشياء هي حقيقية وليست افتراء، الشهيد الحي أيضا مهتم بحاشيته وذو القربى فقط، عندنا مثل مشهور لخالي وبنت خالتي والفضالة لجارتي، ساعد الله فقراء شيعة العراق.

لازال الطريق مفتوح يمكن للساسة الاستفادة من خسارتهم في تصحيح وضعهم وسيرتهم ويهتمون في عامة الناس، عندها تعود الناس في احترامهم وتقديرهم نعم أساء قادة احزاب الشيعة التصرف وفقدوا جماهيرهم والانتخابات الأخيرة قاطع غالبية الناس المشاركة في الانتخابات.

ساحتنا تشهد صراعات دولية بأدوات محلية عراقية، حدث تزوير بالانتخابات رغم كثرة من قاطع الانتخابات، هناك دول لها مشاريع تم قصف منزل فارغ ، كما قيل انه استهدف بـ3 مسيرات مفخخات وقيل صواريخ، لم يجرح أو يقتل اي شخص بهذه العملية بكل الأحوال نرفض وقوع هذه العملية التي تستهدف رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، شيء طبيعي يدين مجلس الوزراء العراقي محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، معتبراً أن محاولة الاغتيال هذه: «تعد استهدافاً خطيراً للـدولة على يد جماعات مسلحة مجرمة، تم بث صور الانفجار الذي وقع في منزل رئيس الوزراء، وملاحظة عدم وقوع ضحايا، يجب تشكيل لجنة فنية متخصصة وموثوقة، للتأكد من أسبابه وحيثيات الانفجار لربما هناك جهات دولية تريد إشعال الصراع بالعراق لتحقيق أهدافها التي عجزت عن تحقيقها طيلة ال ١٨ سنة الماضية.

المخابرات الدولية عملت ومثلث دور الضحية في أحداث وقعت خلال القرن الماضي لذلك ليس كل ماقيل ويقال هو صحيح بل باتت مسرحيات التمثيل قد أكل الدهر عليها وشرب.

لكن إذا عرف السبب بطل العجب، اذا رأينا وقوف دولة الإرهاب الوهابي إلى جانب أي جهة فاعلم أن لهؤلاء دور كبير بوقوع تلك الحادثة ماحدث لم يكن مصادفة وإنما فتنة جديدة خطط لها الشياطين من رؤساء مراكز الفكر واضعي الخطط الاستراتيجية الأجنبية».

الكاظمي قال في كلمة مسجلة للعراقيين: «المسيرات لا تبني الأوطان».

وقال: «بناء العراق لا يتم إلا عبر احترام مؤسسات الدولة».

اقول له وربك الذي خلقك وخلقني مشاكل العراق مذهبية قومية ولدت معه عام ١٩٢١ اتقي الله وكن رجل شجاع وابحث عن إيجاد حلول جذرية لأصل الصراع المذهبي القومي بالعراق ويا أخي أنت لا تستطيع تعدم الذباحين من المجرمين في خان الحوت عدم استطاعتك تنفيذ ذلك هي مرتبطة في الصراع المذهبي القومي الذي ولد مع ولادة الدولة العراقية الفاشلة عام ١٩٢١.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7/11/2021