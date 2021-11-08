مازن البعيجي || *من جوار مشهد الرضا عليه السلام بلطافة، وحب، ورد جميل واعترف بما يقدمه خدام الحسين عليه السلام في مسير الأربعين الإلهي، يحفظ لنا إخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة بعض مما نردده على اسماعهم خاصة لمن لا يعرفون اللغة الفارسية، فيلجأ الخادم ومن يريد إستضافة زائري أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى مفردات مرغّبة ومشجعة للزائرين من أجل استمالتهم للمبيت او المكوث عند الخادم، فيرددون عبارة بوجه من يعترضونه لأجل إقناعه بالمبيت فيقولون( واي فاي موجود، حمام موجود، مساج هم موجود، وهكذا ).. هذا ما وجدته في سفرتي الى احبة واخوان تعرفت عليهم بمسير الروح والخلود، عندما دخلت بيته وعائلته كلها مستنفرة وفرحة والسبب خادم للحسين عليه السلام كما هم يظنون جاء ضيف عندهم، بطلاقة وجوه لا يحملها إلا من عرف معنى الإيمان والطاعة والإخلاص.. شيخنا واي فاي موجود حمام موجود والدموع تترقق في وجناتهم الصادقة، ألم تكن تلك عباراتكم يا سيدي، لم أستطع الكلام وتحشرجت العبارات في فمي واسعفتني الدموع تفضح عجزي على تدارك الموقف، أخوة وقلوب تعترف بأنها تدور مع كل من يعتقدون بالحسين عليه السلام.. قضيت معهم أجمل الليالي واندر الأوقات ونحن بين مجلس وذكريات المسير.. البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..



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