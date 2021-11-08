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الأمن..هو عمل بروح الفريق الواحد ..


  سامي التميمي ||   ما يزال الأمن هشاً  ومازال الجهد الأستخباري ضعيفا ً ومازالت أجهزتنا ووسائلنا الدفاعية غير قادرة على تأمين سماء وأرض العراق . السماء مسيطر عليها من قبل أمريكا وقوات التحالف وقطعا ً هناك أياد خفية تعمل معهم . وما يزال هنالك مضافات وقرى ومدن  وجبال  تأوي وتأمن وتمول وتدعم عصابات داعش الأرهابية .  للأسف نقولها بمرارة  بأن بعض القيادات  العسكربة والأمنية في الأستخبارات والأمن والشرطة والمخابرات ،  تحتاج لطرد وعقوبة رادعة وهيكلة وتنظيم وأعداد ،  إذ  أن ليس مع المعقول بأن تلك الفترة من 2003 ولحد الأن ولم يستقر الأمن  ، هناك خلل علينا تشخيصه وأنتقاده وأيجاد خطط وبرامج للأنتقال الى الأفضل .  الأختصاص والعلمية والخبرة والنزاهة يجب أن تتوفر في أستلام تلك المناصب من أعلى الهرم وحتى أسفله .  ولا يجوز المجاملة والتهاون بأمن البلد .  علينا جعل الأنسان قيمة عليا  ، وأن لا نعطي شخصا ً أهتمام  أكثر من غيره  مهما كانت درجته ومنصبه  .  علينا أن نعطي  قتل الحاج أبو مهدي المهندس والقائد سليماني وشهداء سبايكر والشباب المنتفض في كل المحافظات من أجل التغيير ، والأعلاميين ، والتفحيرات ، وجريمة المقدادية الأخيرة ، نفس الأهتمام  ، لحادثة الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي وقعت على بيت  رئيس الوزراء ،  ينبغي عدم التفريق وأعطاء بعض الأمور أهتمام وغيرها مجرد كلام .  يبدو هنالك تذمر وأهمال في صفوف الجيش والعناصر الأمنية ، وسببه عدم المتابعة والمراقبة ، لأن بعض المنتسبين  غير راضين بالأليات المتبعة في قطعاتهم ومقراتهم . بسبب بعض القيادات ، ومن تلك الأسباب  ( هي الرشاوي والعنصرية والتهميش والأقصاء والأجازات والطعام والسكن ووسائل النقل وتكميم الأفواه )  هذه المؤسسات حساسة وخطرة جداً يجب متابعتها ومراقبتها وبأدق التفاصيل وبصورة مستمرة ، ومراقبة من ( أغتنى من أموال الدولة وأبتز المنتسبين  والمواطنين ) .  فكثيراً ما يتداول بين الضباط والمراتب يطلبون النقل الى وحدات  ومقرات يعرفونها ويتكلمون بصريح العبارة ( أريد أن أكون نفسي ) وهذا يعني بأن هناك ( مجال للحرام ) .  الطائرات المسيرة والصواريخ والقاذفات وسلاح العشائر والدكات والعصابات المنظمة المنتشرة وعصابات المخدرات. أنتشرت بفعل ضعف وركاكة الأمن . فليس من المعقول أن أضع جهاز المخابرات والشرطة والأمن والأستخبارات بأيادي ليست مؤهلة بكل المقاييس  وبالتالي  . ماذا أتوقع  وماذا أمل . هذه هي النتيجة . 

 

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