المقالات

التداول "السلبي" للسلطة..!

87 2021-11-08

  حمزة مصطفى ||    إختفى مصطلح العالم الثالث بعد أن كان إشتهر أيام "عدم الإنحياز" لمن لايزال يتذكر من أبناء جيلي تلك الأيام ومعها الكم الهائل من المصطلحات والمفاهيم. للمتعجلين أذكر بعضها اليمين واليسار. واليسار نوعان نوع عاقل ونوع طفولي. التقدمية والرجعية, الشرق والغرب, العالم الثالث أو بلدان عدم الإنحياز, الشيوعية والرأسمالية, الإمبريالية والراديكالية, الأصالة والمعاصرة, القطيعة المعرفية وسواها. لم يكن قد نشأ بعد مفهوم واضح للسلطة وكيفية تداولها لاسيما في بلدان العالم الثالث. الإنقلابات التي يقوم بها ضباط برتبة رائد أو عقيد كحد أعلى (في أحد بلدان أفريقيا عريف قاد إنقلاب) هي المشهد المألوف جدا في ستينيات وسبعينيات وحتى ثمانينات القرن الماضي عبر ما يمكن الإصطلاح على تسميته التداول (المسلح) للسلطة. بعد ذلك ولاسيما آواخر الثمانينات ومنذ إنقلاب الفريق عبد الرحمن سوار الذهب في السودان بدا أن  الطريق أصبح سالكا لنوع من التداول السلمي للسلطة. صحيح أن إنقلابا آخر بعد ثلاث سنوات على إنقلاب سوار الذهب السلمي رتب له المفكر الإسلامي البارز الراحل حسن الترابي جثم عبره الجنرال عمرالبشير 30 عاما على صدر السودان برقصته المعروفة وعصاه التي كان "يهش" بها على كل شئ, ولعل أول من هش  به عصاه هو أستاذه ومدبر إنقلابه الترابي نفسه. وفي شهادته الممتعة على العصر في برنامج الجزيرة الشهير يقول الترابي إنه حين نجح إنقلابه على صهره الصادق المهدي (الترابي متزوج من أخت الصادق المهدي) وجاء بالبشير من أحد معسكرات الجيش رئيسا فإن الذي حصل أن البشير ذهب الى قصر الرئاسة وأنا ذهبت الى السجن.   في أثيوبيا جارة السودان لعب العسكريون "شاطي باطي" بهذا البلد عبر كل أنواع مايمكن تسميته تداولا مسلحا  للسلطة وهو شكل من أشكال التداول (السلبي) لا السلمي للسلطة في هذه  البلاد التي وضعها سد  النهضة ومشاكله على الخريطة السياسية في العالم. فحتى بعد وصول آبي أحمد الى السلطة في أثيوبا فإن محاولات الإنقلاب توالت عليه حتى بلغت ثلاثة كلها فشلت. أحمد الذي منح إستباقيا جائزة نوبل للسلام أبلى بلاء حسنا في معاركه المسلحة ضد أبناء شعبه (مقاطعة تيغراي).  ماذا يعني ذلك؟ يعني أن "سوق" نوبل للسلام  قد "خرط" كما يعني أن إختفاء مصطلح العالم الثالث لايعني زوال مسبباته. فهذه الدول وأخرى غيرها في "الواق واق" لاتزال تؤمن بـالتداول "السلبي" للسلطة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن..هو عمل بروح الفريق الواحد ..
محاولة أغتيال رئيس الوزراء..الأسباب والدوافع!؟...
التداول "السلبي" للسلطة..!
العراق خشبة مسرح ومسرحية وجمهور
محاولة اغتيال الكاظمي..الردود والتداعيات
وحدتنا من الممنوعات الدولية فأحذروا 
 عن محاولة اغتيال الكاظمي
اليهود تقاتل من خلف جدار آل سعود الصهيونية
صار الامر مفهوما..!
أسئلة عن الرصاص الذي قتل المتظاهرين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
فيسبوك