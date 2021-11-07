اليمن أرض الكرامة..

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نعيم الهاشمي الخفاجي || اليمن مهد العروبة وأرض الصمود، العربي الأصيل أما أصله من اليمن أو أصل عشيرته من اليمن نزحت للجزيرة العربية ومن الجزيرة إلى العراق، هناك الكثير من الخونة والعملاء يقدمون أنفسهم أنهم حريصين على الشعب اليمني، رغم أن هؤلاء عبيد الاستعمار هم من شنوا حرب عبثية لقتل الشعب اليمني بسبب مواقفه العربية الرافضة للذل والانبطاح، نقلت كتب المؤرخين وقبل مائة عام طاف رواية إلى الرحالة اللبناني المسيحي أمين الريحاني ذكرها في مذكراته عندما ذكر قصة رحلته في أرجاء الجزيرة العربية، مؤلف كتاب «ملوك العرب» يقول، إنه كان في مكتبة في نيويورك للكتب العربية، ودخل رجل بانَ من لهجته أنه يتكلم العربية، سأله الريحاني من أي بلاد عربية أنت، ردَّ الرجل من اليمن، قال الريحاني أنا أعدّ العدّة لزيارة تلك البلاد، أخبرني شيئاً عن بلادكم، رد الرجل نحن من بلاد أرضها جبلية ومياهها عذبة وعملنا هو الحرب! سأل الريحاني ومن تحاربون؟ قال، نحارب الدولة العلية (العثمانية) ونحارب الإنجليز، وإن لم نجد «نحارب بعضنا بعضاً». الكلمات التي ذكرها الريحاني لم يطلع عليها الكثير من الكتاب العرب وتكشف حقيقة صمود الشخصية اليمنية أمام التحديات ومؤامرات الدول الطامعة في أرض اليمن، شعب اليمن بغالبيته يملك جينات وراثية ترفض الذل والقبول بالمحتلين ليحكموهم أو ينصبون عليهم عملاء، حكم الزيديون اليمن الشمالي أكثر من تسعة قرون وسقطت دولتهم عام ١٩٦٣ بسبب التغيرات التي طرأت على العالم وظهور المد القومي العربي الذي وجد ضالته في نفوس الشعب اليمني. الواقع السياسي في اليمن لا يمكن فهمه من مايكتبه الإعلام البدوي المتخلف، رغم ماحدث باليمن من مؤامرة إسقاط نظام حكم الامامة عام ١٩٦٣ بسبب مواقف الإمام أحمد وشعبه الداعمة لصمود الشعب اليمني فقد نشرت وثائق إلى بن غوريون أول رئيس لدولة بني صهيون يحذر من دعم الإمام أحمد وشعبه الشعب اليمني للقوى الفلسطينية المقاومة، تم إسقاط نظام الامامة واستبداله بنظام طائفي ومن ثم تم توهيب الطغمة السياسية الحاكمة وأصبح النفوذ السعودي واضحا لكن شعب اليمن ومن خلال حركة السيد حسين بدر الدين أعادت التوازن بقوة وتم إسقاط العملاء والخونة من خلال الاستفادة من التغيرات التي حدثت باليمن ومنطقة الإقليم العربي والعالم. حركة السيد حسين بدر الدين ليست مجموعة يمنية صغيرة مثل مايصوره الإعلام البدوي الطائفي وإنما تمثل غالبية الشعب العربي اليمني المسلم عملت وتعمل على إعادة اليمن إلى يمن المقاومة ورفض الطغاة والمحتلين وعملائهم. التاريخ العربي الإسلامي حافل بكثرة وجود قادة عرب خونة وعملاء، شريف علي مفتي مكة تعاون مع الانكليز لإسقاط الدولة العثمانية وتبعه كل الضباط والجنود العرب السنة للقتال إلى جانب القوات المحتلة ضد دولة الخلافة العثمانية الاسلامية، بل شريف مكة أرسل جيوشه بقيادة نجله فيصل الأول لتحرير دمشق وسوريا من القوات العثمانية المسلمة وتسليم مفاتيح دمشق إلى القوات الفرنسية الغازية بدون قتال، وانفرد الشيعة في مقاومة القوات البريطانية والفرنسية الغازية، وللأسف تم قمع الشيعة وتسليط أنظمة طائفية عليهم بعد ترسيم بلدان سايكسبيكو، سابقا قاوم الشيعة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق القوات البريطانية والفرنسية وهاهو التاريخ يعيد نفسه وقف الشيعة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق ضد مشاريع التطبيع والانبطاح والذل، انفرد الشيعة بدعم الشعب الفلسطيني وتعرضوا لحملات إبادة وقتل من قبل الوهابية السعودية التكفيرية بسبب مواقف الشيعة الرافضة للتطبيع والانبطاح. رغم ماحدث ورغم حجم المؤامرات لكن الأمور دائما تسير عكس ما يريده المستعمرون، علي عبدالله صالح حارب الشيعة الزيدية رغم أنه شيعي زيدي لكن بسبب الربيع العربي عاد مضطرا أن يعود إلى أصله الشيعي اليمني وتآمر وحاول الغدر في القوى اليمنية المقاومة لكنه وقع في أيديهم لدى هروبه وقتل وتم طوي صفحته المأساوية المليئة بالمآسي بسفك دماء أهالي اليمن بشقيهم الشمالي والجنوبي والشيعي الزيدي والسني الشافعي. النظام السعودي وهابي يرى قتل الشيعة واجب إسلامي لذلك السعودية الدول الخليجية الوهابية وبحجة تمدد المشروع الإيراني شنت حروب ضد الشيعة باليمن ولبنان والعراق وسوريا خلفت ملايين القتلى والمعاقين. بل هناك الكثير من الكتاب الوهابية يطالبون في ابادة الشيعة بالخليج والشرق الأوسط بسبب اعتقاد الشيعة بخروج الإمام المهدي المنتظر حتى أن أحد الكتاب الوهابية يقدموه عالم اجتماع تحدث حول خروج الإمام المهدي من مكة بالقول( صحيح أن تلك الفكرة الشيطانية تبدو ساذجة وقريبة إلى الهزل لدى العقلاء، إلا أن هناك من يشتريها على أنها حقيقة قائمة لا جدال فيها، وكما هو واضح، فإن تسويق هذه الفكرة يعني استهداف مكة وتهديداً للأمن الوطني لمنطقة بكاملها). شر البلية ما يضحك يقول وبما أن الشيعة يؤمنون بدولة المهدي لذلك( فإن الأكثر حرصاً على اليمن وسلامة الدولة اليمنية والشعب اليمني هو في محيطه الطبيعي). نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 6/11/2021