ما زلت اتسائل ولا من مجيب :وين الملايين ؟!

حسن كريم الراصد ||

اين هذه الجموع التي سارت كالقطعان تحرق كل ما يواجهها ؟؟!! اين من كانوا يريدون وطن ؟؟ اين ذهبت خيمكم ؟؟

ماذا فعل الزمن بمواكبكم ؟! اين ذهبت ام السياح التي تخبز وتوزع مجانا للثائرين ؟؟ اين غسالات ثياب المتظاهرين ؟؟ كيف اختفى جبل احد ؟؟ اين ذهب الفنانون ؟؟ ماذا حل بريش الرسامين ؟؟! اين الراقصات في الشوارع ؟؟ اين السكارى وقيئهم ؟؟ وماذا فعل الزمان بخيم تحت الجسر ؟؟!!

اين طلاب المدارس الذين كانوا يهتفون بحماس ضد اللصوص والسراق ؟؟!! لماذا عاد التكتك الى اطراف المدن والعشوائيات البائسة ؟؟! اين اختفى الناشطين والمدونين ؟؟ وين الملايين ؟؟!!اين ذهبن بنات طارق ؟؟؟

ما الذي حل بفنادق البتاوين وشوارعها ؟؟ اين اختفى مطلقي المولوتوف على رجال الامن ؟؟! اين اختفى من اظهروا عوراتهم ؟؟اين ذهب من انزلوا للساحات بناتهم ؟؟ لماذا عاد الجميع الى صمتهم ؟؟

ايكون قد تحققت اهدافهم !! هل تحسنت الخدمات ؟؟ هل ازداد تجهيز الكهرباء عن 18ساعة كما كانت ابان الثورة ؟؟!

هل وزعت الثروات بعدالة وكل اخذ نصيبه فترك الساحات وعاد لاهله ؟؟ هل ارتفعت قيمة الدينار قبال الدولار ؟؟! هل توفرت الوظائف فاختفت البطالة ؟؟!

هل اكسيت شوارع المدن ؟؟

هل قضي على الفساد ؟؟

هل ازدادت مفردات البطاقة التموينية فاضحت جوز ولوز بدل العدس ؟؟!!

هل امتلأ خزان الباب الشرقي ببيبسي المتهتكات ؟؟ لماذا عاد ابو كذيلة من طلوعه البهي المبارك ؟؟!!

لماذا لم تعد الكذلة تسولف ؟؟!

اين الزحف العظيم نحو البنك المركزي ؟؟اين من كان يحرق محلات الناس ان لم يدفعوا الاتاوة ويدعموا الثورة ؟؟!

لماذا هدأ الصخب فجأة ؟ لماذا صمت ملا طلال ؟؟ من اسكت الشرقية ودجلة ؟؟ ما بال فلان بلع لسانه ؟؟ اين ذهب ابن سمير وفيديواته ؟؟ وماذا حل بأبن كاطع ؟؟!! هل تحقق العدل وانا في غفلة ؟؟

هل كان ذلك مجرد حلم ؟؟!! ام ان السفير اطلق الصافرة ؟؟ واعلن اختتام السيرك ونهاية اللعبة ؟؟!!!! فقد تحقق الهدف وقطع طريق الحرير واستبعدت سيمنز ..ونصب حاكما .. وصار العميل مستشارا وبقي الحمقى يدورون حول انفسهم كثور الناعور ؟؟؟؟؟!!!

ــــــــــ