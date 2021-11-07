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فلم المنشية !


 

احمد خالد الكعبي ||

 

عام 1954 جرت عملية اغتيال لجمال عبد الناصر في الإسكندرية ( بميدان المنشية  ) عندما كان يلقي خطابا جماهيريا ، انا شاهدت فيديو الحادثة كثيرا ، كان يشبه فلماً هندياً ، وتم بعدها اتهام الإخوان المسلمون بارتكاب هذه الحادثة وإعدام الكثير منهم على الرغم من نفي الجماعة لذلك .

المشكلة هنا ان محور المقاومة في العراق في 2021 ليس الإخوان المسلمين في 1954 ، وقد لفتني تصريح الشيخ الخزعلي الذي قال ما نصه : نطالب بلجنة فنية متخصصة موثوقة للتأكد من حقيقة الحادث .

والعملية محاولة لخلط الأوراق لمجيئها بعد يوم واحد على جريمة قتل المتظاهرين وحرق خيمهم.

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