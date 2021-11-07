فلم المنشية !

احمد خالد الكعبي ||

عام 1954 جرت عملية اغتيال لجمال عبد الناصر في الإسكندرية ( بميدان المنشية ) عندما كان يلقي خطابا جماهيريا ، انا شاهدت فيديو الحادثة كثيرا ، كان يشبه فلماً هندياً ، وتم بعدها اتهام الإخوان المسلمون بارتكاب هذه الحادثة وإعدام الكثير منهم على الرغم من نفي الجماعة لذلك .

المشكلة هنا ان محور المقاومة في العراق في 2021 ليس الإخوان المسلمين في 1954 ، وقد لفتني تصريح الشيخ الخزعلي الذي قال ما نصه : نطالب بلجنة فنية متخصصة موثوقة للتأكد من حقيقة الحادث .

والعملية محاولة لخلط الأوراق لمجيئها بعد يوم واحد على جريمة قتل المتظاهرين وحرق خيمهم.