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قتل المتظاهرين جريمة بسبق اصرار


 

رياض البغدادي ||

 

ان ما جرى يوم الجمعة امام بوابات الخضراء من قتل وارهاب منظم ضد المتظاهرين السلميين العزّل لا يمكن وصفه الا بالجريمة المتعمدة بسبق الاصرار والترصد، وهذا ما لا يمكن ان يمر من دون محاسبة شديدة من قبل القانون، و لابد ان تكون هناك تحقيقات موسعة تشمل رأس الهرم في المنطقة الخضراء ونعنى رئاسة الوزراء بكل قياداتها الامنية اضافة الى شخص رئيس الوزراء .. اننا في الحركة الشعبية لاجتثاث البعث نقف صفاً واحداً مع المتظاهرين ونشد على ايديهم في وجوب الاستمرار بالتظاهر الى ان تعاد الحقوق المسلوبة الى اصحابها فالتظاهر السلمي حق مكفول دستورياً وعلى الدولة ان تحافظ على سلامة المتظاهرين وتوفر لهم الحماية اللازمة .. ولا يسعنا في هذا اليوم الأليم الا ان نرفع ايدينا بالدعاء للشهداء الكرام الذين سقطوا من اجل العراق وحريته واستعادة حقوقه وترسيخ مفاهيم الديمقراطية الخالية من التجاوزات والتزوير .. نحن امة لا تنسى شهداءها … اجتثاث البعث رسالتنا الى الانسانية

 

  الحركة الشعبية لإجتثاث البعث بغداد ٦ / ١١ / ٢٠٢١

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