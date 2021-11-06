المقالات

انتخابات الازمة ومرشحي الصدفة..! 

78 2021-11-06

  د. حسين فلامرز ||   مخجل امر العراقيين ومستقبلهم في خطر وهم يمرون باسوا ما يمكن ان يحدث لامة بعينها في التاريخ المعاصر. قادة من كارتون واشكالهم تثير الريبة في عقل كل بصير حليم، مرشحين يشبهون فراخ البط الذي لا يدري الى اين المسير وحشود من البشر نحو أبواب جهنم متجهين! العراق كله اصبح جهنم! فالمواطن في العراق ممكن ان يحترق في مستشفى او يتسمم بطريقة بوليسية او بهجوم داعشي يتحول فيه المجرم الى ضحية او تتعرض الى اطلاق نار عشوائي من فرحة عرس او دكة او قوات حكومية تفرق مستقلين بالرصاص الحي.  في مشهد يستحي منه الحلماء وبالرغم من وجود اكثر من ثلثمائة مرشح ليكونوا برلمانين لدورة قادمة ، يمكنك ان تلاحظ اكثر من نصفهم شخصيات كارتونية ام تابعة لا تهش ولا تنش او ببغاءات تحاول اهانة الاخرين ويلي كل ذلك بدعة المرشح المستقل الذين سرعان ما تكتل في مجموعة سنتابعها بشغف لنرى ما الذي يجمعهم. تشكيلة قاهرة ستؤدي بالعراق الى الهاوية التي للاسف لا تسر احد الا كارهي العراق من الخارج والاغبياء من العراقيين في الداخل الذين يشعرون بالنقص ويصدقون قصص السندباد والف ليلة وليلة.  كسر بجمع وبرؤية حسابية يسعني ان اقول ان الحال الذي نعيشه الان هو بسبب السياسيين الصدفة الذين لا يستحقون ان يكونوا هناك وهم انفسهم يعرفون بذلك  والاسوأ من ذلك هم المرشحين الطارئين الذي جاء بهم سيل السفارات بكل شوائبه وحطامه ليدق اسفين الخراب في البيت التشريعي العراقي. من بين كل هذا الركام يمكن ان نتجنب خراب سياسي ومرشحي الصدفة اذا ما انتفض الوطنين الاحرار واوقفوا كل مسالك الرذيلة السياسية كما فعلوها عندما قضوا على رذيلة الارهاب الداعشية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هذه نتيجة من يفسح المجال لأمريكا..!
يسألونك عن الأهلة..!
يقتلون الحقٌ...بسلاحِ الباطل..!
انتخابات الازمة ومرشحي الصدفة..! 
سوالف اهلنا..وين صارت؟!
الحكومة وجريمتي القتل المتعمد والقمع الطائفي والعنصري
الصحفيون وقانون التقاعد المجحف
الفتنة والرأي العام المتفرج..!
التظاهرات وقمعها اللامبرر
المعلم امين على ابناء الامة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
فيسبوك