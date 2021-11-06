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الصحفيون وقانون التقاعد المجحف


 

عبد الرحمن المالكي ||

 

مؤخراً قامت هيئأة التقاعد الوطنية بتطبيق احكام قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 م والذي ينص على تعديل الرواتب واحتساب خدمات لم تكن القوانين السابقة قد احتسبتها , الا ان المتقاعدين الصحفيين دخلوا ازدواجية الاحتساب بلا ذنب لمن هم بالخدمة ولخارجها , على وفق نص الفقرة ( هــ ) من المادة ( 18 ) من القانون المذكور تحتسب مدة ممارسة المهنة الصحفية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عملاً بأحكام قانون رقم 21 لسنة 2011 م قانون حقوق الصحفيين بالاعتماد على كتب تأييد بمدة الممارسة الصادرة عن نقابة الصحفيين العراقيين .

اضافة لأستمراره عضواً في النقابة ولم ينقطع عن العضوية الا انه للأسف الشديد فأن هذه الكتب التي خاطبت بها النقابة بها دوائر التقاعد لم يؤخذ بها لحد الان للمتقاعدين الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون , في حين ان الهيئاة تقوم باحتساب خدمات اخرى لغير الصحفيين وردت في نفس النص ومنها مثلاً : احتساب الخدمة العسكرية و الدراسة والدورات دون الرجوع الى اعمارهم الحالية عند احالتهم الى التقاعد وفق نص الفقرة ( ج ) من نفس المادة اعلاه التي تقتضي بالاحتساب للصحفيين ايضاً .

وتم بموجبه تعديل رواتبهم التقاعدية وصولاً الى ما نسبته 100 % وعليه فأن الصحفيين المتقاعدين يسألون ما وجه الفرق بين النصيين الذين جاءا واضحين باحتساب الخدمة للأخرين ( هــ ) مثلما يتم احتساب الخدمة للأخرين بالفقرة ( ج ) من نفس المادة ( 18 ) الموجودة والتي تقتضي باحتساب الخدمات التي اشرنا اليها قبل قليل , علماً ان خدماتهم هي لما دون السن القانوني  لأحالته الى التقاعد وهو 63 سنة في حينه .

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