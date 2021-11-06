سمير صبيح إنسان عراقي أصيل

مهدي المولى ||

لهذا نرى الذين باعوا إنسانيتهم وتنازلوا عن عراقيتهمبدءوا بحملة إساءة وذم وأخذوا يتهمونه بالطائفية والعنصرية نعم دعاة الطائفية والعنصرية جحوش وعبيد صدام يتهمونه بالطائفية والعنصرية بدءوا بعملية إساءة متعمدة أي رمي أمراضهم مفاسدهم موبقاتهم قذارتهم عليه لا يدرون ان ذلك لا يزيده إلا طهارة وقدسية ونقاء ويزيدهم قذارة وسوادا.

سمير صبيح شاعر إنسان عراقي لهذا كان موته المفاجئ والغير متوقع صدمة كبيرة لكل عراقي حر لكل عراقي إنسان وعلى رأس هؤلاء المرجعية الدينية الرشيدة حيث خرجت بنفسها مشاركة بتشييع هذا الإنسان العراقي وهذه درجة لا ينالها إلا ذو حظ كبير إلا من ارتقى الى درجة الإنسان فأحب كل العراقيين بكل أطيافهم وألوانهم وأعراقهم وكل البشر الأحرار في كل مكان.

أثارني وأغضبني عندما قرأت مقالا كتبه أحد جحوش صدام يتهم الشاعر الإنسان العراقي سمير صبيح بالطائفية والعنصرية وهو يرمي أمراضه وحقارته على سمير صبيح يقول هذاالجحش الحقير شاهدت تشيع ودفن الشاعر العنصري والطائفي معا سمير صبيح وتذكرت بمرارة تشييع عريان السيد خلف الذي لم يحضر تشييعه أحد طبعا هذا كذب وافتراء فسمير صبيح وعريان السيد خلف كانا من من المغضوب عليهما من قبل جحوش وعبيد صدام من قبل بدو الصحراء المتمثلة بصدام وزمرته وبدو الجبل المتمثلة بالبرزاني وزمرته وكانا موضع سخرية من قبل هؤلاء وخاصة كاتب المقال ويحاول ان يقلل من شأن الشاعر عريان السيد خلف ويحاول الإساءة اليه بأنه كان شيوعا وانه مكروه من قبل المسلمين نقول له عريان السيد خلف شاعر ذو نزعة إنسانية عراقية حر وأحبه وشيعه كل عراق حر ذو نزعة إنسانية سواء كان شيوعا او غير شيوعي ودفاعك عنه أيها الجحش الحقير من باب الإساءة والحط من شأنه وهذه طبيعتكم أيها العبيد الحقراء وخاصة عبيد صدام .

ثم يقول أرجو ان لا يتهمني أحد بالشيوعية لا أدري كيف يتهموك بالشيوعية وأنت عنصري طائفي أحد جحوش صدام وأنت حاقد بحقارة على العراق والعراقيين وعل كل إنسان ذات نزعة إنسانية عدوا للحياة والإنسان فأنت وباء خطر تهدد المنطقة والعالم بالفناء وهذه طبيعة وحقيقة كل عنصري حقير ويقر معترفا بأنه عميل لكل من يريد بالعراق والعراقيين شرا ويقول إنا قومي كردي يعني عشائري عائلي فردي كما هو حال صدام وزمرته ويقول معترفا أنا لست مع أي شيء يقوي ويرسخ الهوية العراقية يعني أنه مع كل من يريد شرا بالعراقيين والعراق لهذا نرى وحدة جحوش وعبيد صدام وأعلنوا الحرب على العراقيين.

كان سمير صبيح إنسان عراقي يعتز ويفتخر بإنسانيته وعراقيته لهذا حمل روحه على كفه وتقدم متحديا كل أعداء العراق أعداء الحياة والإنسانية الدواعش الوهابية والصدامية وكل من يقف معهم والى جانبهم كل من يريد تقسيم العراق والعراقيين ووقف الى جانب العراقيين الأحرار المرجعية الدينية الرشيدة الحشد الشعبي المقدس الجهات التي وقفت الى جانب العراقيين الأحرار في مواجهة الدواعش الوهابية الصدامية جحوش وعبيد صدام.

ليسمع هذا الجحش وأسياده كل من يدعوا الى تقسيم العراق هو داعشي وهابي صدامي عميل ومأجور لآل سعود لا مكان له في أرض العراق ومن حق الشعب العراقي الحر ان يحتقر ويهان لأنه وباء خطر ومن حق الشعوب القضاء عليه بأي طريقة من الطرق.

فالشمال جزء من العراق وأبناء الشمال عراقيون ومن حق العراقيين الأحرار حماية العراق والعراقيين والدفاع عنهما ولم ولن نسمح لأي دعوة عنصرية طائفية تستهدف وحدة العراق والعراقيين.